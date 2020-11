Verila som, nevedela som. Jankovská priznáva len to, čo bolo známe

Svojich blízkych však skôr opisuje ako nezorientovaných náhodných svedkov, ktorí si svoje konanie veľmi neuvedomovali. Vyplýva to zo zápisnice z jej stredajšieho výsluchu, ktorú má denník Pravda k dispozícii.

Jankovská od prvého momentu, keď sa prevalila jej komunikácia s vtedy už viacnásobne trestne stíhaným podnikateľom Kočnerom, akékoľvek kontakty razantne popierala a tvrdila, že ho vôbec nepozná. Po viac ako ôsmich mesiacoch vo väzbe si však „spomenula“ a pod ťarchou dôkazov sa rozhodla priznať. V podstate však len priznala, čo už bolo zväčša známe a svoju účasť na skutkoch popisuje ako okrajovú či bezvýznamnú.

Polícia v marci obvinila a zobrala do väzby Jankovskú pre štyri skutky – miliónové zmenky, cez ktoré chcel Kočner ovládnuť televíziu Markíza, prípad konkurzu budovy organizácie na pomoc týraným ženám Maják nádeje, menej známu kauzu „vodári“ a Eko-invest, kde mal Kočner ovplyvňovať súd v prospech známeho podnikateľa Milana Fiľa v prípade nároku zamestnancov na podiel z ružomberských papierní.

Zmenky: Verila som, že sú pravé

Najväčšiu časť viny Jankovská priznala v kauzách zmeniek, keď sa Kočner ešte pred trestným konaním domáhal uznania a vyplatenia pôvodne štyroch zmeniek za takmer 70 miliónov eur od televízie Markíza na petržalskom okresnom súde. Jankovská poznala sudkyňu Zuzanu Maruniakovú a sudcu Michala Sobolovského, ktorí o zmenkách rozhodovali, ako aj Denisu Cvikovú, ktorá mala Maruniakovej pomáhať písať rozsudok.

Aj v tejto veci však Jankovská vypovedala skôr tak, že sa cítila byť zavádzaná a z pomoci Kočnerovi nemala žiadny prospech. „Čo sa týka motívu môjho konania, tak chcem uviesť, že v žiadnom prípade to neboli peniaze, tieto mi ani neboli ponúknuté,“ zdôraznila v úvode výsluchu. „To, že som Kočnerovi v danej kauze pomáhala, som najskôr brala ako pomoc kamarátovi s termínom. Tam si človek ani neuvedomí, ako sa to postupne od vybavenia termínu dostane do úplne inej roviny a už je neskoro,“ zdôraznila Jankovská.

„Nie je pravdou, že Maruniaková plnila výlučne moje pokyny. Maruniaková si robila aj po svojom. Niekedy ma informovala o tom, čo robí, niekedy ma neinformovala. Inokedy sa ozvala sama bez toho, že by som ju o nejakú informáciu žiadala. Taktiež, čo sa týka pokynov Kočnera, keď už toho bolo naozaj veľa, pretože on chcel pomaly odsúhlasiť každú bodkočiarku, tak som všetky pokyny Maruniakovej neposielala. Tiež sa stalo, že som Kočnerovi nezdvíhala telefón, alebo som mu neodpisovala,“ tvrdí Jankovská.

Nevedela som, čo je v obálke

V týchto súvislostiach obvinená spomína aj dvoch bývalých premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho (vtedy obaja Smer). „Medzi pojednávaniami, ktoré boli vo februári a rozhodnutím, ktoré bolo v apríli, tiež v období, keď už toho bolo na mňa veľa, som sa rozhodla, že pôjdem za predsedom strany Robom Ficom a že sa ho v tejto súvislosti opýtam, či je pravdou, že aj SMER mal záujem na týchto zmenkách. Fico ma prijal na Súmračnej, kde som mu ale veľmi stručne uviedla, že riešim zmenky. On sa k tomu nijako nevyjadril a začal rozprávať o úrade, ktorý som už skôr spomenula. V tomto období som taktiež išla aj za predsedom vlády Petrom Pelegrinim, ktorému som ale podrobnejšie uviedla, že riešim dané zmenky. Peter Pelegrini si ma vypočul a tiež danú vec nekomentoval a povedal len „hm“,“ spomína Jankovská. Uzavrela to však tak, že „ak by tu záujem nebol, tak by ma na to buď to predseda strany, alebo premiér upozornil.“

Keď sa Markíza proti rozhodnutiu Maruniakovej v prospech Kočnera odvolala, prípad smeroval na Krajský súd v Bratislave a dostal ho senát, kde bola aj Jankovskej sestra Andrea Haitová. „Elektronickú podateľňu nie je možné žiadnym spôsobom obísť. Napriek tomu, že sa ma Kočner na to viackrát pýtal. To, že vec napadla do senátu mojej sestry, som sa dozvedela od nej, kedy mi ona telefonovala a veľmi plakala do telefónu, že toto už nie je možné, že všetky ťažké a medializované kauzy má ich senát. Ja som v tejto dobe nechcela, aby ona mala túto vec, pretože som presne vedela, čo by nasledovalo. Opätovne by to bolo tak ako s Maruniakovou. Do telefónu som jej povedala, že nech sa skúsi v danej veci namietať, neskôr mi telefonovala znovu a vtedy mi vynadala, že sa nemôže,“ tvrdí Jankovská.

„Od začiatku svojej komunikácie s Marianom Kočnerom som nemala absolútne žiadnu vedomosť o tom, že by so zmenkami mal byť nejaký problém. Celý čas som bola uisťovaná, že zmenky sú v poriadku, sú pravé a ide mu o rýchlosť konania. Nikdy som nemala v úmysle pôsobiť na Maruniakovú tak, aby rozhodla v rozpore so skutkovým a právnym stavom v danom spise. Svoje konanie úprimne ľutujem, ospravedlňujem sa za to, najviac mi je však ľúto, čo z tohto môjho konania vyplynulo pre Cvikovú. Myslím, že to je k zmenkám všetko, čo si pamätám,“ zhrnula Jankovská svoju účasť.

Rovnako bezvýznamne vníma Jankovská aj svoju úlohu pri ďalších troch skutkoch. V prípade Majáku nádeje priznáva, že od Kočnera niesla obálku sudkyni Gabriele Bubaľášovej. Tvdí však, že nevie, čo v nej bolo a ani za čo ju Kočner posielal.

Peniaze som len odovzdala

V skutku tzv. „vodárov“ už však priznala, že odovzdávala peniaze. Ale aj v tomto prípade to údajne robila len z nezištnosti. „Koncom zimy v roku 2018 sa mi ozvali, peniaze mi boli odovzdané a tieto som ja na najbližšom stretnutí odovzdala Mariánovi Kočnerovi. Čo sa potom v danej veci dialo, kto sa s kým stretol, kto za čo danú vec vymenil, ja neviem. Od odovzdania peňazí mňa nikto nekontaktoval. Nikto ani neurgoval rozhodnutie v tejto veci,“ popisuje ďalej Jankovská.

Do posledného skutku sa podľa vlastných slov nechala zatiahnuť len v snahe pomôcť partnerke kamaráta, ktorou je tiež obvinená sudkyňa Miriam Repáková. „Pri tomto rozhovore mi Ivo povedal, že majú s Mirkou Repákovou problémy, že táto absolútne podľahla Kočnerovmu vplyvu, že sa s ňou nedá vôbec rozprávať a že celá medializácia okolo kauzy Technopol mu veľmi škodí a zasahuje mu do biznisu. Ja som mu pri tejto príležitosti povedala, že viem o tom a že sa obávam, že Mirka urobí ďalšiu hlúposť, nakoľko má kauzu Eco-invest a že mám obavy, že aj v tejto kauze bude plniť výlučne Kočnerove pokyny tak ako v Technopole. Tiež som ho požiadala, či by jej skúsil dohovoriť, čo on odmietol, že sa s ňou nedá rozprávať. Zároveň som mu navrhla, že to skúsim ja a či by mi dal na Repákovú telefónne číslo. On mi ho aj dal,“ vysvetľovala Jankovská. „Svoje konanie úprimne ľutujem, ak som vyvolala u Repákovej dojem, že chcem zasahovať do jej rozhodovacej činnosti, tak ma to mrzí. Chcela som len, aby sa nedala ovplyvniť,“ doplnila.

Posledná vec, ktorú ešte Jankovská vyšetrovateľovi popísala, bola Kočnerova snaha dostať sa z väzby, kam sa dostal v lete 2018 práve kvôli podozreniu z falšovania zmeniek. „Kočner ma v tejto súvislosti viackrát žiadal, aby som išla za sudkyňou Šiškovou a vybavila u nej, nech zahlasuje za jeho nevzatie do väzby. Tvrdil mi, že predseda senátu Mozner je v poriadku a z informácií, ktoré som mu dávala ja, mu vyplynulo, že treba vybaviť len Šiškovú. Ja som sa však v tomto období už naozaj bála za Šiškovou ísť a toto som neurobila. V tejto súvislosti mi Kočner aj telefonoval, už bol veľmi nervózny a povedal mi, nech ponúknem Šiškovej úplatok, aby zahlasovala v jeho prospech. Uviedol mi, že má na to vyčlenených 300 000 eur, 100 000 pre každého člena senátu. Ja som mala mať na starosti Šiškovú,“ popísala.

Aj v tomto prípade spomína predsedu Smeru Roberta Fica. Kočner jej mal oznámiť, že jej bude volať Fico a požiada ju o intervenciu v Kočnerov prospech. „Je pravdou, že v ten deň mi Fico telefonoval a povedal mi, nech sa za ním zastavím na Súmračnej. Keď som išla na Smer, tak som medzi budovami stretla Nora Bödöra, s ktorým sme sa pozdravili a tento mi len povedal, že ideš za šéfom, veď on ti už všetko povie. Keď som prišla k Robovi Ficovi, tak mi opätovne dlho rozprával o úrade, ale ohľadne Kočnerovej väzby mi nepovedal absolútne nič,“ priblížila. „Bolo jasné, že Kočner určite bude vzatý do väzby, ale že toto mu nemôžeme napísať. Tak sme ho len informovali, že je všetko v poriadku a to je všetko,“ vypovedala Jankovská.

„Na záver by som chcela uviesť, že sa priznávam k trestnej činnosti, ktorú som popísala dnes pri svojom výsluchu a túto som popísala tak, ako si ju pamätám, ako sa stala a ako som ju vnímala. Úprimne ľutujem, že som sa trestnej činnosti dopustila. Trestných činov som sa ale nedopustila ako verejný činiteľ, hoci som v tej dobe bola štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, taktiež som nebola organizátorom tejto trestnej činnosti. Nemala som žiadne kompetencie vo vzťahu k sudcom, k ich postaveniu či k ich rozhodovacej činnosti. Taktiež som sa nikomu nevyhrážala a na nikoho som netlačila,“ uzavrela svoju výpoveď.

Jankovská bola zadržaná 11. marca krátko pred šiestou hodinou ráno v rámci policajnej akcie Búrka. O tri dni neskôr ju Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vzal do väzby. Tá jej bola uložená z obavy, že by mohla ovplyvňovať svedkov, mariť dôkazy, alebo dokončiť trestný čin. Jankovská je obvinená zo zločinu prijímaniu úplatku formou spolupáchateľstva a prečinu podplácania. Keďže sa týchto skutkov mala dopustiť ako verejný činiteľ, v prípade uznania viny jej hrozí päť až dvanásť rokov väzenia.