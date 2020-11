Ján Kán: O príprave vraždy Klaus-Volzovej nemám sprostredkované informácie

O príprave vraždy Sylvie Klaus-Volzovej nemá bývalý komplic banskobystrického bosa Mikuláša Černáka Ján Kán žiadne sprostredkované informácie. Uviedol to pred Okresným súdom Bratislava II, ktorý v piatok pojednáva prípravu vraždy.

Obžalovaní sú exriaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko, bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, na doživotie odsúdený Černák a jeho komplic Miloš Kaštan.

Ku skutku si podľa vlastných slov veľa nepamätá. Kán si matne pamätá len stretnutie Černáka s Ruskom v sídle firmy banskobystrického bosa. Malo k nemu dôjsť niekedy v septembri, októbri 1997. Nemá vedomosti, kto ho sprostredkoval. Predpokladá, že by to mohol byť podnikateľ a prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. „Videl som ho v prvom aute, ktoré prichádzalo do sídla firmy,“ povedal svedok.

Z druhého auta podľa neho vystúpil Rusko a zadným vchodom išiel do firmy. Kán nevedel za kým, ale podľa neho mohol ísť jedine za Černákom. O tom, že dôvodom stretnutia banskobystrického bosa s Pavlom Ruskom mala byť objednávka na vraždu, sa dozvedel pred pár rokmi z médií.

Kán bol v rokoch 1996 – 1998 kamarát s Kaštanom a Černákom. „V tomto období som mal s nimi priateľský vzťah a podieľal som sa na trestnej činnosti, okrem iného na výpalníctve a iných trestných činoch,“ vypovedal. Svedok poznal aj obžalovaného Lališa.

Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Rusko u Černáka, ktorý mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája minulého roka. Kýbel i Pavol Rusko účasť na príprave vraždy popreli. Černák a Kaštan sa k činu priznali.