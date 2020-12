NÁZOR: Čajíček, pán predseda? Alebo vodičku z WC?

Keď predsedu parlamentu Borisa Kollára previezli do nemocnice Svätého Michala v Bratislave, tak mal zavládnuť svätý pokoj – pre Kollára, aj pre občanov. Celé sa to skončilo škandálom, obvinením z veľkopanských manierov na jednej strane (inými slovami – papalášizmom) a výčitkami z mediálneho šialenstva na strane druhej (inými slovami – nepáčilo sa mi, čo o mne a celej situácii píšete).

Kollár si doviedol elitný tím priateliek a expriateliek, ošľahaných smotánkovými vetrami. Podľa mediálneho obrazu v magazínoch či televíziách býva ich najväčšou starosťou ako si užiť. Na druhej strane sú zdravotné sestry, ktorých starosťou zase často býva ako prežiť. To sa už v magazínoch a televíziách tak často nerozoberá. Stret týchto dvoch svetov na jednom mieste nemohol dopadnúť dobre. Ani nedopadol.

Predsedovi parlamentu patrí špičková zdravotná starostlivosť, máme len jedného. Znamená to, že by sa mali o neho starať skúsení lekári a sestry. Nie rodinní aj nerodinní príslušníci.

Nie je teraz dôležité, aké mal kto úmysly, či išlo o nedorozumenie, chýbajúce informácie či nedostatok ústretovosti. Či čaj, ktorý si jedna strana žiadala a druhá nedoniesla, bol až taký podstatný. Dôležité je, ako zareagoval jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov. Namiesto toho, aby si krotil svoj „ansámbl“ a zažehnal konflikt, sťažoval sa u riaditeľa. A riaditeľ zareagoval tak, ako keď sa sťažuje papaláš – sfúkol sestry.

Kollár prepásol šancu prejaviť veľkorysosť – aj keby mal pocit krivdy, mal si uvedomiť, že má nadštandardné podmienky a húf jeho blízkych, ktorí ho oblietal, je v nemocnici cudzorodým prvkom. Nie sestričky, ktoré v nej pracujú.

Milan Krajniak (Sme rodina) počas víkendu úporne bránil svojho straníckeho šéfa. To neboli priateľky pána Kollára, to bolo ošetrovateľky, znelo viackrát éterom rozhlasu. Dobre vedieť, že máme také obetavé a šikovné ošetrovateľky. Minister Krajčí by ich mohol využiť pri ďalších kolách testovania na koronavírus.

Predsedovi parlamentu patrí špičková zdravotná starostlivosť, máme len jedného. Znamená to, že by sa mali o neho starať skúsení lekári a sestry. Nie rodinní aj nerodinní príslušníci. Poňal to kollárovsky, tak to po kollárovsky aj dopadlo. Aj to mediálne šialenstvo, ako to nazval, svojimi krokmi ešte viac rozdúchaval. A to ešte nehovorím o koaličnej rade, ktorú si lídri strán urobili okolo jeho postele, nad čím aj hlavný hygienik krútil hlavou.

Žiadny čaj, studený čaj, teplý čaj… Aký to luxus – poslancom, ktorým Kollár v rozčúlení zatrhol poslanecký bufet, odporúčal piť vodu zo záchoda. Z nemocnice radšej ušiel na reverz domov, tam nebude problém ani so sestrami, ani s čajom. Iba ak so studenou sprchou – keď si pozrie prieskum preferencií politických strán.

