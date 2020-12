Británia zvažuje možnosť vystavovania imunitných pasov

Ľudia žijúci v Británii, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať voči novému druhu koronavírusu, môžu v budúcnosti čeliť obmedzeniam v bežnom živote. Britská vláda zvažuje možnosť vystavovania takzvaných imunitných pasov. Tie by potvrdzovali skutočnosť, že ich držiteľ podstúpil očkovanie proti koronavírusu.

22:30 Turecko v reakcii na prudký nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 sprísni od utorka epidemiologické opatrenia vrátane zavedenia úplného zákazu vychádzania počas víkendu a obmedzeného používania hromadnej dopravy v závislosti od veku cestujúcich. Oznámil to v pondelok prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala agentúra DPA a AFP.

Od utorka bude počas pracovných dní platiť nočný zákaz vychádzania od 21.00 h (23.00 SEČ) do 5.00 h (7.00 SEČ). Víkendový zákaz vychádzania potrvá od piatku 21.00 h (23.00 SEČ) do pondelka 5.00 h (7.00 SEČ).

Verejnú dopravu nebudú po novom môcť využívať ľudia starší ako 65 a mladší ako 20 rokov. Erdoganov kabinet tiež rozhodol o účasti maximálne 30 ľudí na pohreboch i o zrušení novoročných osláv.

21:42 Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok varovala, že ak sa obyvatelia krajiny nebudú v nasledujúcich týždňoch správať zodpovedne, hrozí Nemecku tretia vlna pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Počas zimy budeme musieť byť veľmi, veľmi opatrní,“ povedala Merkelová na virtuálnej panelovej diskusii s policajnými predstaviteľmi. "Inak skončíme rovno v ďalšej vlne nákazy.

21:27 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby objasnila pôvod ochorenia COVID-19. Zdôraznila tiež, že v snahe zabrániť vzniku budúcich epidémií sú takéto informácie veľmi dôležité, napísala v pondelok agentúra AFP.

„Chceme zistiť pôvod (vírusu) a urobíme všetko pre to, aby sme na to prišli,“ povedal novinárom šéf WHO Tedros Ghebreyesus.

Okrem toho vyzval kritikov, ktorí WHO obviňujú z toho, že celé vyšetrovanie ponechala v rukách Číny, aby prestali túto tému politizovať. „Pozícia WHO je veľmi, veľmi jasná. Musíme poznať pôvod tohto vírusu, pretože nám môže pomôcť zabrániť budúcim epidémiám,“ uviedol Tedros.

20:26 Na nový koronavírus bol v pondelok pozitívne testovaný chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, ktorý sa od soboty nachádza v domácej karanténe po tom, čo sa nákaza potvrdila u jeho manželky. Oznámil to v pondelok večer hovorca chorvátskej vlády Marko Milič.

Ako píše agentúra APA, ide o prvého predsedu vlády spomedzi krajín Európskej únie, ktorý sa nakazil koronavírusom.

„Momentálne sa cíti dobre. Svoje aktivity a povinnosti bude vykonávať z domu a bude sa riadiť všetkými odporúčaniami lekárov a epidemiológov,“ uvádza sa vo vyhlásení. Plenkovič viedol pondelňajšie zasadnutie vládneho kabinetu prostredníctvom konferenčného videohovoru.

19:04 Ľudia žijúci v Británii, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať voči novému druhu koronavírusu, môžu v budúcnosti čeliť obmedzeniam v bežnom živote: reštaurácie, bary, kiná či športové strediská im možno neumožnia vstup do svojich priestorov. Povedal to v pondelok Nadhim Zahawi, predstaviteľ britskej vlády poverený distribúciou vakcín.

Zahawi, ktorý je novým námestníkom britského ministra zdravotníctva, vo svojom prvom rozhovore v tejto funkcii uviedol, že vláda zvažuje možnosť vystavovania takzvaných imunitných pasov. Tie by potvrdzovali skutočnosť, že ich držiteľ podstúpil očkovanie proti novému koronavírusu.

Podľa Zahawiho budú takéto potvrdenia pravdepodobne vyžadovať skôr poskytovatelia služieb než samotné britské úrady. Bary, reštaurácie, kiná, športoviská, ako aj iné zariadenia budú podľa neho od ľudí zrejme vyžadovať potvrdenie o vakcinácií, podobne ako doteraz žiadali používanie aplikácie monitorujúcej kontakty nakazených. Zahawi prisľúbil, že celá záležitosť sa bude riešiť čo najjednoduchším spôsobom.

Poznamenal pritom, že očkovanie proti koronavírusu nebude povinné. „Myslím si, že je správne, že bude dobrovoľné,“ povedal pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4. „Ľudia musia mať možnosť rozhodnúť sa, či sa chcú dať zaočkovať alebo nie,“. Ľuďom sa prihovoril slovami, že očkovanie je podľa jeho slov dobré „pre vašu rodinu, vašu komunitu a vašu krajinu“. (tasr, guardian, bbc, reuters, sky news)

18:01 Pápež František zrušil slávnostný obrad, ktorým sa 8. decembra na Španielskych schodoch v Ríme tradične začína vianočné obdobie. Dôvodom jeho rozhodnutia je koronavírusová pandémia a s ňou spojené reštrikcie, uviedol v pondelok Vatikán, z vyhlásenia ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.

Pápež zvyčajne kladie veniec z kvetov k 12-metrovému stĺpu so sochou Panny Márie a z diaľky požehnáva ďalší veniec, ktorý je už umiestnený hasičmi na rameno sochy. František sa tentokrát nezúčastní na tomto obrade, ktorý pápeži vykonávajú pri príležitosti osláv nepoškvrneného počatia Panny Márie od roku 1953, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy v dôsledku zhromažďovania ľudí. Na tejto tradičnej udalosti sa ináč schádzajú tisíce veriacich, ktorí sa chcú pomodliť s pápežom. František sa namiesto toho zúčastní na súkromnej omši, na ktorej zverí mesto, jeho obyvateľov a chorých do rúk Panny Márie. (tasr, reuters)

17:14 Severokórejský líder Kim Čong-un bol nedávno zaočkovaný čínskou vakcínou proti novému druhu koronavírusu. Informovala o tom v pondelok juhokórejská agentúra Jonhap.

Citovala pritom vyjadrenie bezpečnostného experta z washingtonského think-tanku CFTNI Harryho Kazianiasa, ktorý sa odvolal na zdroje z japonských tajných služieb. „Severokórejský líder Kim Čong-un a viacerí ďalší vysokopostavení predstavitelia jeho rodiny a vrcholných orgánov krajiny boli zaočkovaní na koronavírus v priebehu posledných dvoch až troch týždňov vďaka vakcíne, ktorú dodala čínska vláda,“ napísal v článku zverejnenom na webovej stránke 19FortyFive Kazianias, ktorý sa špecializuje na kórejskú otázku. (jonhap, tasr)

17:13 Puby, bary a reštaurácie vo Walese nebudú môcť od piatkového večera (4. decembra) predávať alkohol a svoje prevádzky musia povinne zatvoriť o 18.00 h. Sprísnené opatrenia v boji proti koronavírusu oznámil v pondelok v Cardiffe waleský premiér Mark Drakeford.

Ďalšie reštrikcie sú podľa slov Drakeforda nevyhnutné na záchranu životov, ako aj pre to, aby sa zabránilo preťaženiu nemocníc. Ak by nedošlo k sprísneniu opatrení, mohlo by vo Walese podľa odhadov prísť o život v súvislosti s ochorením Covid-19 ďalších vyše tisíc ľudí. „Naše modely naznačujú, že ak nebudeme konať, v zimnom období môže dôjsť k 1000 až 1700 úmrtiam, ktorým sa dá zabrániť,“ varoval predseda vlády. (tasr, dpa)

16:58 V rámci piatich nemocníc Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) je aktuálne pozitívne testovaných 158 zdravotníkov. Uviedla to jej hovorkyňa Eva Kliská.

„Všetci zdravotníci sa nachádzajú v domácej karanténe. Najviac zaťažený personál je na Covid oddeleniach a interných oddeleniach,“ priblížila. Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 v UNB aktuálne stúpol. K pondelku evidovali 158 pacientov­. (tasr)

16:13 Hongkong v pondelok ohlásil obnovenie prísnejších karanténnych opatrení v súvislosti s opätovným nárastom počtu nakazených novým koronavírusom. Od stredy zostanú zatvorené vládne budovy a zhromažďovanie ľudí na verejnosti bude prakticky zakázané. Oznámila to šéfka miestnej vlády Carrie Lamová.

Úrady k sprísneniu protipandemických opatrení viedli denné počty infikovaných, ktoré v uplynulých dňoch dosahovali trojciferné číslo, píše agentúra AFP. „Nechcem, aby si verejnosť mylne myslela, že vrchol epidémie je už za nami,“ uviedla Lamová.

Lamová ďalej uviedla, že vláda premení dva hotely s celkovo 800 izbami na karanténne centrá pre osoby s podozrením na nákazu koronavírusom SARS-CoV-2. Dodala, že znovu sa otvoria aj tri vládne zariadenia so 600 až 700 lôžkami, ktoré sa už predtým využívali na izoláciu osôb. (tasr, ap)

15:46 Na svete sa každoročne strácajú umelecké diela v miliónových hodnotách, no len počas tohtoročnej karantény spôsobenej koronavírusom zmizlo šesť nesmierne cenných obrazov. Bola medzi nimi aj Van Goghova Jarná záhrada, ktorú ktosi ukradol presne v deň, keď svet oslavoval 167. narodeniny jej autora. (Viac tu)

15:39 Taliani budú musieť pre koronavírus osláviť Nový rok doma, uviedol v pondelok taliansky minister pre regionálne záležitosti Francesco Boccia. Pripomenul, že aj v súčasnosti v krajine platí nočný zákaz vychádzania. „A čo novoročné slávnosti? Nuž, oslávime ich doma,“ dodal.

Vláda podľa neho čelí ťažkému rozhodovaniu, do akej miery uvoľní zavedené opatrenia počas sviatkov. Boccia sa údajne na vláde v súvislosti s návrhom presunutia začiatku nočného zákazu vychádzania z 22.00 h na neskoršiu hodinu vyjadril, že to pôjde „len cez jeho mŕtvolu“.

Vláda mala vydať nové opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu najneskôr vo štvrtok, kedy vypršala platnosť doterajších opatrení. Premiér Giuseppe Conte v utorok rokoval o opatreniach s regionálnymi predstaviteľmi. V Taliansku od začiatku pandémie celkovo zaznamenali 1 585 178 prípadov nákazy Covid-19, v súvislosti s ktorou krajina dosiaľ hlási 54 904 úmrtí. (tasr, dpa)

15:25 Zvolenská nemocnica vyčlenila pre pacientov s ochorením Covid-19 ďalšie lôžka. Zariadenie má k dispozícii 36 reprofilizo­vaných lôžok, pre aktuálnu situáciu však vyčlenilo ďalších desať. Informovala o tom Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. (tasr)

15:19 Britská polícia na študentských internátoch Nottinghamskej univerzity rozohnala večierok s dvoma stovkami účastníkov. Polícia v noci zo soboty na nedeľu zasahovala z rovnakého dôvodu ešte na niekoľkých ďalších miestach. Za zhromažďovanie v čase koronavírusu dostala dvadsiatka účastníkov večierkov pokutu 200 libier (vyše 220 eur).

"Poslednou vecou, ktorú ako policajti chceme robiť, je trestať ľudí za to, že sa schádzajú a bavia sa. Súčasné národné obmedzenia však platia, aby chránili širšiu verejnosť, a budeme ich presadzovať tak dlho, ako to bude potrebné. Som sklamaný, že toľko ľudí potrebovalo tak nákladnú pripomienku, že pravidlá platia rovnako pre všetkých, "uviedol policajt Andrew Gowan. (čtk, bbc, dpa)

15:01 Vakcína proti Covidu-19 americkej biotechnologickej spoločnosti Moderna má podľa úplných výsledkov poslednej fázy testov účinnosť cez 94 percent, ťažkým prípadom choroby dokonca predišla stopercentne. Štúdie pritom neukázali žiadne vážne vedľajšie účinky. Firma sa tak ešte dnes chystá požiadať regulačné úrady v Spojených štátoch a Európskej únii o schválenie mimoriadneho nasadenia látky.

Vakcína Moderny by tak po vakcíne spoločnosti Pfizer mohla byť druhou, ktorá dostane povolenie amerických úradov ešte tento rok. Pfizer podal žiadosť na americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) pred desiatimi dňami. Nezávislí poradcovia majú FDA oznámiť svoje odporúčania ohľadom vakcíny Pfizeru 10. decembra, k vakcíne Moderny zasadnú o týždeň neskôr. (čtk)

14:43 V Chorvátsku potvrdili za posledných 24 hodín 1830 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 74 súvisiacich úmrtí. Ide o najvyšší počet úmrtí za jediný deň od začiatku epidémie v tejto balkánskej krajine. V pondelok dopoludnia to oznámila štátna pandemická komisia.

V krajine celkovo potvrdili už 128 442 pozitívnych prípadov koronavírusu. Aktívnych prípadov je v súčasnosti 21 457 a 2358 osôb je hospitalizovaných, z toho 255 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Počet obetí v krajine dosiahol číslo 1786. Vyliečilo sa 105 199 osôb, vrátane 3361 ľudí za posledných 24 hodín.

V súčasnosti je v domácej karanténe 46 802 ľudí. Dosiaľ v krajine urobili 749 346 testov na koronavírus, z toho 5027 za posledných 24 hodín. Chorvátsko od soboty sprísnilo opatrenia prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorých súčasťou je aj zatvorenie kaviarní a reštaurácií. Opatrenia potrvajú do 21. decembra. (tasr, hina)

14:36 Krivka nárastu prípadov nového koronavírusu v Európskej únii sa vyrovnáva, ale nie vo všetkých krajinách. V pondelok to povedala šéfka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Andrea Ammonová a zároveň upozornila, že je ešte skoro na uvoľnenie súčasných protipandemických obmedzení.

Ammonová hovorila na virtuálnom stretnutí s poslancami zodpovednými za európske záležitosti vo všetkých členských štátoch EÚ a v Európskom parlamente. Ako poukázala, miera úmrtnosti v dôsledku ochorenia Covid-19 je v Európe stále alarmujúca a stúpa. Minulý týždeň to bolo 95 úmrtí na milión ľudí a týždeň predtým 84. Obsadenosť lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti minulý týždeň predstavovala 91 %, čo podľa Ammonovej znamená, že „niektoré krajiny sú pravdepodobne na hranici“.

Riaditeľka ECDC tiež uviedla, že testovanie a trasovanie stále predstavujú výzvy a upozornila, že členské štáty EÚ by mali zladiť svoje zdravotné dáta. Do pondelka v EÚ zaznamenali viac ako 13 miliónov prípadov nákazy koronavírusom a 319 700 ľudí v dôsledku ochorenia Covid-19 zomrelo. (sita)

14:34 Minister školstva SR Branislav Gröhling (SaS) v pondelok ráno poslal členom ústredného krízového štábu realizovateľný plán, podľa ktorého by sa mohli žiaci čo najbezpečnejšie a v čo najkratšej dobe vrátiť do škôl.

Na pláne šéf rezortu školstva pracoval spolu so zástupcami samospráv, cirkevnými, ale aj súkromnými zriaďovateľmi škôl, so zástupcami školských organizácií aj s odborníkmi na zdravotníctvo. „Prečo sa zrušil dnešný krízový štáb, sa budem dopytovať ministerstva vnútra. Faktom však je, že každým jedným dňom odkladu sa znižuje šanca na realizáciu, a teda aj šanca na návrat detí do škôl do Vianoc,“ uviedol Gröhling. (Viac tu)

14:17 Ministerstvo hospodárstva SR spustilo proces obstarávania antigénových testov. Ako informuje na svojej webovej stránke, začína prípravné trhové konzultácie. Tie sa uskutočnia formou vyplnenia zverejneného dotazníka. Jednotlivé firmy ho musia zaslať do 2. decembra tohto roka. Nasledovať by malo priame rokovacie konanie.

Ministerstvo v oznámení definuje minimálne požiadavky na diagnostický rýchlotest, minimálny obsah testovacej súpravy, označenie na balení výrobku, miesto ako i spôsob dodania. V dotazníku sa uchádzačov pýta na to, či vedia splniť stanovené požiadavky, ale aj či sú schopní dodať testy v počte 8-miliónov kusov do 16. decembra tohto roku.

Vláda rozhodla, že antigénové testy bude obstarávať Ministerstvo hospodárstva SR. Minulý týždeň však minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že ak by chcel naplniť uznesenie kabinetu a kúpiť prvé 4 milióny testov už k 2. decembru tohto roka, musel by porušiť zákon. (sita)

13:48 V Maďarsku za uplynulých 24 hodín zaznamenali 5595 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 151 úmrtí v spojitosti s nákazou. Informoval o tom v pondelok operačný štáb na svojej stránke koronavirus.gov­.hu.

Celkový počet pozitívnych prípadov v Maďarsku od začiatku pandémie dosiahol 217 122 a 4823 ľudí zomrelo v spojitosti s ochorením Covid-19. Z ochorenia sa zotavilo 63 860 osôb. Počet aktuálne nakazených osôb v porovnaní s nedeľou poklesol na 148 439. V ne­mocniciach sa lieči 7734 ľudí. (tasr, koronavirus.gov.hu)

13:27 V Poľsku pribudlo v nedeľu 5733 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o najnižší denný nárast od 13. októbra, vyplýva z údajov poľského ministerstva zdravotníctva. Od začiatku pandémie v krajine s 38 miliónmi obyvateľov evidujú 990 811 potvrdených prípadov nákazy a 17 150 súvisiacich úmrtí. Od nedele pribudlo 121 úmrtí.

Od 7. novembra platia v Poľsku sprísnené karanténne obmedzenia, týkajúce sa obchodov, školstva, hotelov či zábavného priemyslu. V sobotu 28. novembra sa mohli opätovne otvoriť obchody v nákupných centrách. Reštaurácie, fitnescentrá, kiná či divadlá však musia zostať naďalej zatvorené, a to prinajmenšom do 27. decembra. (tasr, pap)

13:26 Otvorený list adresovali zástupcovia zdravotníkov spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov predsedom koaličných strán na Slovensku. „Sľubovali ste občanom, vrátane nás, zdravotníkov, iné, podstatne lepšie, fungujúce a spravodlivé zdravotníctvo,“ píšu zdravotníci.

Pripomínajú, že už nemôžu ďalej tolerovať krehkosť zdravotníckeho systému, ktorý sa permanentne dostáva do krízového stavu. „Bez podpory zdravotníctva budú pre túto krajinu vážne nielen dopady pandémie, ale predovšetkým bude ohrozené jeho ďalšie fungovanie a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ak tieto súvislosti nebudete riešiť dnes ako prioritu, kolaps zdravotného systému skôr či neskôr nastane. A máme reálne obavy, že to bude skôr, ako si dnes všetci myslíme,“ upozorňujú zástupcovia najväčších zdravotníckych organizácií a asociácií. (Viac tu)

13:08 Podľa rakúskeho ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera klesá počet nových prípadov Covidu v Rakúsku už niekoľko dní, novo infikovaných je ale stále príliš veľa.

Za posledných 24 hodín pribudlo v Rakúsku 2748 nových prípadov. Pondelkové dáta, ktoré sa vzťahujú k testovaniu za nedeľu, sú tradične nižšie ako v ostatné dni. Úbytok prípadov je ale badateľný aj v porovnaní s predchádzajúcimi pondelkami. Prvý novembrový pondelok hlásilo Rakúsko 5993 prípadov, druhý 4657, tretí 4135 a pred týždňom 3145.

To, že sa Rakúsko opäť dostalo pod hranicu 3-tisíc prípadov za deň, by podľa ministra Anschobera malo ľudí motivovať, aby ďalej dodržiavali opatrenia. Denné prírastky sú podľa neho ale stále na „dramaticky vysokej úrovni“. Od 17. novembra v Rakúsku pritom platia znovu veľmi prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Zatvorené sú reštaurácie, krčmy, kultúrne zariadenia a väčšina obchodov. Ľudia môžu vychádzať z domu len v určitých prípadoch. Žiaci základných a stredných škôl i vysokoškolskí študenti sa učia na diaľku.

Celkom sa v Rakúsku od začiatku epidémie Covidu nákaza potvrdila u 282 456 ľudí. S Covidom zomrelo 3 184 ľudí, z toho 79 za posledných 24 hodín. V nemocniciach sa momentálne nachádza 3 600 nakazených, z toho asi 700 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. (čtk, apa)

12:37 V Nemecku za 24 hodín pribudlo ďalších 11 169 prípadov koronavírusu, počet úmrtí v súvislosti s Covidom vzrástol o 125 na 16 248, uvádza aktuálna štatistika Inštitútu Roberta Kocha (RKI). V Nemecku sa od začiatku pandémie koronavírusom nakazilo približne 1,054 milióna ľudí. Z ochorenia sa zatiaľ vyliečilo približne 739 100 ľudí.

Najvyšší počet nakazených Nemecko zaznamenalo v piatok 20. novembra, kedy bolo hlásených 23 648 nových prípadov. Sedemdňové reprodukčné číslo v Nemecku v nedeľu predstavovalo 0,95. Číslo udáva, na koľko ďalších ľudí infikovaný človek nákazu prenesie. Súčasný údaj znamená, že sto infikovaných ľudí nakazilo v priemere zhruba 95 osôb. Ak je číslo dlhodobo pod hodnotou jedna, ide o ukazovateľ, že infekcia je na ústupe. (čtk, rki, dpa)

12:27 Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou eviduje k pondelku 19 pozitívne testovaných zamestnancov na nový koronavírus. V handlovskej nemocnici testy potvrdili nový koronavírus u 17 zamestnancov. Obe zdravotnícke zariadenia sa rovnako starajú aj o pozitívnych pacientov, informovala hovorkyňa nemocníc Martina Pavliková. (tasr)

12:20 Zatvorené školy na Slovensku sú náporom na rodičov. Na domácnosti sú kladené vyššie ekonomické nároky, rodičia často učivu nerozumejú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu mimoparlamentnej strany Spolu medzi rodičmi žiakov na druhom stupni základných škôl. (Viac tu)

12:16 Nemeckým slovom roka sa podľa predpokladov stalo spojenie Corona-Pandemie, teda pandémia koronavírusu. Oznámila to Spoločnosť pre nemecký jazyk (Gesellschaft für deutsche Sprache – GfdS), ktorá každoročne zostavuje rebríček výrazov, ktoré najviac ovplyvnili podobu nemeckého jazyka. Vlani bolo víťazným výrazom spojenie Respektrente, teda dôstojný dôchodok.

I slová na ďalších priečkach rebríčka dokazujú, že určujúcim faktorom bola tento rok pandémia Covidu. Hneď na druhom mieste totiž skončil Lockdown, teda karanténna uzávera hospodárstva a spoločnosti.

Pandémia koronavírusu tvorí podľa jazykovej spoločnosti tiež mnoho nových výrazov. Ako príklady spomenula rad zlúčenín alebo prípon, vďaka ktorým vznikajú slová a spojenia ako koronakríza, koronavírusové čísla, koronavírusový rok, korona-demonštrácie, koronavírusové varovné aplikácie alebo „podmienený koronavírusom“.

S koronavírusom súvisia i ďalšie miesta hodnotenia GfdS. Na druhej priečke je spomínaný Lockdown nasledovaný konšpiračnou teóriou. Téma konšpiračných teórií je v Nemecku veľmi živá kvôli demonštráciám proti karanténnym opatreniam, keď rečníci často hovoria o údajnej snahe vlády kontrolovať spoločnosť alebo o zámeroch elít znížiť početný stav populácie, geneticky ju upraviť či ovládať ju pomocou čipov vložených do tela očkovaním a pod. (čtk)

11:55 Na svojej ceste z Marseille na juhu Francúzska do Paríža zbierala dvojica mužov použité rúška, ktoré iní ľudia odhodili na ulici či v prírode. Chceli tak upozorniť na následky koronavírusu pre životné prostredie.

Dvojicu tvoril francúzsky fotoreportér Frédéric Munsch a Brit Edmund Platt, zakladateľ iniciatívy Jeden odpad za deň a autor knihy „Angličan, ktorý chcel vyčistiť Francúzsko“. Platt, pôvodom z Leedsu, prišiel do Marseille pred 11 rokmi učiť angličtinu. Jedným z jeho doteraz uskutočnených projektov bola v roku 2017 cesta naprieč Francúzskom autostopom, pri ktorej zbieral odpadky. Pri tohtoročnej ceste s fotografom zbierajú rúška.

„Je to trendy odpad tohto roka. Nachádzame ich všade: na ceste, na parkoviskách, u ľudí pred domom, v lese, na brehu jazera, sú všade,“ hovorí Munsch. Za takmer dva mesiace na ceste muži zozbierali vyše 5-tisíc rúšok. Ako sa blížili k Parížu, ich tempo bolo stále pomalšie, pretože rúška nachádzali stále častejšie. (čtk, le parisien)

11:48 Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Anglicku s prispením lockdownu klesol približne o tretinu. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC s odvolaním sa na štúdiu Kráľovskej univerzity (Imperial College) v Londýne.

Vedci skúmali vzorky odobraté z viac ako 100-tisíc ľudí v období medzi 13. a 24. novembrom. Zistili, že počet prípadov nákazy poklesol o 30 percent v porovnaní s predchádzajúcou štúdiou. Reprodukčné číslo (R0) vírusu podľa odhadov univerzity kleslo na hodnotu 0,88. Číslo R0 predstavuje priemerný počet ľudí, ktorých môže nakaziť jedna osoba nakazená koronavírusom.

Údaje podľa britského ministra zdravotníctva Matta Hancocka ukázali, že krajina ešte nemôže poľaviť úsilí. V Anglicku platí od 5. novembra do 2. decembra čiastočný lockdown s rozsiahlymi obmedzeniami týkajúcimi sa najmä spoločenských aktivít, ktoré vláda zaviedla v boji proti rastúcim počtom nakazených. Jednotlivé oblasti sa následne vrátia k regionálnym opatreniam v závislosti od počtu prípadov. (tasr, bbc, imperial.ac.uk)

10:29 Na Ukrajine zaznamenali za posledných 24 hodín 9946 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Pribudlo aj 114 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v pondelok Systém monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RBNO).

Z ochorenia Covid-19 sa za posledných 24 hodín na Ukrajine vyliečilo ďalších 5771 osôb, čím sa celkový počet vyliečených od začiatku pandémie zvýšil na 345 149. Medzi novopotvrdenými prípadmi nákazy je aj 570 detí a 360 zdravotníkov. (unian, tasr)

10:16 PCR testy v nedeľu odhalili na Slovensku 196 nakazených koronavírusom, laboratóriá otestovali 1 063 vzoriek. Počet úmrtí pacientov na Covid-19 stúpol o 23, na Slovensku tak ochoreniu podľahlo už 839 ľudí. Ďalších 183 pozitívne testovaných pribudlo z 2 835 vykonaných antigénových testov. Viac TU.

9:50 Rusko zaznamenalo za posledných 24 hodín 26 338 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, s odvolaním sa na tamojšie krízové centrum sa tak od začiatku pandémie nakazilo v krajine už celkovo 2 295 654 osôb. Ochoreniu Covid-19 podľahlo v Rusku v nedeľu 368 ľudí, čím celkový počet obetí v krajine stúpol na 39 895. Z ochorenia sa za posledných 24 hodín uzdravilo 17 247 ľudí, od začiatku pandémie už 1 778 704, čo predstavuje 77,5 percenta z celkového počtu infikovaných. Aktuálne je v Rusku pozitívnych 477 055 osôb. (tass, tasr)

9:24 K záveru uplynulého týždňa bolo vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava hospitalizovaných 47 pacientov s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus a traja s príznakmi ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to podľa referenta pre vzťahy s verejnosťou Mateja Martoviča podobný počet, keď bolo prijatých 42 takýchto pacientov.

Počet pozitívne testovaných zamestnancov je 94. „Z toho je 14 lekárov, 50 sestier, 12 sanitárov, dvaja zamestnanci pomocného zdravotníckeho personálu a 16 nezdravotníckych zamestnancov,“ uviedol. Všetky kliniky a oddelenia FN sú v prevádzke. (tasr)

8:53 Mesto Nitra ešte nemá preplatené náklady za jesenné celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19. Náklady dosiahli takmer 85-tisíc eur. Radnica už Okresnému úradu v Nitre predložila všetky doklady o svojich výdavkoch na testovanie. „Zatiaľ nám preplatili 54-tisíc eur za prvú vlnu pandémie, teda za opatrenia v jarných mesiacoch. Za celoplošné testovanie nemáme ešte uhradené nič,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek. Mesto teda zatiaľ nevie ani to, či od štátu dostane refundované nájomné vo výške viac ako 25-tisíc eur, ktoré mu vyrubil štátny podnik Agrokomplex za prenájom plôch, na ktorých bolo zriadených šesť odberných miest.

Magistrát už teraz predpokladá, že štát mestu nepreplatí všetky náklady vynaložené na plošné testovanie. „Podľa predbežných informácií nám okresný úrad uzná 73-tisíc eur. Nepreplatí nám tretieho administratívneho pracovníka. Toho sme zabezpečili hlavne z obáv, že pre výpadok člena odberného tímu ohrozíme otvorenie čo i len jediného testovacieho miesta. K výpadku administratívneho pracovníka mohlo pritom ľahko dôjsť. Mohli byť pozitívne testovaní hneď ráno pred začiatkom testovania, mohli zaspať, neprísť alebo odísť počas testovacích dní,“ vysvetlil Holúbek. (tasr)

6:50 V Česku pribudlo v nedeľu 1 074 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 435 menej ako pred týždňom a najmenej za nedeľu od konca septembra, a 48 súvisiacich úmrtí.

Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v noci na pondelok na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva. Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením Covid-19 sa v ČR od vypuknutia pandémie zvýšil na 8 138. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, ministerstvo ich preto v priebehu dňa aktualizuje.

Česko v súčasnosti eviduje 67 179 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v krajine od začiatku pandémie koronavírusom nakazilo 519 723 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 444 406 osôb. Do nedele 18.04 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4565 pacientov, stav 689 z nich bol vážny. Česká vláda na nedeľňajšom zasadnutí rozhodla, že od štvrtka 3. decembra krajina prejde v rámci svojho Protiepidemického systému (PES) zo štvrtého (červeného) na tretí (oranžový) z celkovo piatich stupňov. (tasr, mzcr.cz)

6:00 Počet úmrtí na maláriu v subsaharskej Afrike výrazne prekročí počet obetí Covid-19, keďže v dôsledku koronavírusovej pandémie došlo k narušenia služieb zameraných na boj proti tejto infekčnej chorobe prenášanej komármi.

Vo svojej výročnej správe o malárii to v pondelok uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Malária vlani zabila vo svete viac ako 409-tisíc ľudí, prevažne malých detí v najchudobnejších častiach Afriky, vyplýva zo správy. Pandémia koronavírusu podľa nej takmer s určitosťou povedie k nárastu obetí malárie v tomto roku.

Riaditeľ programu WHO na boj proti malárii Pedro Alsonso novinárom povedal, že tento nárast môže v subsaharskej Afrike dosiahnuť od 20-tisíc do 100-tisíc úmrtí oproti úrovni minulých rokov. Je podľa neho pritom veľmi pravdepodobné, že bude vyšší než „priama úmrtnosť na Covid“.

V roku 2019 zaznamenali celosvetovo približne 229 miliónov prípadov ochorenia na maláriu, čo je na úrovni evidovanej už štyri roky. Počet obetí však po kedysi výrazne klesajúcom trende v posledných dvoch rokoch stagnuje – po znižovaní zo 736-tisíc úmrtí v roku 2000 si malária vyžiadala 411-tisíc životov v roku 2018 a spomínaných 409-tisíc v roku 2019, informuje agentúra AFP. Podľa správy WHO mnohé krajiny pokračovali v dôraznom boji proti tomuto ochoreniu napriek bezprecedentným ťažkostiam súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu. Dlhodobý úspech v snahe úplne odstrániť maláriu počas jednej generácie však „zďaleka nie je istý“.

Vzhľadom na pokračujúci prenos malárie komármi v mnohých častiach sveta je riziku nákazy vystavená polovica globálnej populácie – a toto ochorenie stále zabíja v priemere jedno dieťa každé dve minúty. Napriek tomu sa zameranie financovania a pozornosti presunulo inam, čo zvyšuje pravdepodobnosť úmrtí detí, ktorým by sa dalo zabrániť.

Peter Sands, výkonný riaditeľ medzinárodnej organizácie Globálny fond boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii, označil závery správy WHO za „mimoriadne aktuálne“. „Globálny zdravotnícky svet, médiá a politika sú ohromení Covidom… a napriek tomu venujeme veľmi málo pozornosti chorobe, ktorá naďalej zabíja každý rok viac ako 400-tisíc ľudí, prevažne detí,“ povedal novinárom na brífingu. „A aby som vám pripomenul, toto je choroba, pri ktorej vieme, ako sa jej zbaviť – takže je voľbou, že to nerobíme,“ dodal Sands. (who, reuters, tasr)