Zdravotníci píšu koaličným stranám: Bez peňazí bude kolaps!

Pripomínajú, že už nemôžu ďalej tolerovať krehkosť zdravotníckeho systému, ktorý sa permanentne dostáva do krízového stavu. „Ak si uvedomujete, že treba finančnými injekciami podporovať ekonomiku, musíte si naplno uvedomiť aj to, že podpora zdravotníctva sa musí stať absolútnou prioritou dnešných dní. Bez podpory zdravotníctva budú pre túto krajinu vážne nielen dopady pandémie, ale predovšetkým bude ohrozené jeho ďalšie fungovanie a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ak tieto súvislosti nebudete riešiť dnes ako prioritu, kolaps zdravotného systému skôr či neskôr nastane. A máme reálne obavy, že to bude skôr, ako si dnes všetci myslíme,“ upozorňujú zástupcovia najväčších zdravotníckych organizácií a asociácií.

Podľa nich je zdravotníctvo financované nedostatočne, odchody zdravotníkov do zahraničia budú pokračovať a je možný scenár znižovania kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

Zdravotníci preto žiadajú navýšenie platby za poistencov štátu najmenej na úroveň piatich percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo by v reále znamenalo 54,6 eura na poistenca mesačne, a dofinancovanie strát, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu.

Zástupcovia zdravotníkov verejne žiadajú o stretnutie s politikmi ešte pred schvaľovaním návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. „V opačnom prípade strácate našu dôveru, že bude zabezpečované právo občanov na lepšiu dostupnosť, kvalitu a rovnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ píše sa v závere listu, ktorý podpísali šéfovia Slovenskej lekárskej komory, Asociácie na ochranu práv pacienta, Asociácie nemocníc Slovenska, Zväzu ambulantných poskytovateľov, Asociácie súkromných lekárov, Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení, Asociácie dopravnej zdravotnej služby.

VIDEO: Výzva asociácie nemocníc ministrovi zdravotníctva Krajčímu. Vysielané 24.11.2020