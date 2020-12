ONLINE: Lyžiarska sezóna straší aj WHO, zvyšuje riziko nákazy

Lyžovanie nie je problém, tým je prenos koronavírusovej nákazy na letiskách, v reštauráciách či preplnených lanovkách, varuje WHO pred lyžiarskou sezónou.

9:11 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan neskoro v pondelok po rokovaní vlády oznámil dosiaľ najväčšie obmedzenie v „krajine polmesiaca“ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V dôsledku prudkého nárastu infekcií ochorenia COVID-19 rozšíril zákaz vychádzania aj na dni počas pracovného týždňa a úplne obmedzil pohyb obyvateľstva cez víkend. Počnúc utorkom bude po novom zákaz vychádzania platiť počas pracovných dní medzi 21:00 a 5:00. Víkendové obmedzenie pohybu sa bude začínať v piatok o 21:00 a končiť v pondelok ráno o 5:00.

Pod silným tlakom lekárskej komunity a tureckej verejnosti minulý týždeň Ankara obnovila informovanie o všetkých pozitívnych prípadoch koronavírusu. Dosiaľ Turecko referovalo iba o symptomatických prípadoch ochorenia COVID-19. To spôsobilo, že denné prírastky sa začali pohybovať na úrovni 30-tisíc nakazených a Turecko sa okamžite zaradilo medzi koronavírusom najviac postihnuté štáty sveta.

8:19 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je znepokojená zhoršujúcou sa pandemickou situáciou v Brazílii a Mexiku v súvislosti so zvýšeným počtom prípadov nákazy koronavírusom aj úmrtí. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus označil súčasnú situáciu v Brazílii za „znepokojujúcu“, Mexiko sa momentálne podľa neho nachádza „v zlom stave“. Brazília patrí medzi krajiny najviac postihnuté pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Od začiatku vypuknutia pandémie tam zaznamenali viac ako šesť miliónov prípadov nákazy a zhruba 173 000 úmrtí. V počte obetí ju predbehli len Spojené štáty, ktoré majú celosvetovo najvyššiu bilanciu úmrtí v súvislosti s koronavírusom – viac ako 268 000.

Mexiko od začiatku vypuknutia pandémie zaznamenalo viac ako milión prípadov nákazy a viac ako 105 000 úmrtí. Za uplynulý víkend prvýkrát prekročili hranicu 12.000 nových denných prípadov infekcie. Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý považuje ekonomické následky pandemických reštrikcií za nebezpečnejšie ako samotný vírus, označil príchod druhej vlny pandémie do krajín Latinskej Ameriky za „klebety,“ píše AFP. Napriek tomu, že sám nákazu koronavírusom prekonal, jeho vážnosť naďalej podceňuje. Nedávno sa tiež vyjadril, že sa proti nemu nedá zaočkovať.

6:28 V Česku za pondelok zaznamenali 3 572 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 61 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to podľa TAR z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva. Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 8 295. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia. Česko v súčasnosti eviduje 63 396 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 523 298 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 451 607 osôb. Do pondelka 18.04 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4504 pacientov, z toho 606 je vo vážnom stave, píše spravodajský server novinky cz.

6:15 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok pre pandémiu koronavírusu varovala štáty pred nadchádzajúcou lyžiarskou sezónou. K otváraniu lyžiarskych stredísk však nezaujala jednoznačný postoj, píše podľa TASR agentúra Reuters.

Samotné lyžovanie podľa WHO nie je problém, zvýšené riziko prenosu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 sa však môže vyskytnúť na letiskách, v autobusoch, preplnených reštauráciách a krytých lanovkách. Pre médiá sa tak v pondelok vyjadril riaditeľ núdzových operácií WHO Mike Ryan.

Podľa Ryana by mali štáty začať uvažovať nad „lyžiarskou sezónou a ďalších dôvodmi pre zhromažďovania a veľmi, veľmi pozorne zvážiť všetky súvisiace riziká“. Ak sa však štáty rozhodnú lyžovačky nezrušiť, mali by sa zamerať najmä na minimalizovanie možnosti nákazy.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu oznámila, že Nemecko sa bude v snahe o zamedzenie šírenia infekcie koronavírusu snažiť s ďalšími členskými krajinami EÚ dohodnúť na tom, aby zostali všetky lyžiarske strediská do začiatku januára zatvorené. Francúzsky prezident Emmanuel Macron deň predtým uviedol, že lyžiarske strediská v jeho krajine budú do konca roka zatvorené.

Obyvatelia Talianska zas musia podľa tamojšieho premiéra pre pandémiu počítať s tým, že si počas tohtoročných vianočných sviatkov nezalyžujú. „Nemôžeme dovoliť dovolenky na snehu, pretože výsledkom by bola tretia vlna (pandémie),“ vyjadril sa minulý týždeň premiér Giuseppe Conte.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz však ešte minulý mesiac vyhlásil, že „zimný turistický ruch v Rakúsku bude organizovaný tak, aby mohol prebiehať bezpečne“. Lyžiarske rezorty sú už dokonca niekoľko týždňov otvorené vo Švajčiarsku. Na tamojších zjazdovkách však podľa medializovaných správ hliadkujú policajti dozerajúci na to, či lyžiari dodržiavajú epidemiologické opatrenia ako napríklad nosenie rúšok či dodržiavanie vzájomného odstupu.