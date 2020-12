Zsuzsová tvrdí, že si vraždu Basternáka nikdy neobjednala

Bývalého primátora a regionálneho politika Basternáka zavraždili 9. júla 2010 večer pred jeho domom. Zsuzsová mala pomáhať v kampani v komunálnych voľbách jeho protikandidátovi, ktorým bol Ostružlík. Ten mal byť objednávateľom vraždy a Zsuzsová sprostredkova­teľkou. Objednávku mal od nej prevziať Mosnár a zároveň zadať jej vykonanie. Basternáka zastrelil Štefan Kaluz, člen skupiny sýkorovcov, ktorý je už právoplatne odsúdený a odpykáva si 25-ročný trest.

V utorok odzneli pred senátom, ktorému predsedá Ján Hrubala, záverečné reči všetkých troch obžalovaných. Ostružlík hovoril pomerne krátko. Tvrdil, že na skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nemal žiadny motív. S Basternákom vraj neboli politickými rivalmi. Asi po desiatich minútach sa slova ujala Zsuzsová. Rečnila skoro hodinu a pol, svoj text mala pripravený na 26 stranách.

„Celé je to vykonštruované, založené na výpovediach Zoltána Andruskóa. Klame a je nedôveryhodný, svoju výpoveď viackrát menil,“ povedala Zsuzsová na adresu svedka, ktorý si už odpykáva 15-ročný trest za úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka. „Andruskó zo mňa urobil masovú vrahyňu,“ podotkla s tým, že okrem tohto prípadu ju rovnako označil v kauze Kuciak. Prstom vraj na ňu ukázal tiež v súvislosti s prípravou vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Postupne rozobrala všetkých, ktorí proti nej svedčili a ich tvrdenia sa snažila vyvrátiť.

Rozsudok padne v piatok

Záverečné reči uzavrel, po krátkej prestávke, Mosnár. „Som nevinný, žiadam oslobodenie,“ reagoval na konci svojho prejavu podobne ako jeho predrečníci. Na rozdiel od Zsuzsovej a Ostružlíka využil tiež právo posledného slova. „Od začiatku môjho zadržania, už v aute, keď ma kukláči viezli na NAKU, jeden z vyšetrovateľov hovoril, že im ide o Alenu Zsuzsovú. Naznačoval, že je to biznis a mám sa rozhodnúť, na ktorú stranu sa prikloním – bez ohľadu na to, aká je pravda,“ uviedol Mosnár. Vyšetrovatelia vraj za ním prišli viackrát a chceli s ním uzatvárať nejaké dohody. „V tejto veci som nevinný a myslím si, že spravodlivosť to vyrieši,“ doplnil.

Sudca Hrubala potom pojednávanie odročil s tým, že v piatok o desiatej hodine už padne rozsudok. Zsuzsová s Mosnárom ho požiadali o jeho vynesenie v ich neprítomnosti, obidvom vyhovel.

„Vzhľadom na všetky dôkazy vykonané na hlavnom pojednávaní som všetkým trom obžalovaným navrhol trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia,“ povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Zsuzsovej advokát Štefan Neszméry reagoval, že celá obžaloba je postavená na výpovedi Andruskóa, ktorý potreboval úľavy.

„Dokázané a preukázané je to aj vo veci Kuciak. Tento scenár je napísaný tak, aby kolieska presne zapadli do súkolia, ktoré bolo vymyslené,“ hovorí Neszméry. „Moja klientka záverečnou rečou logicky vysvetlila sled udalostí a vyvrátila svedecké výpovede, na základe ktorých bola postavená obžaloba,“ podčiarkol. Zároveň objasnil, prečo Zsuzsová požiadala o vyhlásenie verdiktu v jej neprítomnosti. „Má problémy s tzv. manévrami, to znamená, že by ju skoro ráno museli zobrať, doviezť sem a potom ísť zase naspäť. Túto cestu veľmi zle znáša, nič iné za tým nie je,“ dodal advokát vysvetľujúc, že momentálne je jeho klientka vo väzbe v Prešove.

