Za ľudí má troch kandidátov na šéfa GP, Pellegrini vylúčil akékoľvek rokovania

Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini vylúčil, že by rokoval o voľbe kandidáta na generálneho prokurátora s predstaviteľmi opozície, koalície aj uchádzačmi o tento post.

Voľba je naplánovaná na štvrtok, no môže sa opäť posunúť, ak sa koalícia nedohodne. Pripustil to šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš (OĽANO).

„Vylučujem akékoľvek zákulisné, oficiálne aj neoficiálne dohody na voľbe niekoho. A teraz ani s opozíciou, ani koalíciou, ani s konkrétnymi kandidátmi, kde by sme viedli nejaké diskusie s cieľom dať im hlasy,“ povedal Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii. V Hlase-SD pôsobí 11 nezaradených poslancov.

Na stredajšom predsedníctve sa majú dohodnúť na jednom mene, ktoré vo voľbe podporia. „Hovorí sa zhruba o troch menách, ktorí sú favoriti. Keďže jeden z nich je sudca, favoritov máme dvoch,“ priblížil Pellegrini s tým, že spolu s kolegami nezahlasujú za neprokurátora. Bol by rád, keby sa generálny prokurátor zvolil širokou podporou naprieč parlamentom, aby mal silný mandát.

Šipoš pripúšťa, že ak sa koalícia nedohodne, budú mať poslanci v hlasovaní voľnú ruku alebo sa voľba ešte presunie. Chce, aby sa kandidát zvolil vo štvrtok. „Ale ak aj napriek rokovaniam dnes, zajtra nepríde k dohode, je možné, že sa bude voliť tak, že každý dá hlas komu chce, alebo sa dohodneme na odložení voľby,“ povedal Šipoš novinárom. Poslanci hnutia majú o voľbe rokovať v utorok v poslaneckom klube. Podľa Šipoša berú do úvahy aj názor premiéra Igora Matoviča (OĽANO), no tvrdí, že diskusia nie je o tom, že im Matovič diktuje meno. „Je to otvorená debata, rozprávame sa o plusoch, mínusoch kandidátov,“ skonštatoval.

Strana Za ľudí predstavila kandidátov

Vhodnými kandidátmi na šéfa GP SR sú pre stranu Za ľudí Ján Hrivnák, Ján Šanta a Tomáš Honz. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Na menách sa dohodol poslanecký klub. Doplnila, že strana chce urobiť všetko preto, aby sa na spoločnom kandidátovi dohodli v koalícii.

„Dnes budeme mať indikatívne hlasovanie medzi jednotlivými poslaneckými klubmi, diskutovať budeme všetky štyri poslanecké kluby,“ povedala Remišová. Dodala, že v strane chcú byť otvorení smerom ku koaličným partnerom a v prvom rade k ľuďom. Na základe verejného vypočutia sú podľa nej kandidáti výborní a kandidáti dobrí. Šantu, Hrivnáka a Honza považujú podľa jej slov za najlepších vzhľadom na verejné vypočutie aj ich prácu.

Podpredseda parlamentu a Za ľudí Juraj Šeliga potvrdil, že v koalícii ešte nie je dohoda. „Samozrejme, my sme si upratali v tom, kto je vhodnejší na generálneho prokurátora, kto sa nám zdá menej vhodný. Ale na to treba celokoaličnú dohodu, je dôležité, aby sa celá koalícia dohodla. Myslím si, že je to dôležitý signál aj pre verejnosť, že im ukážeme, že sa vieme dohodnúť a že koalícia drží pokope,“ skonštatoval Šeliga.

O voľbe rokuje aj klub Sme rodina. „Chceme sa dohodnúť na spoločnom kandidátovi v rámci koalície a boli by sme radi, keby to bol pán Žilinka,“ povedal Pčolinský novinárom.

Poslanci majú kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR voliť vo štvrtok podvečer. Voľba sa už počas schôdze dvakrát presúvala. Kandiduje sedem uchádzačov. Sú nimi prokurátor GP Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment.

Generálna prokuratúra nemá riadneho šéfa už mesiace. Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.