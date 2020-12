Pôjdu všetky deti do škôl? Asi až v januári

Mikulec po rokovaní krízového štábu

Nakoniec Ústredný krízový štáb o pláne otvárania škôl, ktorý pripravil minister školstva Branislav Gröhling (SaS)ani nerokoval. Podľa šéfa štábu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) tento plán totiž nespĺňa požiadavky, ktoré naň boli kladené.

Už včera viacerí odborníci z radov učiteľov či Združenia miest a obcí, ktorí sú zriaďovateľmi základných škôl, upozorňovali, že ak sa bude rozhodnutie o školách prekladať, je veľmi pravdepodobné, že sa testovanie učiteľov, žiakov a ich rodičov jednoducho do pondelka 7. decembra nestihne. A neskôr sa už školy neoplatí otvárať pre všetky deti, pretože sa blížia vianočné prázdniny.

TB ministra školstva Branislava Ģröhlinga

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) je nereálne otestovať na sto percent všetkých učiteľov, žiakov a ich rodičov. „Nie je možné, aby sme otestovali okolo 1,5 milióna ľudí,“ povedal Gröhling pred zasadnutím Ústredného krízového štábu.

Podľa jeho návrhu by malo stačiť, aby sa pretestovalo minimálne 70 percent požadovaného množstva, aby sa školy mohli otvoriť. Podľa plánu, ktorý minister pripravil, sa malo pilotne testovať v najbližší víkend v niekoľko desiatkach škôl najmä v západnej časti Slovenska.

Krajčí: Epidemiologická situácia nie je úplne priaznivá

Epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku nie je úplne priaznivá. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že preto by nebolo dobré uvoľnenie opatrení a otvorenie škôl. Poukázal tiež na to, že v posledných dňoch zaznamenali mierny nárast počtu hospitalizova­ných ľudí.

„Deje sa presne to, čo sme predpokladali,“ povedal minister zdravotníctva. Poukázal, že v tejto situácii na ÚKŠ čelili výzve otvoriť čo najskôr školy. „Myslím, že ako jediná európska krajina máme neustále otvorený prvý stupeň základných škôl, čo je obrovský úspech,“ podotkol Krajčí. Poukázal na to, že momentálne sa Slovensko nachádza v situácii, keď sú v republike v porovnaní s okolitými krajinami dobré čísla, ale je potrebné si uvedomiť, že nejde o také čísla, ako boli napríklad po lete v septembri. „V tejto situácii urobiť ďalšie uvoľnenie opatrení a pustiť ďalšie deti do škôl by znamenalo, že ten negatívny trend, ktorý teraz jasne vidíme, by sa začal hrozivo napĺňať,“ povedal.

Minister zdravotníctva tvrdí, že rezortu školstva sa veľmi nepodarilo splniť úlohu, ako pretestovať deti a rodičov, aby sa mohli vrátiť do škôl. Poukázal na to, že od ministerstva školstva očakával, že nájde zdravotníkov, ktorí by pomohli zabezpečiť pretestovanie detí a ich rodičov. „Napriek tomu, že sa to nepodarilo, tak na ÚKŠ zaznelo množstvo dobrých odporúčaní, ako by sa to mohlo naplniť. Verím, že nejakým spôsobom sa výuka rozbehne a zastabilizuje sa dlho udržateľný systém, ktorý bude zabezpečovať testovanie detí a rodičov tak, aby sme mohli mať deti v školách aj v epidemiologicky nie dobrých časoch,“ poznamenal Krajčí. Druhou možnosťou podľa neho je sa uzavrieť a zraziť čísla nižšie.

Aj podľa hlavného hygienika Jána Mikasa nie je ešte pandemická situácia pod kontrolou.

Podľa Krajčího treba situáciu pragmaticky pozrieť. „Rizikom nástupu do škôl je zvýšená mobilita. Keď sa nejaká populácia v jeden deň pretestuje, na druhý deň už môže byť situácia opačná. Teda ten, kto je v jeden deň negatívny, môže byť na druhý deň pozitívny. Keď otvoríme školy, otvoríme hradbu a v školách sa nám to začne šíriť,“ povedal ďalej šéf rezortu zdravotníctva. Podľa neho sa druhá vlna pandémie začala šíriť, keď sa v septembri otvorili školy.

Sulík mu však oponuje, že „nemôžeme nechať naše deti takto dlho doma“. „Toto sme deťom dlžní, že ich dostaneme do škôl aj niekoľko týždňov pred Vianocami,“ dodal Sulík.

Krajčí: Pravidelné testovanie by bolo cestou uvoľnenia opatrení

Pravidelné testovanie obyvateľstva antigénovými testami by mohlo byť spôsobom, ktorým by sa darilo krivku infikovaných novým koronavírusom zrážať nadol. Prinieslo by to uvoľnenie opatrení, napríklad v podobe otvárania škôl či možno reštaurácií. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to v utorok uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Chápe aj odpor voči testovaniu.

„Na to treba byť trpezlivý. Bolo by treba naozaj počkať, kým čísla budú lepšie,“ komentoval šéf rezortu zdravotníctva, pričom poukázal na to, že počty pacientov na pľúcnej ventilácii mierne stúpajú. Tvrdí však, že na to, aby bolo ďalšie kolo celoplošného testovania, musí byť konsenzus a ochota ľudí zapojiť sa do neho.

Myslí si, že nechať sa pretestovať raz za týždeň a môcť slobodne žiť, je oveľa lepšie, ako byť zavretý doma. V prípade, že by Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dostalo za úlohu obstarávať testy, nebude sa tomu podľa jeho šéfa brániť. Bol by však rád, keby sa tým zaoberať nemusel. Poukázal na to, že rezort je aktuálne najvyťaženejším. Pripravuje aj vakcinačnú stratégiu.

Uviedol tiež, že ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) dali tú istú špecifikáciu na nakúpenie antigénových testov ako predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR Jánovi Rudolfovi, preto si mysleli, že bude rovnako úspešný. „Je pravda, že doba sa zmenila, pribudli ďalší hráči na trhu. Dostal oveľa viac ponúk,“ doplnil Krajčí s tým, že Sulík chcel výber zúžiť tak, aby sa vylúčili ďalší záujemcovia.

Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že v rámci špecifikácie antigénových testov vybrali najprísnejšiu variantu, akú dala Európska únia. Dodal preto, že si úlohu splnili najlepšie, ako vedeli.

TB po UKŠ zástupcov miest a obcí