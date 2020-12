ONLINE: Mnohí Slováci vakcíne neveria, Klus volá po kampani

Vývoj počtu vyliečených V grafe je znázornený počet vyliečených za deň a celkový počet vyliečení za deň celkový počet vyliečených 14 dní

7:23 Bruselské letisko čaká v najbližších týždňoch až mesiacoch zaťažkávacia skúška. Stane sa dočasným prekladiskom miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tie totiž budú z belgickej metropoly distribuované hlavne do členských krajín EÚ, ale aj do ostatných európskych či neeurópskych krajín. Informoval o tom v utorok bruselský denník The Brussels Times. Spoločnosť Brucargo, ktorá má na starosti leteckú prepravu nákladov už potvrdila, že na bruselskom letisku pristáli prvé lietadlá s vakcínami proti novému typu koronavírusu. EÚ teraz čaká na to, kým Európska agentúra pre lieky (EMA) potvrdí, že vakcíny sú bezpečné a účinné. V prípade súhlasného stanoviska od EMA sa môže začať ich distribúcia. Vakcíny budú do členských krajín EÚ dodávané v rovnakom čase, a to v množstvách podľa veľkosti populácie.

Šéf oddelenia na prepravu tovarov na letisku Nathan De Valck upozornil, že po celom svete už vzniká nový logistický reťazec, ktorý má zabezpečiť distribúciu vakcín. Podľa jeho slov bude od 30 do 50 percent všetkých vakcín proti COVID-19 distribuovaných letecky, čo Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA) označila za „misiu storočia“. „Bude to najväčšie a najkomplexnejšie logistické cvičenie vôbec,“ uviedol výkonný riaditeľ IATA Alexandre de Juniac na svojom účte na Twitteri. Predseda spoločnosti Air Cargo Belgium David Bellon v tejto súvislosti zdôraznil, že bruselské letisko má potrebné kapacity a aj odborné znalosti, aby túto náročnú úlohu zvládlo. Letisko má iba pre farmaceutické výrobky k dispozícii 30 000 metrov štvorcových chladiaceho priestoru. Ten je nevyhnutný pre vakcíny, ktoré musia byť skladované pri mínusových teplotách.

6:41 Maďarskí špecialisti pricestovali v utorok do Ruska, aby sa oboznámili so špecifikami výroby vakcíny Sputnik V a následne ich aplikovali aj pri spúšťaní vlastnej výroby. Ako informovala podľa TASR agentúra Interfax, dohoda o návšteve maďarskej delegácie v Rusku bola dosiahnutá 27. novembra v rámci zasadnutia rusko-maďarskej medzivládnej komisie o hospodárskej spolupráci. Cieľom návštevy je, aby sa maďarská delegácia expertov oboznámila s výrobou, klinickým použitím a kontrolou kvality vakcíny, ako aj s jej účinnosťou a bezpečnosťou. Podľa šéfky ruskej Federálnej služby pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Roszdravnadzor) Ally Samojlovovej príchod maďarskej delegácie do Ruska v takom krátkom čase od dosiahnutia dohody o návšteve „svedčí o veľkom záujme maďarskej strany o ruskú vakcínu“.

Plány Maďarska dovážať a prípadne aj používať ruskú vakcínu Sputnik V proti novému druhu koronavírusu vyvolávajú podľa Európskej komisie bezpečnostné obavy a môžu tiež podkopať všeobecnú dôveru voči očkovacím látkam. Ak by maďarská vláda pristúpila k testovaniu ruskej vakcíny, prípadne by ju aj vyrábala, bol by to podľa vyjadrenia Bruselu z 19. novembra bezprecedentný prípad. V Európskej únii totiž nie je možné uviesť na trh očkovaciu látku, ktorá nemá povolenie od Európskej liekovej agentúry (EMA).

6:00 „Môžeme mať tie najlepšie vakcíny proti koronavírusu, no ak sa nám nepodarí získať dôveru občanov a presvedčiť ich o význame očkovania, naše úsilie a koordinácia budú zbytočné. Na Slovensku, kde je stále veľká časť populácie náchylná uveriť rôznym nepravdám, podľa prieskumov klesol záujem občanov o očkovanie zo 40 percent nameraných v apríli na necelú štvrtinu z októbra tohto roka. Preto by sme mali v rámci Európskej únie spustiť spoločnú komunikačnú kampaň, a to aj na sociálnych sieťach, kde koluje najviac falošných správ o očkovaní.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v utorok, 1. decembra 2020 v Bratislave, počas neformálnej videokonferencie Rady pre všeobecné záležitosti (GAC). Online diskusiu ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov Európskej únie zorganizovalo Nemecko, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ. Hlavnou témou virtuálneho zasadnutia bola koordinácia aktuálnych opatrení v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 na európskej úrovni.

„Repatriačné lety či zavedenie tzv. zelených pruhov vyhradených pre cezhraničný transport tovarov ukázali pridanú hodnotu EÚ už počas prvej vlny pandémie, ktorá nás zastihla nepripravených. No dnes, keď čelíme silnejšej druhej vlne, musí byť naša spolupráca v mnohých oblastiach ešte efektívnejšia. Najlepším dôkazom sú vzájomné uznávanie testov, spoločné dodávky vakcín ešte do konca tohto roka, resp. úvahy o CovidPass-och, ktoré by mohli zjednodušiť cestovanie,“ priblížil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Dodal, že pandémia koronavírusu je testom kvality našich susedských vzťahov, vzájomného porozumenia a solidarity, čo sa ukázalo napríklad v otázke zachovania mobility cezhraničných pracovníkov či ďalších výnimiek pre tzv. pendlerov a turnusových zamestnancov.