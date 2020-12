Najvyšší súd strelcovi Marčekovi zvýšil trest na 25 rokov

Po verdikte so sprostredkovateľom vraždy Zoltánom Andruskóom, ktorý si už odpykáva 15-ročný trest, je to tak už druhý právoplatný rozsudok nad páchateľmi týchto vrážd.

„Neostáva nám nič iné, len to rešpektovať,“ reagoval na rozsudok Marčekov obhajca Martin Endrödy. „Je pravda, že obžalovaný Marček sa k trestnej činnosti priznal a spolupracoval, ale až v záverečnom štádiu prípravného konania, takže si myslíme, že tento trest je adekvátnejší. Ani 25 rokov nenahradí ľudské životy, ale je to spravodlivejší trest. Je to teda malé víťazstvo, pretože veľká bitka na Najvyššom súde nás ešte len čaká v hlavnej kauze, kde sú obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová,“ komentoval rozsudok zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic.

V odvolacom konaní rozhodoval senát 4T, ktorého členmi sú sudcovia Pavol Farkaš, Martina Zeleňáková a predsedníčka Alena Šišková. Najvyšší súd sa nezaoberal dokazovaním, keďže k činom sa Marček ešte vo februári priznal. Po prečítaní obžaloby súd rozhodoval len o výške trestu. Prokurátorovi sa zdalo 23 rokov málo a trval na svojom návrhu na 25-ročný trest. Dôvodom na podanie odvolania bola podľa prokurátora skutočnosť, že neboli splnené podmienky na zníženie trestu, aj keď akceptoval, že obžalovaný prispel k objasneniu trestnej veci.

Pri určovaní výšky trestu Najvyšší súd vyhodnotil Marčekovo priznanie a ľútosť ako málo autentické. Nebol presvedčený ani o vysokej možnosti resocializácie. Trest si Marček odpyká v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Okrem toho už Špecializovaný trestný súd priznal poškodeným nemajetkovú ujmu. Rodine Kuciakovcov dokopy 140-tisíc, Zlatici Kušnírovej 70-tisíc a pozostalým po Molnárovi, ktorého zastrelil v roku 2016, priznal 40-tisíc eur.

Odvolania poškodených rodín voči priznanej náhrade škody a ujmy Najvyšší súd odmietol ako nedôvodné. Dospel k záveru, že rozhodnutie prvostupňového súdu bolo zákonné a primerané. Rodiny pozostalých sa proti aprílovému rozsudku podľa svojich právnych zástupcov odvolali, aby ako poškodení zotrvali aj pred Najvyšším súdom v pozícii strany konania.

Marčeka odsúdil 6. apríla senát Špecializovaného trestného súdu na 23-ročný trest odňatia slobody za vraždu Kuciaka, Kušnírovej a Molnára. Ešte vlani 30. decembra bol právoplatne odsúdený aj sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó, ktorý za skorú spoluprácu s políciou pri objasňovaní vraždy dostal na základe dohody o vine a treste 15 rokov.

Špecializovaný trestný súd následne 3. septembra v kauze vraždy Kuciaka a jeho snúbenice obžalovaných objednávateľov Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú oslobodil. Ďalšieho obžalovaného Tomáša Szabóa, ktorý mal Marčekovi pomáhať aj ako šofér, súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Proti časti o nevine obžalovaných prokurátor podal odvolenie, o ktorom bude na budúci rok rozhodovať Najvyšší súd.