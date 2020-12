Pellegrini aj Saková dúfajú, že polícia má na zatýkanie dostatok dôkazov

VIDEO: Fico: Matovič sa vyhráža, akcie NAKA sú odkazy.

Saková zatiaľ nemá bližšie informácie, čoho sa malo týkať obvinenie Lučanského. „Nemám ani informácie, ktorého obdobia sa malo toto obvinenie týkať. Zatiaľ sa teda k tomu nebudem vyjadrovať a len dúfam, že to nie je žiadna politická objednávka,“ povedala v stredu novinárom.

„Dúfam, že polícia a prokuratúra všetko robí podľa najlepšieho vedomia a svedomia a podľa litery zákona,“ skonštatovala Saková s tým, že verí, že to tak bolo aj pri zadržaní šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka.

Saková dúfa, že sa tieto kroky nedejú „len na základe pochybnej výpovede kajúcnika, ktorý sa svojimi výpoveďami chce vyviniť z vlastnej nekalej trestnej činnosti“. „Nezabúdajme, že práve za pôsobenia generála Lučanského boli zatknutí vrahovia novinára a jeho partnerky. A za jeho pôsobenia vo funkcii sa začali na Slovensku vyšetrovať veľké kauzy vyplývajúce z komunikácie Threema, ako sú Búrka, Víchrica, Dobytkár a ďalšie,“ skonštatovala Saková.

Pellegrini takisto tvrdí, že počas funkčného obdobia Lučanského sa rozpracovali akcie, ako Dobytkár či Búrka. Informáciu o obvinení má Pellegrini len z médií, preto nevie ani čoho by sa obvinenie malo týkať.

Zadržanie Haščáka označil Pellegrini ako teatrálny zásah. „Pomaly ho môžeme prirovnať k invázii ozbrojených síl, bolo použité neštandardne veľké množstvo bezpečnostných zložiek, ale nekomentujem. Naozaj chcem veriť, že polícia má na to dostatok dôkazov a že nebudeme čeliť v budúcich mesiacoch veľkým obžalobám týchto ľudí, ktorí budú žalovať štát, že im bolo poškodené dobré meno alebo že voči nim polícia zneužila svoju pozíciu. Sme svedkami obrovskej vlny zatýkaní. Pevne verím, že všetci, ktorí ich vykonávajú, to robia na základe ozajstných dôkazov, a nie politickej objednávky,“ skonštatoval expremiér. Nechcel komentovať, či zadržanie Haščáka súvisí so zadržaním špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a kauzou Gorila.

Naď: Je to plne v rukách polície

Po dlhých rokoch sa ukazuje, že polícia má voľné ruky. Pred rokovaním vlády v stredu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v súvislosti s utorkovým zadržaním Haščáka. Zároveň verí, že spravodlivosť na Slovensku začne fungovať.

„Je to plne v rukách polície. To, akým spôsobom skončí toto alebo ktorékoľvek vyšetrenie, je samozrejme otvorené,“ povedal minister obrany. Rozumie tiež tomu, že opozícia je nervózna. Prácu polície komentovať nechcel.

Mikulec: Policajné akcie sú krokom, aby sa začalo veriť v spravodlivosť

Ak sú pri policajných akciách zadržiavaní či väzobne stíhaní ľudia, ktorí v minulosti viedli políciu či iné ďalšie inštitúcie, tak je to krok k tomu, aby začali občania veriť, že spravodlivosť tu platí pre každého. V stredu po rokovaní vlády SR to vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Minister verí, že v súčasnosti na post šéfa polície bude vybratý kandidát, ktorý bude garanciou dôvery ľudí v políciu a bude spĺňať morálne, charakterové i profesionálne kritériá.

K policajným akciám, pri ktorých bol zadržaný a obvinený aj Haščák a obvinený mal byť aj Lučanský, sa minister nechce vyjadrovať. Argumentuje tým, že naďalej prebieha vyšetrovanie. „Môj názor v tomto smere nie je dôležitý,“ poznamenal. Na to, či sú policajné akcie realizované primerane, skonštatoval, že je to výsostné právo vyšetrovateľov a prokurátorov. „Tí stanovujú taktiku, sily a prostriedky na zásah. Je to v ich kompetencii,“ uviedol Mikulec.

Krajčí: Trh zdravotníctva na Slovensku bol veľmi deformovaný

Utorkový zásah polície v sídle Penty je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) potvrdením toho, že trh zdravotníctva na Slovensku bol veľmi deformovaný. Povedal to v stredu po rokovaní vlády. „Do veľkej miery bol deformovaný oligarchami, ktorí podnikajú v zdravotníctve na Slovensku a ktorí sa znížili k praktikám korupcie a spolupracovali s vysokými štátnymi predstaviteľmi pre biznis v zdravotníctve,“ dodal šéf rezortu zdravotníctva. Predpokladá, že orgány činné v trestnom konaní určite majú dôkazy o korupcii, keďže vykonali raziu. Krajčí verí, že vláde sa bude aj naďalej dariť „čistiť“.

Fico o zásahu v Pente: Matovič potreboval prekryť neschopnosť svojej vlády

Šéf opozičného Smeru Robert Fico vidí v utorkovom zásahu ozbrojených policajtov v sídle finančnej skupiny Penta snahu prekryť neschopnosť vlády. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii. Nerozumie totiž rozsahu zásahu. Hovorí, že s Pentou má napätý vzťah, no rešpektuje prezumpciu neviny.

Čo to bolo za nezmysel, tí ozbrojenci, keď nikto nebol vzatý do väzby, nikto nebol zadržaný v podobe pút?" reagoval Fico na zásah v sídle Penty. Dodal, že podľa medializovaných informácií Penta s políciou spolupracovala, preto nerozumie rozsahu akcie. Dôvodom podľa Fica mohlo byť to, že premiér Igor Matovič (OĽANO) potreboval prekryť neschopnosť svojej vlády.

Fico hovoril o napätom vzťahu s finančnou skupinou. „Pente sme predsa zobrali spod nosa bratislavské letisko. My sme zakázali zisk zdravotným poisťovniam. Boli to poslanci za vlády Ivety Radičovej, ktorí potom dali tento návrh na Ústavný súd, ktorý povedal, že nie je možné zakázať zisk zdravotným poisťovniam. Z tohto titulu netuším, o čo ide, ja som ďaleko od toho,“ reagoval s tým, že rešpektuje prezumpciu neviny.

Šeliga: Rozpletá sa reťaz korupcie, polícia má voľné ruky

Ukazuje sa, že sa rozpletá reťaz korupcie, ktorá bola na Slovensku. V reakcii na zatýkanie ďalších bývalých funkcionárov to novinárom povedal podpredseda parlamentu a Za ľudí Juraj Šeliga. Je to podľa neho veľký signál, že polícia má voľné ruky.

„Postupne, ako sú ľudia bratí do väzby alebo obviňovaní, začínajú vypovedať a jedno nadväzuje na druhé,“ skonštatoval Šeliga s tým, že je veľmi zvedavý, ako dopadne vyšetrovanie šéfa finančnej skupiny Penta Haščáka.

„To je taký škandál, ktorý sa podľa mňa nedeje ani niekde v Afrike, že máme celé bývalé vedenie polície vo väzbe alebo obvinených,“ reagoval na informáciu o tom, že polícia mala obviniť bývalého policajného prezidenta Lučanského. Slová exministra vnútra Roberta Kaliňáka o tom, že exšéf polície Tibor Gašpar bol najlepší a Lučanský bol „skoro najlepší“ nadobúdajú podľa Šeligu úplne iný význam.

Krúpa: Vyšetrovania sú dôkazom prepojenia mafie, ktorá nám tu vládla

Komplexné zatýkanie vysokých funkcionárov je dôkazom prepojenia mafie, ktorá nám tu vládla, povedal pre TASR predseda parlamentného brannobezpečnos­tného výboru Juraj Krúpa (OĽANO). „Ťažko sa to teraz hodnotí, pretože nemám informácie, z čoho konkrétne je pán Lučanský obvinený, ale vyzerá to byť nejaká situácia, čo sa týka komplexného zatýkania. Pravdepodobne tam budú podľa polície podozrenia, prepojenia na nejakú spoluprácu. To len dokazuje to, že všetky tieto zatýkania, vyšetrovania sú dôkazom prepojenia mafie, ktorá nám tu vládla,“ skonštatoval.

Krúpa v reakcii na údajné obvinenie Lučanského reagoval, že si spomína na slová expremiéra Pellegriniho, ktorý vyzdvihoval Lučanského i gašpara ako veľkých profesionálov. „Vidíme, ako to vyzerá. Presne asi takíto profesionáli boli aj títo páni politici, ktorí sa k veciam takto stavali, asi si zakrývali oči alebo o tom vedeli,“ skonštatoval pre TASR. Krúpa považuje za dôležité, aby bol budúci šéf polície nielen odborník a mal kvalifikačné predpoklady. „Ale musí mať aj dostatočnú odvahu a odhodlanie robiť kroky, ktoré povedú k ďalšej očiste polície a pozdvihnutiu dôveryhodnosti polície v očiach verejnosti,“ doplnil.

Kyselica: Rozhoduje sa len na základe zadovážených dôkazov

Bývalý policajný vyšetrovateľ a súčasný poslanec NR SR Lukáš Kyselica (OĽANO) rovnako skonštatoval, že z mediálnych informácií nie je zrejmé, akých konkrétnych skutkov sa stredajšie zadržiavacie úkony týkajú. „Vo všeobecnosti však konštatujem, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky a rozhodujú len na základe zadovážených dôkazov tak, ako to deklarovali v minulosti aj minister vnútra, aj iní predstavitelia súčasnej vlády. Držím im palce,“ uviedol pre TASR.

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský berie informácie o Lučanskom na vedomie. „Orgány činné v trestnom konaní nech robia, čo vedia,“ povedal novinárom s tým, že sa nechce viac vyjadrovať, keďže nemá viac informácií.