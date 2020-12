Poslanci volia nového šéfa prokurátorov

Kandidátmi sú prokurátor generálnej prokuratúry (GP) Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Juraj Kliment. Všetci prešli verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.

NAŽIVO: Rokovanie NR SR

Pri každom mene na hlasovacom lístku označia poslanci možnosť za/proti/zdržiavam sa. Alternatívu „za“ môžu označiť iba pri jednom kandidátovi.

SaS sa dohodla v klube, že bude voliť Maroša Žilinku za generálneho prokurátora. Poslanci Ondrej Dostál a Alojz Baránik budú voliť inak.

„Ešte stále rokujeme. Voľba je kľúčová, je to voľba na sedem rokov, chceme si byť istí, že neurobíme chybu. Budeme ďalej rokovať v rámci strany aj s našimi koaličnými partnermi,“ povedala poobede predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská s tým, že žiadne meno komentovať nechce. Nepovedala, či je pre stranu priechodný kandidát Maroš Žilinka. Na otázku, či sa bude voliť vo štvrtok, odpovedala, že sa snažia o napredovanie rokovaní. „Dohoda z našej strany stále definitívna nie je,“ povedala.

Podobne to vidí podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Ten uviedol, že ak ani popoludní koalícia nebude dohodnutá, voľba by sa mala presunúť. Na otázku, či je dohoda v strane Za ľudí, povedal, že naďalej diskutujú. Podľa jeho slov si urobili v strane poradie kandidátov. Jána Hrivnáka považoval za dobrého kandidáta, je mu preto ľúto, že odstúpil.

„Poslanecký klub OĽANO je jednotný a ochotný rokovať do poslednej chvíle,“ povedal pre TASR predseda klubu OĽANO Michal Šipoš. To, či voľba bude popoludní, je podľa jeho slov na dohode koaličných partnerov.

Šeliga: Poslanci z klubu Za ľudí budú voliť Tomáša Honza

Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Za ľudí budú za kandidáta na generálneho prokurátora voliť Tomáša Honza. Novinárom to povedal podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga. „Sme slobodní poslanci, budeme voliť pána Honza,“ reagoval na otázku, či pôjdu proti koalícii.

Poslanci za SaS sa dohodli na podpore Maroša Žilinku

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS sa dohodli, že vo voľbe kandidáta na generálneho prokurátora podporia Maroša Žilinku. Oznámil to predseda strany Richard Sulík. Dodal, že niektorí poslanci z klubu SaS, napríklad Alojz Baránik alebo Ondrej Dostál, budú pravdepodobne hlasovať inak.

Sulík to zdôvodnil aj tým, že v rámci tzv. indikatívneho hlasovania vyšiel najlepšie Žilinka. V klube si podľa Sulíka povedali, že jednota koalície je veľmi dôležitá.

Je strana Za ľudí rozdelená v názoroch?

Podľa informácií TASR proces dohody a rokovania koalície o spoločnom kandidátovi komplikuje aj nejednotnosť koaličných strán. V otázke voľby má byť rozdelená strana Za ľudí. Niektorí jej poslanci údajne nesúhlasia s niektorými postupmi predsedníčky Veroniky Remišovej pri rokovaniach. Ostatné strany deklarovali vôľu sa dohodnúť, pochybujú o rovnakej vôli zo strany Za ľudí. Tá trvá na dôležitosti voľby a principiálnosti. Nejednotnosť vnímajú viacerí poslanci aj v SaS. Mená prokurátorov nechcel predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík príliš komentovať.

Dohodu má tiež komplikovať nízka miera ochoty Sme rodina ustúpiť z presadzovania jedného kandidáta – Žilinku. Ten má byť nepriechodný najmä u Za ľudí. Problém s ním majú i ďalší koaliční poslanci. Viacerí sa tiež zhodli, že by mal ráznejšie zasiahnuť premiér Igor Matovič (OĽANO). Negatívne vnímajú aj to, že najsilnejšie vládne hnutie ustupuje Sme rodina a obávajú sa možnej zákulisnej dohody.

Favoriti sú dvaja

Premiér Igor Matovič v stredu nepotvrdil, že preferovaným kandidátom koalície je po utorkovom indikatívnom hlasovaní Maroš Žilinka.

Na spoločnom poslaneckom klube sa poslanci snažili dohodnúť na generálnom prokurátorovi. Vo voľbe obstál najlepšie prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Maroš Žilinka. Potvrdila to predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová aj šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš. Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment mal skončiť v indikatívnom hlasovaní druhý.

Koalícia sa podľa Matoviča priblížila k definitívnej dohode, no môže podľa neho uspieť aj iný kandidát ako ten, ktorý vyšiel z indikatívnej voľby najlepšie. „Možno prídu s návrhom na niekoho tretieho, každý jeden z nich bude dramaticky lepší ako to, čo sme tam mali doteraz,“ povedal Matovič. Generálny prokurátor by podľa neho nemal byť koaličný, mal by to byť prokurátor, ktorý neuhne a v ťažkých situáciách bude chrániť právo a spravodlivosť. "Úprimne som otvorený voľbe skoro každého z nich,“ doplnil Matovič.

Pri každom z prokurátorov sa však podľa neho dajú nájsť určité výhrady. Zdôraznil, že jeho najväčšia obava je, že by koalícia pri voľbe prokurátora mohla spraviť chybu. „Indikatívnym hlasovaním sme si dali odpoveď na niektoré otázky, pomohlo to k tomu, aby sme pristáli nohami na zemi. V hre sú dvaja kandidáti a treba si z nich vybrať,“ dodal premiér.

Parlament už niekoľkokrát voľbu generálneho prokurátora posunul. Práve indikatívna voľba, pri ktorej si každá strana určí poradie svojich favoritov, mala zaručiť, že sa rokovanie uskutoční v plánovanom termíne vo štvrtok o 17. hodine Premiér však nechcel potvrdiť, či sa tak naozaj stane.