Protest za odchod Kollára. Hlina poslal na námestie tisíce jabĺk

VIDEO: Netradičný protest za odchod predsedu parlamentu Borisa Kollára.

Mimoparlamentné Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) na Námestí SNP v Bratislave vo štvrtok rozložilo 4-tisíc jabĺk za odvolanie predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie. Ako uviedol pre médiá Alojz Hlina (KDH), každé jablko predstavuje človeka, ktorý pri popise udalosti na sociálnej sieti označil, že má záujem prísť.

Dôvodom takejto formy symbolického protestu je zákaz zhromažďovania. Pôvodne chceli zapáliť na mieste sviečku, ale nakoniec zvolili jablká – je to podľa Hlinu ekologickejšie, podporili tak slovenského producenta a po proteste je možné jablko zjesť.

„Ja naozaj považujem Borisa Kollára za veľký omyl slovenskej politiky,“ povedal Hlina na podujatí. Predseda KDH Milan Majerský uviedol, že v prípade Kolára išlo o papalašizmus a že predseda NR SR „prekročil čiaru, za ktorú sa nedá ísť a za ktorú by nemal ísť žiaden ústavný činiteľ“.

Predseda parlamentu mal 24. októbra dopravnú nehodu, pri ktorej bol vážne zranený. Podľa medializovaných informácií sa 24. novembra konala koaličná rada v nemocnici pri Kollárovi. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) pred rokovaním Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) 25. novembra povedal, že pri tejto návšteve boli porušené pravidlá, no nebol ohrozený žiaden iný pacient. Dodal, že sa o situáciu zaujímal a zistil, že Kollár ležal v samostatnom trakte, kde nedochádza k premiešavaniu ľudí. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa išlo o nešťastné riešenie pri súčasnej epidemiologickej situácii. Dodal však, že tento problém je v kompetencii manažmentu nemocnice, ktorá by mala nastaviť pravidlá. Kollára z nemocnice do domácej liečby prepustili 27. novembra.