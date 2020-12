Matovičov plán pre školy. 5 eur za otestovaného, ak dá papiere dokopy

VIDEO: Matovič dá za každého otestovaného školám „približne 5 eur“. Neprajníkom ukázal figu borovú.

Utajený plán na testovanie, o ktorom sa v súvislosti s Matovičom hovorí už dlhšie obdobie, nadobudol kontúry. Je to forma komunitného testovania. Matovič odkazuje školám, že ak chcú byť otvorené, tak si musia zabezpečiť zdravotníkov a odberné miesto. Štát dodá testy a zaplatí za každého otestovaného, či už žiaka, rodiča, alebo zamestnanca školy „približne 5 eur“.

Igor Matovič tvrdí, že očakával plán na otvorenie škôl od ministerstva školstva. Keď ho nedostal podľa svojich predstáv, hľadal prvú školu, ktorá „prelomí bariéru“ a zrealizuje jeho plán komunitného testovania. Keď počúval aj od škôl a zriadovatelov, ako sa to nedá, tak sa rozhodol zavolať do prvej školy, či sa to naozaj nedá. Tam mu povedali, že to skúsia a všetko pre to urobia. Zhodou okolností to bola škola, kde chodia jeho dcéry. Nebudem predsa volať na druhý koniec republiky, zdôvodňuje Matovič.

Odmieta, že by to bol papalášizmus. „Čo som mal urobiť? Mal som vari tej prvej škole, ktorá mi povedala, že do toho ide, len preto lebo tam chodí Rebeka alebo Klárka, povedať vy nie, vy budet zatorené a vy budete otvorené úplne posledné? Houbeles,“ povedal Matovič a ukázal figu borovú. „Komu by ste zavolali prvému? Do školy, kde chodia vaše deti. Určite by ste ich nechceli diskriminovať len kvôli tomu, keď povedia, že do toho idú… Bolo to z mojej strany úprimné, myslím, že nemám sa za čo hanbiť,“ uviedol.

Matovič tvrdí, že sa mu ozvali desiatky škôl, ktoré sa chcú pridať. Pozýva ich ako odvážnych „na palubu“. Má predstavu, že do piatku „dáme dokopy zmluvy, všetky povolenia, vyhlášky, nahlášky a neviem čo všetko možné, čo k tomu treba“. Od tohoto víkendu alebo v priebehu budúceho týždňa by sa podľa neho mohlo takto otvoriť všetky školy na Slovensku. Uviedol aj kontaktný mail, ktorý zriadil Úrad vlády detidoskol@ vlada.gov.sk.