Gröhling tvrdí, že vláda sa vracia k jeho pôvodnému návrhu na otvorenie škôl

„My už tieto veci máme nachystané, lebo boli nachystané v rámci toho plánu, takže ich budeme iba modifikovať na základe toho, ako sa teraz dohodneme,“ povedal Gröhling. Na školách, ktoré sa dobrovoľne zapoja do otváranie škôl, budú môcť podľa neho vychytať technické náležitosti či problémy. Podotkol, že to môže pomôcť v januári pri celoplošnom otváraní škôl.

Pred rokovaním nechcel priblížiť detaily návrhu. „Táto téma sa posunula medzi koaličné strany a je dôležité, aby sme o tom rozhodli kolektívne ako vláda, aby sme všetci stáli za jednotným rozhodnutím. A takéto rozhodnutie následne budeme komunikovať ďalej,“ vysvetlil. Doplnil, že rozhodnutie bude vychádzať aj z epidemiologickej situácie a na základe odporúčania epidemiológov.

Remišová očakáva dohodu medzi Gröhlingom a Matovičom

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a líderka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová očakáva, že minister školstva Gröhling a predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa dohodnú pri téme otvárania škôl. Ako poznamenala pred mimoriadnym rokovaním vlády, mesiac už hovoria, že návrat detí do škôl musí mať prioritu pred akýmikoľvek ďalšími opatreniami, ktoré sa týkajú uvoľňovania.

Remišová ocenila, že sa o otváranie škôl osobne zaujíma aj Matovič. Dodala však, že v tejto téme musí byť úzka koordinácia medzi všetkými ministerstvami. Preto je podľa nej dôležité, aby tá spolupráca bola veľmi dobrá, lebo deti nemôžu byť rukojemníkmi nejakých politických hádok. Podotkla, že téma otvárania škôl a otázky spojené so vzdelávaním sa nemôžu riešiť bez súčinnosti s ministrom školstva, keďže to patrí do jeho kompetencie. Vysvetlila, že preto očakáva dohodu medzi Gröhlingom a Matovičom.

Premiér vo štvrtok 3. decembra vo svojom profile na sociálnej sieti potvrdil slová po rokovaní vlády, teda že od pondelka 7. decembra by mali do škôl nastúpiť prvé deti. Napísal, že cez víkend chcú stihnúť testovanie. Zatiaľ majú naplánované otvorenie približne desiatich škôl, ktoré ako prvé kontaktovali a ktoré prejavili ochotu.

„V prípade, ak stihneme všetko nachystať do zajtra (piatka 4. decembra, pozn. SITA) doobeda a budeme považovať za bezpečné, aby sa zapojili aj všetky ostatné školy, ktoré sa zapojiť chcú a vedia, zajtra poobede túto možnosť zverejníme a poskytneme k tomu všetko potrebné a možno otvoríme aj stovky odvážnych škôl,“ doplnil premiér.

V čase druhej vlny pandémie je od 12. októbra prerušené školské vyučovanie na stredných školách a od 26. októbra na druhom stupni základných škôl. Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra je vyučovanie dištančné. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl. Od 16. novembra sa v malých skupinkách do škôl mohli vrátiť žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rezort tiež obnovil školské vyučovanie aj na stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.