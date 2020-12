Kollára trápili v špitáli čierne ovce: Nepodať čaj bezvládnemu je ako vražda

VIDEO: Kollár o „čiernych ovciach v zdravotníctve“.

Vo svojom videu, už z domáceho prostredia, na úvod povedal, že dlho rozmýšľal či takéto video nakrútiť, ale podľa jeho slov ho presvedčili ohlasy ľudí, ktorí mu píšu a tiež sa sťažujú na čierne ovce v nemocniciach. Tak nazýva zdravotníkov, na ktorých sa on aj ľudia sťažujú, lebo podľa nich nevykonávajú svoju prácu dobre.

Vrátil sa ešte k svojej hospitalizácii. Presunul sa do nemocnice Sv. Michala, pretože na Kramároch mal maličkú miestnosť, „kde by sa nikto nezmestil“. Aby som odbremenil zdravotníkov, dopredu mi bolo umožnené mať pri sebe svojich najbližších, povedal Kollár.

„Tam som mal nejaký konflikt s nejakými čiernymi ovcami. Drvivá väčšina tých zdravotníkov sú fantastickí ľudia a som im veľmi vďačný za opateru… Našli sa tam ale dve – tri osoby, ktoré celý dojem z toho pokazili,“ uviedol Kollár. Dodal, že pod videom, ktoré o tom nakrútil, bolo veľa hejtov, ale aj osobné príbehy ľudí, ktorí majú svoje skúsenosti v zdravotníctve s „presne s týmito čiernymi ovcami“. Hovorí dokonca o obrovských „závaloch správ“.

„Ja by som odporučil presne to, čo som urobil ja. Ozvať sa, musíte sa ozvať,“ radí Kollár. Chce ísť na zdravotnícky výbor v parlamente a iniciovať konkrétne kroky, ktoré by zabránili spôsobom „čiernych oviec“.

„Niekedy ani nie ozvanie, ale treba to ohlásiť normálne orgánom činným v trestnom konaní, keď napríklad niekomu bezvládnemu donesú čaj a nepodajú mu ho, alebo jedlo a nenakŕmia ho, to je pomaly už už…, by som to vnímal ako vraždu,“ dodal Kollár a sľúbil, že sa tejto téme bude ďalej venovať.