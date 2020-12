Kto sa má ospravedlniť? Ďalšie testovanie zrejme bude

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) krátko pred koncom novembra vyhlásil, že do Vianoc chce stihnúť najmenej tri kolá masového plošného testovania.

VIDEO: Matovič žiada ospravedlnenie za to, že autority štátu spochybňovali jeho plošné testovanie.

Princíp mal byť ako v prvej fáze testovania: antigénové testovanie mali v prvý týždeň podstúpiť všetci, potom len okresy s najvyššou mierou pozitivity na koronavírus a do tretice opäť lokality, kde majú najviac infikovaných.

Preto aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dostal za úlohu obstarať 16 miliónov testov. Teraz však Matovič zmenil rétoriku. Na otázky, či bude ešte plošné testovanie, odpovedá, že očakáva „že kľúčové autority štátu, ktoré vystupovali proti plošnému testovaniu, vystúpia a povedia, že teraz je riešením iba lockdown“. Odmieta však uviesť, koho konkrétne myslí.

Prezidentka Zuzana Čaputová vládu žiadala, aby testovanie na začiatku novembra nebolo povinné a neotestovaným ľuďom nehrozili reštrikcie. Neskôr aj Konzílium odborníkov vydalo stanovisko, že by sa ďalšie kolá testovania mali uskutočniť iba v regiónoch, kde je vysoká miera infikovaných.

„Prišli sme so zbraňou, ktorá mimoriadne efektívne zafungovala,“ reagoval premiér. „Toto sú sladké reči, ktoré zabíjajú. Nebudem sa vyjadrovať k tejto veci, očakávam, že prídu a povedia, čo spôsobili, že vytvorili nenávisť v ľuďoch k plošnému testovaniu. Teraz nedokážem nikoho na plošné testovanie dostať príkazom,“ povedal Matovič.

V piatok vláda schválila uznesenie, podľa ktorého má podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zabezpečiť obstaranie 8 miliónov kusov antigénových testov so špecifitou nad 99 percent a podľa zadania ministerstva zdravotníctva „za účelom ďalšieho hromadného testovania obyvateľov“. Prvé štyri milióny testov má zaobstarať najneskôr do 17. decembra, ďalšie štyri milióny do 31. decembra.