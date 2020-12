Situácia na Slovensku sa zhoršuje, Krajčí semafor predstaví po doplnení

Epidemiologická situácia na Slovensku sa podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) začína zhoršovať. Najhoršia je v Bratislavskom kraji. Šéf rezortu o tom informoval po piatkovom rokovaní pandemickej komisie s tým, že mierne pribúda aj pacientov v nemocniciach, čo je znepokojivé. Poukázal na to, že ak by sa Slovensko riadilo novým semaforom, v piatich regiónoch by podľa návrhu mal byť tvrdý tzv. lockdown. Avizoval, že semafor predstaví po doplnení ostatnými rezortmi.