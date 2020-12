Kollárovci zlomili Matoviča v prospech Žilinku. Odkiaľ vietor fúka?

Súboj v koalícií o otvorené školy sa zatiaľ skončil patom. Žiaci sa pôjdu učiť do tried s učiteľom, ale len za podmienky testovania. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) uspokojil tak trochu SaS, a tak trochu aj Za ľudí. Súboj o reálne vyučovanie nechal na školy a rodičov. „Deti budú doplácať na trucovité a tvrdohlavé eskapády predsedu vlády. Ale nič iné nemohol urobiť, aby nevyznel ako malý diktátor,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Vypočujte si aj jeho názor na voľbu nového generálneho prokurátora. Parlament schválil Maroša Žilinku naprieč politickým spektrom, keď mu dalo hlas 132 poslancov zo 147. Prekvapilo hlasovanie opozície, ktorá bola za jeho zvolenie rovnako ako koalícia. „Je to od nich trucpodnik,“ dodal v podcaste komentátor denníka Pravda Repa. Vypočujte si jeho reakcie na situáciu v koalícií, či úvahy o dohodách časti koalície s opozíciou.