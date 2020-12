Žilinku zobrali za svojho tri strany koalície, Za ľudí ignorovali

Poslanci Národnej rady vo štvrtkovej verejnej voľbe rozhodli, že novým generálnym prokurátorom má byť nasledujúcich sedem rokov Maroš Žilinka. Vo voľbe ho podporilo 132 poslancov zo 147 prítomných. Zvoleného kandidáta musí do funkcie vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová. Urobiť tak chce už vo štvrtok 10. decembra. Napriek tomu, že vládne hnutie výsledok interpretuje ako víťazstvo transparentnosti a kompromisu, skutočnosť vyzerá trochu inak.

Zvoleného generálneho prokurátora navrhla ako kandidáta okrem Slovenskej advokátskej komory aj poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová. Druhá najväčšia koaličná strana Žilinku od začiatku verejne podporovala a dokázala ho presadiť napriek tomu, že všetky ostatné koaličné strany preferovali iného kandidáta. „Aj z hľadiska toho, koľko hlasov vo verejnej voľbe získal, sa ukázalo, že sme vybrali toho najlepšieho kandidáta,“ interpretoval výsledok hlasovania člen ústavnoprávneho výboru za Sme rodina Miloš Svrček.

Zvolili ste nášho kandidáta

Už niekoľko týždňov sa hovorilo, že obyčajní budú presadzovať sudcu Juraja Klimenta, ktorému kandidatúru navrhol samotný premiér Igor Matovič (OĽaNO). Liberáli zasa len tesne pred hlasovaním oznámili, že pre Žilinku sa rozhodli kvôli jednote koalície.

Hnutie Sme rodina preto vyjadrilo spokojnosť, že ich kandidáta podporili aj poslanecké kluby strán OĽaNO a SaS. „Sme veľmi radi, že aj ostatní koaliční partneri si osvojili tohto nášho kandidáta,“ uviedol ešte vo štvrtok predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Najsilnejšia vládna strana OĽaNO príslušnosť kandidáta vníma úplne inak. „Pána Žilinku nepovažujem za kandidáta hnutia Sme rodina,“ odkázal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Pomery v poslaneckom klube obyčajných zhrnul poslanec za obyčajných Juraj Gyimesi. „Pre mňa je tá úplne najvyššia priorita jednota klubu a dodržiavanie dohôd. Tieto dva aspekty sme všetci do bodky naplnili,“ skonštatoval Gyimesi, ktorý sám za kandidáta navrhol Jána Šantu.

Obyčajní hlasovanie napriek neschopnosti nájsť dohodu celej koalície ale interpretujú ako kompromis. „Výsledok hlasovania je výsledkom kompromisu, na ktorý sme pristúpili, pretože nám po celý čas išlo o to, aby sme sa v rámci vládnej koalície pokúsili dohodnúť. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí pôvodne navrhovali iných kandidátov a pri voľbe kompromisnú dohodu do nohy dodržali,“ dodal Grendel.

Ak obyčajní takto poslušne odhlasovali kandidáta hnutia Sme rodina, je otázne, aký kompromis urobila strana Borisa Kollára. Niečo môžu naznačovať práve Pčolinského slová. „Dnešnou voľbou môžu začať rokovania aj o špeciálnej prokuratúre, keďže je celkom možné, že predseda Národnej rady ešte do konca roka vyhlási voľbu. Je preto celkom pravdepodobné, že už na ďalšej januárovo-februárovej schôdzi Národnej rady by sme mohli voliť aj špeciálneho prokurátora,“ uviedol Pčolinský.

Za ľudí odignorovaní

Odignorovaní zostali pri voľbe poslanci strany Za ľudí. Predsedníčka strany Veronika Remišová ani jej podpredseda Juraj Šeliga sa k tejto situácii už veľmi nevracali. Naopak, vyzdvihovali tiež skôr transparentnosť výberu.

Nespokojnosť s výsledkom si ale nenechal pre seba ich poslanec Tomáš Valášek, ktorého strana podporovala Jána Hrivnáka, Jána Šantu a Tomáša Honza. „Hlasoval som podľa môjho najlepšieho svedomia. Za kandidáta, ktorý sa nebál podať trestné oznámenie na Fica a fašistov v čase, keď to bolo odvážne – Tomáša Honza. Treba sa spýtať našich koaličných partnerov, vrátane tých, ktorí Tomáša Honza navrhli, prečo spolu s Ficom, Pelllegrinim a fašistami zvolili niekoho iného. Ja budem spať pokojne,“ uviedol na sociálnej sieti. Rovnako ako Valášek hlasoval za Honza celý poslanecký klub Za ľudí.

Napriek tomu, že Žilinku nepovažovala za najlepšieho kandidáta, zagratulovala mu aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). „Verím tomu, že tak, ako v roku 2010 sme chceli robiť reformu na prokuratúre, ju budeme spoločne robiť aj teraz,“ povedala po voľbe Kolíková na pôde Národnej rady.

Na pomerne prekvapivý krok sa v tejto súvislosti podujala opozícia, ktorá hlasovala rovnako za Žilinku. Pôvodne tvrdili, že hlasovania sa zúčastnia, ale nepodporia nikoho. Výsledok voľby interpretujú ako prehru premiéra, ktorý tvrdil, že ak bude nový generálny prokurátor zvolený s hlasmi opozície, svoju funkciu opustí. „Nečudujeme sa, že po totálnom debakli neprišiel ani na koaličnú radu. Smer pozorne čítal situáciu v Národnej rade a svoje rozhodnutie za daných okolností považuje za správne,“ reagoval predseda Smeru Robert Fico.

Žilinka: Taká veľká dôvera je cťou

Žilinka jednoznačný výsledok hlasovania vníma najmä ako záväzok. „Taká silná dôvera, akú mi prejavili poslanci Národnej rady zvolením za kandidáta na generálneho prokurátora, je pre mňa nielen veľkou cťou, ale najmä nesmiernym záväzkom. Záväzkom prinavrátiť občanom dôveru v spravodlivosť a presvedčenie, že všetci sme si pred zákonom rovní. To je možné dosiahnuť, len ak prokuratúra bude budovaná ako otvorená a transparentná inštitúcia, ktorá slúži výlučne právu, spravodlivosti a verejnému záujmu. Urobím pre to všetko, pretože si to zaslúžia občania, ale aj všetci poctiví prokurátori,“ povedal Žilinka pre TASR.

Prezidentka, ktorá generálneho prokurátora do funkcie vymenúva, privítala, že Národnej rade sa podarilo zvoliť kandidáta hneď v prvej voľbe. „Generálny prokurátor je pre výkon spravodlivosti jedna z najdôležitejších funkcií v štáte,“ pripomenula.