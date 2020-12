Matovič: Testovanie pendlerov do vyhlášky prepašovali, budem hľadať kto

Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Povedal, že na poslednom krízovom štábe nebol a muselo sa to to tam prijať bez jeho vedomia. Tvrdil, že nevie, kto takúto vyhlášku vydáva, ale zistí si to. Uviedol tiež, že ho vyrušuje, keď postavia ľudí v mraze do radu a vznikajú tam stresové situácie. Podľa neho to môžu využiť neprajníci vlády, aby ju napádali.

Na otázku, kto nesie za to zodpovednosť, uviedol, že má zodpovednosť za celú vládu, ale nemusí vedieť všetko. Predpokladá, že to bolo prijaté na základe odporúčania odborníkov.

Sú odborníci, ktorí sa skrývajú pod názor, že sú odborníci a nie všetko, čo odborníci navrhujú ale treba dodržať, dodal. Na základe povinnosti uloženej vyhláškou sa na mobilných odberných miestach tvorili rady ľudí, ktorí potrebujú mať potvrdenie o teste.

Od pondelka 7. decembra sa budú musieť preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19 na hraniciach aj pendleri. Test nesmie byť starší ako 14 dní. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková priblížila, že pôjde o osoby staršie ako sedem rokov, ktoré pravidelne prekračujú hranice SR, teda slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do desať kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a testov.

Uviedla, že výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste alebo na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb (pre ich pracovníkov), pričom odberové miesta musia byť na území Slovenska. Výsledok antigénového testu musí byť zaznamenaný na certifikáte Ministerstva zdravotníctva SR alebo na tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky.