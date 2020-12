Testovanie v trnavskej škole. Kde sa otestujú premiérove dcéry?

VIDEO: Juraj Tichý o návrate detí do školy.

Pred testovaním urobila škola prieskum medzi rodičmi, kto má záujem o návrat detí do škôl. „Posledné čísla, ktoré sme mali z dotazníka, keď sme ho naposledy kontrolovali, ukazovali počet 92,“ hovorí Juraj Tichý, manažér školy. V prípade, že s deťmi príde jeden rodič, ide o viac ako 180 ľudí. Tieto čísla však podľa riaditeľky Evy Pollákovej nemusia odrážať skutočnosť, pretože sa nevyjadrili všetci a prísť môžu nakoniec aj tí, ktorí záujem nepotvrdili. Testovať sa bude len v sobotu.

Informáciu o tom, či príde na testovanie aj premiérova rodina, nemali. „Nie je nutné, aby sa rodičia s deťmi testovali u nás, môžu sa otestovať aj inde. Volali nám rodičia, že sa budú testovať napríklad v Banskej Štiavnici alebo sa budú testovať až v pondelok na klasických odberných miestach z dôvodu pohrebu,“ podotýka Tichý.

Do školy sa v pondelok vrátia len tí, ktorí budú mať spolu s otestovanými rodičmi negatívny test. Všetci sa musia preukázať certifikátom. Rodičia ho môžu škole aj zaslať. „Pôjde sa v dvoch režimoch. Ešte uvidíme, ako sa nám jednotlivé triedy naplnia, či budeme spájať rôzne ročníky alebo naozaj pôjde každá trieda aj prezenčne aj online. Deti, ktoré budú doma, budú na hodiny pripojené, o vzdelávanie neprídu,“ dopĺňa manažér školy.

Prvých ľudí otestovali už pred 9. hodinou ráno, kedy bolo naplánované oficiálne spustenie. Parkovisko v areáli školy postupne zapĺňalo čoraz viac áut. „Niektorí učitelia boli otestovaní už v piatok na mobilnom odberovom mieste v mestskej časti Modranka,“ hovorí Tichý. Pod súkromné vzdelávacie zariadenie spadajú tri školy – materská, základná a gymnázium. Dokopy ide o viac ako 100 zamestnancov.

Ako zdravotnícky personál sa prihlásili viacerí rodičia. „V rámci dotazníku sme sa ich pýtali, či sú nám ochotní pomôcť ako nezdravotníci i zdravotníci. Prihlásilo sa nám dohromady 14 ľudí, z toho 6 zdravotníci,“ dodáva Tichý s tým, že z nich vytvorili 3 tímy. Na odvoz biologického odpadu si museli zamluvniť firmu.

Škole pomohlo, že v ich priestoroch už prebiehalo celoplošné testovanie, na ktorom sa podieľala. „Samotní rodičia – zdravotníci, ktorí sú dnes tu, pomáhali už počas celoplošného testovania, čiže už mali nejaké know-how,“ poukazuje Tichý. Podľa neho netreba čakať na to, že štát všetko zabezpečí, on to má najmä umožniť. Manažér školy zároveň vyzdvihol spoluprácu s mestom a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Či škola odmení rodičov, ktorí pomáhajú pri testovaní ešte nie je jasné. „Je to medzi školou a rodičmi,“ podotýka Tichý. Financie momentálne neriešia, vyúčtovanie budú robiť až po skončení testovania. „Niečo sme zabezpečili z našich doterajších zásob, až následne budeme vidieť, koľko sa minulo. Nie sú to však horibilné sumy. Ak si škola dokáže zabezpečiť zdravotníka spomedzi rodičov, čo je na veľkej škole predpoklad, že takí rodičia tam sú a dohodnú sa, tak sú tie náklady rádovo v desiatkach eur,“ odhaduje Tichý.

Škola prešla na dištančné vzdelávanie skôr, ako došlo k celoplošnému zatváraniu. „Mali sme viac pozitívnych prípadov. Máme tu súrodencov, trošku sa nám to začalo reťaziť, preto sme ich poslali na dva týždne domov s tým, že rodičia si to odhlasovali,“ uzatvára manažér školy. Ľubica (37) s Jurajom (42) prišli so svojimi deťmi bez sprievodu druhého rodiča. Ľubica má deti tri, ale len jedno je na druhom stupni. „Syn to zvládol bez problémov, testovaný bol už piatykrát,“ hovorí. Škola ma podľa nej vynikajúco nastavenú online výučbu. „Myslím si však, že nie je pre deti prirodzené sedieť celý deň doma za počítačom. Výučba v triede je omnoho lepšia. Viac sa naučia, vedia sa lepšie sústrediť. Ak je takáto možnosť, určite ju radi využijeme,“ dodáva.

Pre Jurajovho syna, piataka, bolo dnešného testovanie premiérou. „Bolo to bez problémov,“ hovorí, no syn ho preruší, že pri tom slzil. Doma padlo rozhodnutie, že na testovanie ho bude sprevádzať Juraj. „Manželka robí z domu, ja chodím do práce, takže som viac rizikovejší,“ vysvetľuje. Dodáva, že človek je sociálny tvor. „Deti potrebujú byť v kolektíve. Z dlhodobého hľadiska je to podľa mňa deštruktívne,“ myslí si Juraj. Syn je podľa neho samostatný, no je náročné robiť z domu a zároveň mať doma deti.