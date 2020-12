ONLINE: Európa zostáva zavretá, opatrenia sa zmiernia na Vianoce

Vývoj počtu úmrtí na Covid-19 V grafe je znázornený počet úmrtí za deň a celkový počet úmrtí počet úmrtí za deň celkový počet úmrtí 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

9:00 V Česku v sobotu zaznamenali 1 772 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 895 menej ako pred týždňom, a podľa zatiaľ neúplných údajov tiež 46 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v nedeľu ráno českým ministerstvom zdravotníctva. V predošlých dvoch dňoch počet nových prípadov v porovnaní s minulým týždňom stúpal, píše server iDnes.cz, pripomína však, že víkendové čísla sú obvykle nižšie vzhľadom na menší rozsah testovania ako počas pracovných dní. V Českej republike sa od začiatku pandémie novým koronavírusom nakazilo 544 179 ľudí a umrelo 8 815 osôb, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19. Dosiaľ sa v krajine vyliečilo viac ako 87 percent z infikovaných a v súčasnosti tam evidujú 58 695 aktívnych prípadov nákazy. Do soboty 18.03 h bolo v českých nemocniciach hospitalizovaných 4 436 pacientov, z nich 576 bolo v ťažkom stave alebo si vyžadovali intenzívnu starostlivosť. Česko od štvrtka 3. decembra prešlo v rámci svojho Protiepidemického systému (PES) zo štvrtého (červeného) na tretí (oranžový) z celkovo piatich stupňov. S obmedzeniami počtu zákazníkov a návštevníkov sa tak mohli otvoriť obchody, služby i reštaurácie, no tiež múzeá či pamiatky. Zrušil sa aj zákaz nočného vychádzania i zákaz nedeľného predaja.

8:30 V Nemecku pribudlo za uplynulých 24 hodín 17 767 novo potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 255 úmrtí. Oznámila to v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na Inštitút Roberta Kocha (RKI). Obidva údaje sú vyššie ako predchádzajúcu nedeľu, keď zdravotné úrady oznámili 14 611 infekcií a 158 úmrtí. Doposiaľ najvyšší denný prírastok nových prípadov krajina ohlásila pred dvoma týždňami, keď zaregistrovala 23 648 prípadov. Doteraz najviac úmrtí – 487 – Berlín oznámil v stredu. V Nemecku, ktoré má približne 83 miliónov obyvateľov, sa od začiatku pandémie koronavírusy SARS-CoV-2 nakazilo 1 171 322 ľudí, z ktorých 18 772 zomrelo.

Nemecko sa v stredu rozhodlo predĺžiť existujúce opatrenia proti šíreniu koronavírusu do 10. januára. V krajine v súčasnosti platí čiastočná uzávera. Reštaurácie, kiná, divadlá a tiež rekreačné zariadenia sú zatvorené. Napríklad školy a škôlky zostávajú naďalej otvorené, vláda udržanie ich prezenčného chodu považuje za kľúčové pre ekonomiku. Súkromné stretnutia rodín a známych sú obmedzené na päť ľudí z najviac dvoch domácností, ale cez vianočné sviatky od 23. decembra až do Nového roka sa režim zmierni, zísť sa tak bude môcť až desať ľudí z viac domácností.

Sedemdňové reprodukčné číslo v Nemecku v sobotu bolo 1,1. Číslo udáva, na koľko ďalších ľudí infikovaný človek prenesie nákazu. Súčasný údaj znamená, že sto infikovaných ľudí nakazilo v priemere približne 110 ďalších osôb. Ak je číslo dlhodobo pod hodnotou jedna, hovorí to, že infekcia je na ústupe.