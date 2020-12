Spomienky zostali v sutinách vybuchnutého paneláka

VIDEO: Príbeh prešovského paneláka: od momentu výbuchu po zrovnanie so zemou.

Najskôr bolo počuť detonáciu, potom sa okolím prehnala silná smršť plná skla a rôznych úlomkov. Krátko nato najvyššie poschodia panelového domu zachvátili obrovské plamene.

Tragédia si vyžiadala sedem obetí, telo ôsmej nikdy nenašli a až takmer po šiestich mesiacoch bola vyhlásená okresným súdom za mŕtvu. Dvanásťposchodovú bytovku kompletne zbúrali a odstránili.

Plyn vybuchol na deviatom poschodí a následne začali horieť všetky štyri zostávajúce poschodia dvanásťposchodového domu. Zrútilo sa kompletne schodisko a zničená bola aj strecha. Privolaní hasiči okamžite začali so záchrannými prácami a pomocou výškovej techniky evakuovali viacerých ľudí, ktorí sa nevedeli dostať z domovov. Ničivý požiar sa podarilo dostať pod kontrolu ešte v ten istý deň, úplne bol uhasený až na druhý deň ráno.

Zimomriavky aj po roku

O strechu nad hlavou prišla v osudný deň aj Ingrid Brejová, jej tri deti a mama. Pri spomienke na udalosti spred roka ju stále mrazí a nemá ani síl ísť sa pozrieť, ako v súčasnosti vyzerá priestor, ktorý po zbúranej bytovke zostal.

V čase výbuchu bola v práci a deti v škole. Doma bola jej 75-ročná matka so psíkom. Ingrid utekala rýchlo z práce a pred sebou po príchode videla spúšť. Hľadala mamu, ktorú zbadala na balkóne. Čakala, kedy ju zachránia hasiči.

„Mám zimomriavky, keď idem okolo, radšej sa tým smerom ani nepozerám. Naskakuje mi husia koža, občas mi je do plaču. Spomienky sú stále živé,“ hovorí smutne pani Ingrid, ktorá v paneláku žila od narodenia.

Po udalosti zostali najprv ubytovaní v internáte, neskôr si zadovážili podnájom, no teraz už žijú vo vlastnom byte, ktorý sa nachádza na tom istom sídlisku v inej lokalite. Postupne si na nové bývanie zvykajú, najrýchlejšie to prekonali deti.

„Pomohla nám súdržnosť ľudí, bola neskutočná. Nečakala som takú odozvu a vďaka patrí všetkým, ktorí sa vyzbierali na transparentný účet. Mohli sme sa opäť zaradiť do života,“ hovorí Brejová, ktorá sa rozhodla prehovoriť aj napriek tomu, že spomienky sú stále živé.

Spočiatku dúfala, že sa vrátia späť, pretože žili na treťom poschodí. Verila, že sa dostane aspoň na niekoľko minút do bytu, aby si odtiaľ mohla zobrať niektoré veci.

„Nebolo to možné kvôli bezpečnosti. Zostali tam spomienky, množstvo osobných vecí. To sa vrátiť už nikdy nedá. Podobne ako životy, my sme prežili, to je podstatné. Bežné veci či oblečenie sa dajú kúpiť,“ konštatuje Brejová, ktorá by sa už nikdy nevrátila bývať späť, aj keby panelák nanovo postavili. „V žiadnom prípade,“ jednoznačne reagovala Brejová.

Ľudia boli zmätení a v šoku

Vychádzka so psom zachránila Mojmíra Květoňa, ktorý bol zároveň aj domový dôverník v paneláku. S manželkou, ktorú odprevádzal do práce, žili na 11. poschodí.

„Keby som bol doma, už tu nie som. Detonácia bola v miestach, kde sme mali byt. V čase výbuchu som bol pred panelákom. Snažil som sa pomôcť jednej susedke, ktorá ležala na zemi zasypaná. Bolo to niečo strašné, všade plno sutín, poškodené autá, boli tam zranení a ľudia boli zmätení a v šoku. Nevnímal som nič, bolo to niečo strašné,“ spomína s hrôzou aj po roku Květoň.

S manželkou stále žijú v podnájme na tom istom sídlisku, asi desať minút od pôvodného bydliska. Květoň je jeden z desiatich ľudí, ktorí plánujú na tomto mieste postaviť bytovku a vrátiť sa späť.

„Po výbuchu sme žili prvý týždeň u kolegu. Vtedy som ani neuvažoval, čo bude ďalej, stále sa niečo dialo. V ústrety nám potom vyšla manželkina kolegyňa a ponúkla nám kompletne zariadený trojizbový byt za výhodných podmienok. Dočasne tam žijeme, ale chceli by sme žiť vo vlastnom,“ hovorí Květoň a verí, že sa všetky komplikácie vyriešia, aby sa mohlo čo najskôr stavať.

Chýbajú mu, podobne ako mnohým obyvateľom zbúraného paneláka, spomienky, obrazy či fotografie.

„Zo začiatku sme na to ani nemysleli. Človek sa zrazu ocitne bez všetkého, aj tých základných vecí. Nemáte zubnú kefku, spodnú bielizeň, nič. Všetko ostalo v zničenom byte. Až potom postupne zisťujete, čo všetko chýba. Spomienky, fotografie, obrazy, to sa už nahradiť nedá, veci bežnej potreby áno. S manželkou sme sa už s tým ale zmierili,“ smutne hovorí Květoň, podľa ktorého obyvatelia bývalého paneláka sú v kontakte, pretože medzi nimi za taký dlhý čas vznikli priateľstvá.

Spor pre búranie Po výbuchu paneláka statik po niekoľkých dňoch rozhodol, že požiarom boli horné poschodia paneláka narušené natoľko, že ho musia celý zbúrať. Demoláciu najvyšších podlaží za symbolické euro zrealizovala česká firma za dva dni. Zvyšok demolácie paneláka a odvoz sutín zabezpečovala slovenská firma Matijka. V súčasnosti táto spoločnosť vedie s mestom Prešov spor o výšku sumy za búranie. Mesto pôvodne zaplatilo iba časť faktúry vo výške 250-tisíc eur. Spoločnosť na súde žiadala doplatenie zvyšnej sumy viac ako 768-tisíc eur. V lete prešovská radnica zaplatila približne 531-tisíc eur do výšky stanovenej znaleckým posudkom, ktorý vypracoval Ústav súdneho inžinierstva univerzity v Žiline. Mesto dostalo platobný rozkaz, aby doplatilo za záchranné práce zvyšných viac ako 237-tisíc eur, no chce využiť všetky mimoriadne opravné prostriedky, aby to nemuselo urobiť, pretože zvyšnú vyfakturovanú čiastku radnica naďalej považuje za nedôvodnú. Na spoločnosť radnica podala trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu podvodu titulom neoprávneného uplatnenia faktúr nad rámec znaleckého posudku. Majiteľ spoločnosti Peter Matijka očakáva doplatenie celej fakturovanej sumy, pretože podľa neho bola práca urobená a za odvedenou prácou si stojí.

Čaká sa na posudky, obvinili päť ľudí

Tragédiu na Mukačevskej ulici v Prešove začala okamžite vyšetrovať polícia. Vyšetrovateľ niekoľko dní po výbuchu z prečinu všeobecného ohrozenia obvinil troch živnostníkov. Prešovský okresný súd vzal Jána R. a bratov Marka a Ondreja T. do väzby 9. decembra 2019 a krajský súd to 30. decembra potvrdil. Neskôr prebral vyšetrovanie odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Vyšetrovateľ 21. februára vzniesol obvinenie aj ďalším dvom ľuďom, a to bagristovi Martinovi M. a manažérovi Milanovi H. V ich prípade pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia. Podobne bola sprísnená právna kvalifikácia aj prvým trom obvineným. Obaja muži zostali na slobode, na ktorú sa koncom marca dostali aj traja živnostníci.

Obvineným sa vyčíta, že počas prác na mikrotunelovom vrte prerazili potrubie zemného plynu, ktoré viedlo do domu. Plyn unikol do jeho priestorov, vznietil sa a výbuch prakticky zničil najvyššie poschodia paneláka. Od chvíle prerazenia potrubia do momentu výbuchu, teda približne pol hodiny, neurobili nič, aby odvrátili nebezpečenstvo vznietenia a výbuchu plynu, nezavolali na integrovaný záchranný systém, poruchovú linku plynárov a ani nevyzývali obyvateľov, aby dom opustili.

Polícia oslovila aj viacerých znalcov. Známy je už posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu krajského riaditeľstva polície v Košiciach. Podľa neho k explózii nahromadeného plynu došlo v horných poschodiach bloku v jeho spoločných priestoroch. Plyn vnikal do paneláka cez teplovodný kolektor, pričom ako iniciátor výbuchu bola pravdepodobne elektrická iskra výťahu. „Vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Prešove sú postupne predkladané znalecké posudky, ktoré sú analyzované a aj na základe skutočností v nich uvedených vykonáva ďalšie úkony trestného konania za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré okrem iného zahŕňa aj posudzovanie prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti ďalších osôb. Bližšie informácie k vyšetrovaniu v tejto etape nie je možné poskytnúť,“ uviedol prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlik.