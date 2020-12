Ďalší pilotný projekt na školách: tentoraz kloktací so štamperlíkmi

„Na Slovensku máme šikovných vedcov, s ktorými som posledné dva týždne strávil kopu hodín … a dohodli sme sa, že už v priebehu tohto týždňa spustíme ďalší pilotný projekt – tzv. poolingový (spoločný) odber vzoriek kloktaním – zatiaľ na dvoch veľkých základných školách (samozrejme, že sa zúčastnia len tie deti, ktoré budú chcieť),“ ohlásil Matovič na sociálnej sieti.

Tento projekt spojímať už pred niekoľkými dňami. Nik z Ústedného krízového štábu či Pandemickej komisie však o projekte nechcel hovoriť, pretože to je „premiérova akcia“.

Matovič ďalej popisuje, ako bude kloktanie prebiehať. „Pani učiteľka rozdá deťom malé štamperlíky, kde im uleje cca 5 ml jemne slanej vody. Deti si so slanou vodou krátko vykloktajú hrdlo, vypľujú do pohárika … a po jednom následne vlejú do spoločného uzatváracieho pohárika za celú triedu. Ten sa označí a poputuje do laboratória,“ píše premiér.

Z veľkého triedneho pohárika sa urobí PCR test. Ak bude negatívny, negatívna je celá trieda. Ak bude pozitívny, buď pôjde do karantény celá trieda, buď sa všetkým deťom urobia antigénové testy, alebo PCR testy. O tom by mali v najbližších dňoch rozhodnúť odborníci.

Nápad má však podľa Matoviča ale. „Táto metóda je vhodná na nasadenie len do regiónov s nízkou mierou aktuálnej nákazy.Vzhľadom na to, že sa vzorky z kloktania z triedy zmiešajú, pri vyššiej miere nákazy v regióne by sa mohlo v pohode stať, že pozitívna bude každá druhá či skoro každá trieda. To by spôsobilo následné neúmerné zahltenie kapacít laboratórií, až by sme im kapacitu minuli,“ upozorňuje premiér.