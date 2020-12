Pravda získala medailu M. R. Štefánika

VIDEO: Pavol Sečkár o ocenení denníka Pravda.

„Je dôležité poznať históriu a jej súvislosti, bez toho sa nepohneme dopredu,“ hovorí predseda SZPB Pavol Sečkár pri odovzdávaní medaily v mene občianskeho združenia, ktoré má korene v roku 1945, v roku víťazstva nad fašizmom.

„Je to ocenenie celého tímu Pravdy, veľmi si ho vážime, a zároveň sme trochu v rozpakoch z toho, že dostávame ocenenie za niečo, čo považujeme za samozrejmé,“ uvažuje šéfredaktor redakcie Pravdy Jakub Prokeš.

Pravda už jednu medailu M. R. Štefánika má. Bronzovú – III. stupňa – získala v roku 2016 redakcia a tiež bývalá redaktorka Dagmar Teliščáková za seriál Svedectvá Pravdy. Mapoval situáciu v obciach, kde vo vtedajších parlamentných voľbách boli najúspešnejší kotlebovci. Prečo? pýtala sa pravnukov obetí nacistických represálií.

„Veľmi si vážime Pravdu. Najmä za to, ako neúnavne sa venujete boju proti fašizmu. Upozorňujete na súvislosti, príčiny a možné následky. Idete odhodlane proti neofašizmu, xenofóbii, neprávostiam,“ pokračuje Sečkár. Dodáva, že je to dôležité, keďže Pravdu čítajú všetky vekové kategórie. „Chodíme do škôl a vnímame, že aj najmladšia generácia sa zaujíma o minulosť. Vysvetľujeme žiakom, že je dôležité poznať historické súvislosti, nevytrhávať udalosti z kontextu. Až nás niekedy prekvapuje, čo sa nás mladí ľudia pýtajú,“ hovorí predseda SZPB.

Spresňuje, že zväz sa v posledných rokoch zameriava na históriu regiónov. Najmä školákom a študentom jeho členovia rozprávajú o tom, čo sa kedysi stalo tam, kde oni dnes žijú.

„Aby pochopili, že keď hovoríme o hrdinoch, hovoríme o ľuďoch, ktorí žili v ich kraji, meste, dedine… Aby vedeli, prečo kladieme vence k pamätníkom. Aby pochopili, že dejiny sa nemôžu účelovo prekrúcať, že aj dnes sa treba mať na pozore pred novými formami fašizmu a xenofóbie. Pravda vie, čo je dôležité a podstatné. A práve preto ju oceňujeme,“ zdôrazňuje Sečkár.