NÁZOR: Kto Slovákom ukradne Vianoce? Grinch to nebude

Vo svetoznámej rozprávke od Dr. Seussa je Grinch škriatok, ktorý sa chce pomstiť za odmietanie a posmešky, ktorých sa mu hojne dostáva od miestnych dedinčanov. Tak sa rozhodne, že im ukradne Vianoce. Ufujazdí aj s darčekmi. Ale je to predsa len rozprávka, na konci sa všetko na dobré obráti a Grinch aj ľudia pochopia, že Vianoce nie sú o darčekoch, ale o rodine, priateľstve a láske.

Aj na Slovensku teraz ide o Vianoce. Pandemická krivka nám zase stúpa a viac ako dva týždne pred sviatkami nie je jasné, čo s tým. Premiér Igor Matovič, ktorý velí boju proti koronavírusu, odmieta povedať, čo bude ďalej.

Premiér zabudol na jeden malý problém – nikto takéto rozhodnutie za neho a jeho vládu spraviť nemôže. Takže skôr či neskôr bude musieť prevziať zodpovednosť za to, čo urobí alebo neurobí.

Ešte v piatok premiér tajil mená, koho považuje za zodpovedného, že nám čísla nakazených koronavírusom trochu uleteli, ale pobúrilo ho, že mu zobrali atómovú zbraň, ktorou čistil Slovensko od „hnusoby“. Podľa jeho slov majú pred verejnosť predstúpiť tie autority, ktoré mu pokazili povinné plošné bombardovanie testovanie. To považuje za jedinú účinnú zbraň proti vírusu.

Novinári oslovili v piatok aj prezidentku Zuzanu Čaputovú pri rozsvecovaní vianočného stromu pred prezidentským palácom, šípiac, kam pán premiér mieri, ale tá im len lakonicky odpovedala: „Neviem, koho sa táto výzva mala týkať, takže ani jej nemienim venovať pozornosť“.

Premiér v sobotu v RTVS vysvetlil, koho sa výzva týka, aby to bolo jasné: „Keď prezidentka, Pellegrini, všetci najpopulárnejší politici, sa postavia proti mne, ešte aj vlastní koaliční partneri a všetci robia z Matoviča terč, ancikrista, ktorých tu ľudí k niečomu núti a chce im ublížiť? Hoci sme zachránili spoločne s tými štyrmi miliónmi ľudí naozaj tisícky životov, zachránili sme pred kolapsom nemocnice, zachránili sme pred psychickým kolapsom zdravotné sestry a lekárov, ale my jak blázni, silou-mocou, to jak koňovi, keď si chcete zložiť nohu zo stola, on si ju stále vykladá na stôl“.

Matovič nechce počuť o iných riešeniach než o dvoch – buď povinné testovanie (lebo „extrémne dobre funguje“) alebo lockdown – uzavretie ekonomiky. „Ja to hovorím dva mesiace, tu o tom kvákam, že máme vlastne dve možnosti. Buď masívne plošné testovanie alebo lockdown,“ povedal premiér v RTVS.

Na otázku, či nezavedie prísne regionálne opatrenia tam, kde sa situácia zhoršuje, odpovedal:

„Ako ja mám teraz presvedčiť ľudí, keď týmito názormi, či pani prezidentka, či konzílium odborníkov, či Kotleba, či Fico, či Pellegrini, či Sulík, či Remišová, keď spochybňujú povinné plošné testovanie, tak urobili z plošného testovania strašiaka a zo mňa ancikrista, ktorý chce ľuďom ubližovať?“

No a nakoniec na otázku, či bude lockdown, odpovedal: „To bude rozhodnutie práve týchto autorít, ktoré doteraz spochybňovali plošné testovanie, ja to rozhodnutie nechám na nich,“ povedal Matovič.

Ak by sme boli v rozprávke, tak by pravda a láska zvíťazili nad lžou a nenávisťou. Keďže sme v strede politického zápasu, tak pravda a lož si budú meniť pozície podľa politickej príslušnosti a láska sa bude striedať s nenávisťou podľa politickej situácie.

Igor Matovič použil svoju atómovú zbraň – a v niektorých častiach Slovenska aj účinne – ale zároveň vyčerpal ochotu mnohých ľudí, aby skákali podľa jeho predstáv. Tak to býva, keď sa použijú zbrane hromadného ničenia bez ohľadu na vedľajšie účinky. Pozitívne emócie a spolupatričnosť niekam vyprchali a už sa nevrátia – a rozdávanie nálepiek vinníkov to nezmení.

