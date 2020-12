Minúta ticha za obete v Prešove

VIDEO: Spomienka v Prešove.

Anna Boriová prišla na pietnu spomienku s fotografiou sestry Ľudmily Sedlákovej, ktorá zahynula v plameňoch. „Ešte o desiatej sme sa rozprávali. Napísala básničku, povedala som jej, nech mi ju pošle, no ona mi ju chcela prečítať. Vtedy som ju naposledy počula,“ so slzami v očiach povedala Boriová.

Jej sestra žila na 10. poschodí v trojizbovom byte so psíkom. Len rok si užívala dôchodok. „Bola učiteľkou angličtiny, učila vojakov, ktorí chodili na zahraničné misie. Akonáhle som sa dozvedela o výbuchu, okamžite som sem išla, no nechceli ma už pustiť bližšie k paneláku. Nerozumiem, prečo tam zostala, pretože zachránili susedku odvedľa aj pod ňou. A ona kričala z balkóna. Treba sa na to pýtať hasičov,“ mrzí pani Boriovú, ktorá má pred očami stále hrôzu spred roka. „Bola úžasná sestra, toto si nezaslúžila. Je ťažké s takým niečím žiť,“ uzatvára pani Boriová.

Pamätnú tabuľu, ktorá bude v budúcnosti osadená na novom obytnom dome, posvätil košický arcibiskup Bernard Bober. Autorkou pamätnej tabule je jedna z bývalých obyvateliek bytovky výtvarníčka Ivana Pančáková. Ako ústredný motív si vybrala brezu. „Breza je náš symbol, pretože práve na Mukačevskej 7 rástla a od severu nás chránila. Aj ona ale musela ísť v čase tragédie dole,“ vysvetlila Pančáková.

Hasiči z horiaceho 12-poschodového paneláka, ktorému výbuch zničil schodisko a jedinú únikovú cestu, zachránili 39 ľudských životov. Aj napriek snahe všetkých záchranných zložiek si však výbuch bytovky vyžiadal osem obetí.

VIDEO: Príbeh prešovského paneláka: od momentu výbuchu po zrovnanie so zemou.