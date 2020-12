Ak parlament zvolí za špeciálneho prokurátora Lipšica, Čaputová to bude rešpektovať

Ak Národná rada SR (NR SR) zvolí do funkcie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, prezidentka SR Zuzana Čaputová bude takúto voľbu rešpektovať.

Hlava štátu to uviedla v dnešnej diskusnej relácií rádia Expres Braňo Závodský naživo. Prezidentka v minulosti vzhľadom na politickú minulosť Daniela Lipšica verejne avizovala, že by ho v prípade zvolenia do funkcie generálneho prokurátora nevymenovala.

Keďže v prípade voľby špeciálneho prokurátora nemá prezidentka menovaciu právomoc, Čaputová avizuje, že bude rešpektovať výsledok hlasovania NR SR.

Čaputová vo štvrtok 10. decembra o 10:00 vymenuje do funkcie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. V tejto súvislosti uviedla, že voči jeho osobe nemá žiadne pochybnosti. „Myslím si, že spĺňa všetky predpoklady a požiadavky, nemám žiadne výhrady, ktoré by som v zmysle judikatúry ústavného súdu mohla uplatniť v prípade, ak by som ich existenciu videla,“ povedala hlava štátu.

Čaputová dúfa, že Žilinka vo svojej novej funkcii nesklame. Vníma ho ako šikovného, hodnotovo konzistentného prokurátora. Dodala, že generálny prokurátor má v kompetenciách aj vnútornú očistu prokuratúry.

„Generálny prokurátor má v našom systéme pomerne silné postavenie. Má aj silnú právomoc pokiaľ ide o disciplinárnu zodpovednosť prokurátorov. To znamená, že vnútorná očista tohto orgánu je možná aj z iniciatívy generálneho prokurátora,“ uviedla Čaputová.

Bude podľa nej dobré, ak by systémové zmeny v prokuratúre pokračovali aj na zákonnej úrovni. Rolu generálneho prokurátora však považuje za kľúčovú z pohľadu očisty aj budovania dôvery verejnosti smerom k prokuratúre.