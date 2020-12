Baránik: Prokuratúra chce vládnuť, je to nebezpečné

Parlament bude hlasovať o zmene Ústavy SR, ktorú predkladá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Súvisí s reformou súdnictva, ktorú ministerka presadzuje. Situácia sa začala komplikovať po predložení návrhu poslanca Alojza Baránika (SaS), ktorý chce v ústave zakotviť verejnú kontrolu prokuratúry. Vykonával by ju parlament a poverený minister. Kontrolu odmieta generálna prokuratúra s tým, že by to bol „vážny zásah do ústavného postavenia prokuratúry.“