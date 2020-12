Nešťastné otvorenie školy, kam chodia dcéry premiéra. Učili sa iba deň

„Už v piatok odhalilo testovanie jednu pozitívnu učiteľku. Dvoch ľudí, čo sedeli vedľa nej, sme preventívne nechali v karanténe. V pondelok nám jedna z nich volala, že sa necítiti dobre. Otestovali sme ju tiež a bola pozitívna,“ ozrejmil Hirner. Následne otestovali antigénovými testami celú zborovňu, pričom odhalili tretiu pozitívnu osobu.

Asi o piatej hodine popoludní padlo podľa Hirnera rozhodnutie o zatvorení druhého stupňa. „Deti doma plakali, že už boli v konečne v škole a zase majú byť doma,“ dodal, V sobotu zachytili pozitívnu učiteľku aj v škôlke, spolu sú infikované tri.

Počas dňa išli na škole podľa pôvodného plánu. V triedach sa vyučovalo v troch rôznych kombináciách. Podľa riaditeľky Evy Pollákovej nemali problém ani s paralelným prezenčným a dištančným vzdelávaním.

„Vyskúšali sme si to už počas prvej vlny v júni, keď sa deti mohli dobrovoľne vrátiť do školy. Vtedy sme to testovali vo viacerých triedach. Kameru sme dávali do miest, kde je najmenší ruch a deti sme usadili na druhú stranu. Kamera bola namierená na tabuľu a priestor pred žiakmi,“ opisuje riaditeľka.

Pokiaľ ide o spôsob práce, dá sa to podľa Pollákovej premyslieť. „Keď učiteľ zadal prácu žiakom v triede, mohol sa venovať žiakom cez počítač a opačne. Vedeli súbežne pracovať. Nebudem však tvrdiť, že to pre učiteľa nie je náročnejšie,“ dodáva. Ak si na takéto fungovanie zvyknú, dá sa to zvládnuť.

Výhodou podľa riaditeľky je, že všetky deti sa môžu učiteľa čokoľvek spýtať. Niektoré triedy spájali tak, že časť je spojená prezenčne a časť funguje online. Každá sa riadi rozvrhom jednej z tried. Učiteľom sa tak nezdvojila práca a deti z domu pokračujú tak, ako doteraz. „Musí sa len zosúladiť, kde sa práve nachádzajú s učivom,“ podotýka Polláková. Veľkou výhodou, o ktorej môžu štátne školy snívať, sú technológie. Na súkromnej škole má každý žiak svoj vlastný tablet, ktorý využívajú nielen v škole aj doma, a to už dávno pred pandémiou.

V pilotných školách bola radosť

Návrat detí do škôl sprevádzala radosť. Potvrdili to viacerí riaditelia. Školáci začali pozvoľna, podobne, ako keď sa aklimatizujú po prázdninách. Niekde spestril program aj Mikuláš. Na otázku, ako dlho sa dá „ťahať“ kombinované vzdelanie, sa odpovede rôznili.

Do pilotných škôl, ktoré v pondelok otvorili svoje brány, sa vrátili žiaci 5. až 9. ročníka s negatívnym výsledkom antigénového testu. Testovanie zvládli počas víkendu. Pondelkové ráno vyzeralo pred vstupom do škôl podobne. Deti sa preukazovali certifikátom či potvrdením o zdravotnej výnimke už počas ranného filtra. Skontrolovali ho aj triedni učitelia.

Pilotne sa testovalo v školách, ktoré sa prihlásili minulý týždeň na úrade vlády. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyzýval zriaďovateľov a riaditeľov škôl, ktoré dokázali zorganizovať antigénové testovanie počas minulého víkendu, aby v pondelok pustili do škôl tých žiakov, ktorí majú negatívny test. Rovnako negatívny test musí mať aj jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti.

Skúsenosti z testovania a otvárania škôl budú slúži ministerstvu školstva na prípravu manuálov tak, aby sa mohli po vianočných prázdninách otvoriť školy pre všetky deti. Dosiaľ mohli chodiť na prezenčnú výučbu iba škôlkari, žiaci prvého stupňa a v malých skupinkách aj deti zo sociálne nevýhodného prostredia.

Vďaka za každý deň

„Doteraz sme mali online hodiny podľa rozvrhu. Pedagógovia učili zo školy, mali sme to dobre rozbehnuté, no teraz sa to nedá takto zvládnuť,“ hovorí Jana Murínová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v obci Mútne. Ako dodáva, niektorí rodičia nedali dieťa otestovať, pretože aj tak sa bude vyučovať online. Do školy sa vrátilo približne 83 percent detí na druhom stupni. Triedy spájať nemuseli.

Školáci, ktorí zostali doma, budú vzdelávaní dištančne s tým, že im budú elektronicky posielať úlohy a zadania. Podľa Murínovej ide o malé percento žiakov. Podľa riaditeľky zatiaľ neriešili, dokedy sú takto schopní fungovať. „Učitelia sú momentálne vďační za každý deň, čo sú deti v škole,“ uzatvára. Pondelok bol voľnejší aj pre návštevu Mikuláša.

Všetci spolu?

Na trnavskej Základnej škole s materskou školou na Námestí Slovenského učeného tovarišstva najskôr plánovali, že deti nebudú deliť, ale potom prešli k inej alternatíve. „Máme tri až štyri triedy v každom ročníku. Zrušili sme tú, ktorá mala najmenej žiakov. Deti si mohli vybrať ktorúkoľvek inú triedu v ročníku. Učiteľov, ktorí zostali, využijeme na dištančné vzdelávanie,“ hovorí o zmenách riaditeľka školy Žofia Halásová.

V každom ročníku majú rezervu pre deti, ktoré by sa chceli vrátiť do školy v ďalších dňoch. „V jednej triede je maximálne 20 až 22 žiakov,“ ozrejmuje Halásová. Nevedela odhadnúť, ako dlho sa dá súčasne vzdelávať deti v škole aj doma. „Tento model ešte len skúšame. Učiteľ bude učiť v klasickej triede, a potom bude vstupovať do online hodín. Najťažšie to majú jazykári a matematikári,“ podotkla riaditeľka. Škola im vytvorila priestor tým, že zrušila výchovy, no i tak musia učiť počas svojich voľných hodín.

Do školy prišli aj dve deti bez certifikátu. Pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a dosiaľ sa učili v škole v malej skupine. V tomto prípade zrejme došlo k nepochopeniu, že aj ony musia byť otestované. „Dali sme im jedného učiteľa, vzdelávali sa samostatne, ale chceli by ísť do tried,“ hovorí riaditeľka. Po absolvovaní testov sa môžu pripojiť k svojim spolužiakom.

Stream z hodín

V Starej Ľubovni otvárajú v rámci troch základných škôl 26 tried z 30. Do školských lavíc sa môže v utorok vrátiť celkovo 293 žiakov. Základná škola na ulici Za vodou je najmenšia škola v meste, z každého ročníka má po jednej triede.

„V tejto škole otvárame jednu triedu z piatich. V ostatných školách otvárame všetky triedy,“ hovorí primátor Ľuboš Tomko. Triedy spájať nebudú. Vyučovanie bude streamované a žiaci, ktorí zostali doma, sa naň budú pripájať online, ale len na vybrané hodiny.