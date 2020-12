ONLINE: Briti začínajú očkovať, vakcínu dostane aj kráľovná

Sir Simon Stevens, výkonný riaditeľ anglickej Národnej zdravotnej služby, sa stretol so zamestnancami nemocnice Royal Free Hospital v Londýne, aby sa pozrel na prípravu zdravotníkov na očkovanie proti koronavírusu.

6:00 Británia v utorok ako prvá krajina na svete začne očkovanie proti COVIDU-19. Použije na to vakcínu vyvinutú firmami Pfizer a BioNTech. Vláda očkovanie touto látkou schválila minulú stredu. Začať sa má u ľudí, ktorí žijú v opatrovateľských domoch, a u tamojšieho personálu. Medzi prvými by mali byť zaočkovaní ľudia vo veku okolo 80 rokov. Svoj úmysel nechať sa očkovať už oznámila aj 94-ročná kráľovná Alžbeta II. Británia si zatiaľ objednala 40 miliónov dávok, čo umožní naočkovať 20 miliónov ľudí. V tomto týždni má mať k dispozícii 800 000 dávok. Podľa vládneho hovorcu by malo byť 20 miliónov Britov imunizovaných v prvej polovici budúceho roka.