Mechanizmy musia do Hornádu, aby zbúrali zničený most

Most nad Hornádom medzi Kysakom a Veľkou Lodinou pri Košiciach, ktorý sa koncom októbra zrútil, začali búrať. Aby sa dostala ťažká technika do rieky, museli odstrániť stromy a naviezť kamene, po ktorých sa bágre dostanú k zvyškom mosta.

VIDEO: Búranie mosta nad Hornádom.

Firma z Trebišova, ktorá most zbúra, musí najskôr vybudovať prístupovú cestu. Potrebuje na to najmenej tridsať nákladiakov plne naložených kamením. S búraním by sa malo začať v stredu a práce by mali byť ukončené do 18. decembra.

Takže naďalej bude slúžiť obchádzková trasa, ktorú Košický samosprávny kraj vybudoval v auguste.

Príprava na búranie trvala dlhšie, pretože Košický samosprávny kraj a zhotoviteľ stavebných prác museli zabezpečiť povolenia, ktoré sú potrebné na odstraňovanie sutín poškodeného mosta. Súhlasné stanoviská musel dať Slovenský vodohospodársky podnik a Okresný úrad Košice-okolie.

„Potrebovali sme získať povolenie na vstup do koryta rieky, povolenie na odstránenie spadnutých častí mosta, povolenie na odstránenie siedmich kusov drevín, schválenie povodňového plánu aj súhlas na odstránenie zvyšných častí mosta,“ vyrátal košický župan Rastislav Trnka.

Odstrániť musia vyše 200 ton sutín z poškodeného mosta. Po zbúraní Správa ciest Košického samosprávneho kraja odovzdá stavenisko Okresnému úradu Košice-okolie, ktorý osadí náhradné premostenie.

Rekonštrukcia mosta medzi Veľkou a Malou Lodinou by mala stáť 1 752 000 eur. Nový most nad riekou Hornád by mal byť podľa zmluvy vybudovaný do 300 pracovných dní.

Most na ceste tretej triedy ponad rieku Hornád bol od 11. augusta pre náhle odhalený havarijný stav úplne uzavretý pre vozidlá aj peších. Podľa statika zistili na konštrukcii zvislé deformácie aj trhlinu v pracovnej škáre. Do rieky sa zrútil koncom októbra.

Starý most bol v nepretržitej prevádzke viac ako 50 rokov, naposledy ho opravovali v roku 2018, keď na ňom bol položený asfaltový koberec a zrealizovala sa hydroizolácia.