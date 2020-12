ONLINE: Švajčiari sprísnia opatrenia, voľnejšie budú len Vianoce

Vývoj počtu úmrtí na Covid-19 V grafe je znázornený počet úmrtí za deň a celkový počet úmrtí počet úmrtí za deň celkový počet úmrtí 14 dní

6:26 Nemecká polícia zaznamenala od septembra už približne 200-tisíc incidentov, pri ktorých ľudia porušili povinnosť nosenia rúšok na tvár vo vlakoch či na železničných staniciach. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s tým, že povinné nosenie rúšok patrí na týchto miestach k reštrikciám zavedeným v snahe o zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Polícia uviedla, že približne 3700 zo zmienených priestupkov jej nahlásili spolucestujúci osoby bez nasadeného rúška. V zhruba 500 prípadoch pritom previnilcom len nakázala, aby z príslušného vlaku či stanice odišli. Polícia však taktiež zdôraznila, že väčšina vlakových pasažierov nariadenie dodržiava.

6:00 Švajčiarsko chce** od soboty všetky verejné podujatia s výnimkou bohoslužieb a parlamentných schôdzí**, informoval server 20minuten. Sprísnené opatrenia majú platiť až do 20. januára, na Vianoce a Silvestra budú ale voľnejšie. Lyžiarske strediská zostávajú ďalej otvorené, aj to by sa ale ešte mohlo zmeniť.

„Druhá vlna na nás ťažko dopadla,“ uviedol na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Alain Berset. Vláda podľa neho počítala s tým, že sa podarí rovnako ako na jar vysoké prírastky nakazených rýchlo znížiť. Na jeseň sa ale jarný úspech zopakovať nepodarilo. Podľa prezidentky Simonetty Sommarugaovj pribúdajú teraz prípady „exponenciálne“.

Za posledných 24 hodín Švajčiarsko zaznamenalo 4 262 nových prípadov nákazy koronavírusy a 92 úmrtí s COVIDOM-19. Krajina s 8,5 miliónmi obyvateľov vedie spoločné štatistiky s Lichtenštajnskom, kde žije približne 38 000 ľudí. Celkovo sa v oboch krajinách od začiatku epidémie nákaza potvrdila u viac ako 358 000 ľudí. S COVIDOM-19 ich zomrelo 5 116. Prevažná väčšina prípadov infekcie a úmrtí v štatistike pripadá na Švajčiarsko.

Kvôli zlej epidemickej situácii vláda chce, aby od soboty do 20. januára obchody, reštaurácie či posilňovne zatvárali už o 19:00 a v nedeľu zostali úplne zatvorené. V súkromí by sa ľudia mali schádzať len piati. Výnimku by mali ale dostať na vianočné sviatky a na Silvestra, ktoré by mohli osláviť až desiati. Konkrétna podoba nových reštrikcií vzíde až z nadchádzajúceho rokovania vlády s jednotlivými švajčiarskymi kantónmi.

Už teraz je však jasné, že sa od štvrtka prakticky preruší železničné spojenie Švajčiarska s Talianskom. Dôvodom sú prísne kontrolné opatrenia požadované z talianskej strany.

Lyžiarske strediská by mali podľa Berseta zostať naďalej otvorené. „Lyžovanie zostáva povolené,“ zdôraznil minister. Podľa neho sa ale nepodarilo dohodnúť so susednými krajinami spoločné pravidlá pre cezhraničné horské centrá, a podmienky sa tak budú na oboch stranách hranice líšiť.

Minister Berset zároveň upozornil, že by chystané sprísnenie opatrení nemuselo byť do konca roka posledné. Ak sa situácia ešte zhorší, prijme vláda ďalšie reštrikcie k 18. decembru. Zatvoriť by sa vtedy mohli všetky reštaurácie a obchody a na rad by vtedy mohlo prísť aj zatvorenie lyžiarskych svahov.