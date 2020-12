Boris Kollár: Ľudia mi nadávajú, lebo sú frustrovaní. Nemôžem za to

Slováci sú frustrovaní, ale nie kvôli mne, tvrdí Boris Kollár a dodáva, že nie je papaláš, lebo má na to, aby si auto či čaj kúpil. Vinná je opozícia a médiá.

VIDEO: Boris Kollár odpovedá „hejterom“, ktorí mu nadávajú.

Predseda parlamentu reagoval vo videu na sociálnej sieti na vlnu kritiky, ktorá sa na neho v poslednom období zniesla. Hovorí o mediálnej hystérii, ktorá viedla k tomu, že okrem podporných reakcií mu chodia aj nenávistné. Svoj status nazval „Skap! Zomri! Zmizni!“, takéto odkazy vraj dostáva.

„Chápem, prečo takýmto spôsobom ľudia reagujú, lebo sú frustrovaní. V spoločnosti už je tak vybičovaná atmosféra, že tí ľudia sú nešťastní, frustrovaní, a už to snáď narazilo na strop,“ uviedol.

Necíti sa byť za to vinný: „Nie som váš nepriateľ, ja som nespôsobil túto celú frustráciu tohto obavateľstva, ja som nespôsobil túto mizériu. Máme tu politické strany, ktoré tu 20 rokov bačovali, ktorí sa dnes premaľovali, zmenili názov a budú nám kázať o morálke, o papalášizme, ale popritom zičili celé zdravotníctvo,“ uviedol.

Následne sa oprel do médií, ktoré podľa neho spustili sústredenú paľbu, pretože potrebujú túto vládu položiť a zmeniť systém. Drvivú väčšinu médií vlastnia tí, ktorí končia v cele policajného zaistenia (CPZ) a ďalšie médiá sú frustrované, že tu nemáme progresívcov či „nejakých feťákov“, uviedol.

Tvrdí, že všetko, čo mu vyčítajú, vysvetlil – auto, čaj v nemocnici, otvorenie lyžiarskych stredísk.

"Tridsať rokov podnikám, aj to auto, aj zariadiť si to, aby sa o mňa mohli starať, aj ten čaj si viem kúpiť bez problémov sám

Povedal, že do politiky išiel nie pre výhody, ale preto, aby zmenil systém, ktorý tu bol a chce ľuďom pomôcť. Spomenul veci z programu Sme rodina ako je exekučná amnestia a lieky zadarmo.

Kritizoval aj fungovanie vládnej koalície. „Jeden v kuse provokuje, druhí si odkazujú cez médiá, teraz ma veľmi mrzí, že sa k tomu priadala aj pani prezidentka. Tieto veci by sme mali robiť mimo médií, mimo kamier, neodkazovať si, ale v kľude si sadnúť a porozoprávať sa, zmeniť to a posunúť tú komunikáciu do úplne iného levelu, aby sme ľudí zbyrtočne nedráždili a neprovokovali,“ hovorí Kollár.

Boris Kollár sa ťažko zranil pri nehode, pri ktorej bola v aute aj jeho známa v čase opatrení proti koronavírusu, ktoré to neumožňovali. Následne pobyt v nemocnici v Bratislave vyústil do konfliktov medzi ľuďmi, ktorých si so sebou priviedol a miestnym peronálom. Kritiku si musel vypočuť aj za otvorenie lyžiarskych stredísk v čase, keď je šírenie koronavírusu na vzostupe a epidemiológovia odporúčajú podobné aktivity utlmiť. V jeho prípade kritici často používajú slovo papalášizmus, označujúce veľkopanské maniere.

VIDEO: Vzťahy s opozíciou Boris Kollár zrejme nemá až také zlé. Na videu z parlamentu sa priateľsky zdraví s Marianom Kotlebom (ĽSNS).