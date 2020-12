Krajčí: Podrobnosti o lockdowne zverejníme až po rokovaní

Zdôraznil, že situácia s nárastom chorých je vážna. „Mňa veľmi mrzí situácia v nemocniciach, kde pribúdajú pacienti,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva. Vyhol sa náznakom konkrétnych termínov spustenia lockdownu i jasnej odpovedi na otázku, či napríklad bude mobilita podmienená absolvovaním testu. Upozornil však na to, že s testovaním sa ráta. „Ja robím všetko pre to, aby bolo čo najviac mobilných odberných miest,“ povedal.

Testovanie je aj súčasťou plánu, ktorý by definoval podmienky pre otvorenie lyžiarskych stredísk. Podrobnosti chcú premiér a ministri predstaviť až po rokovaní.

Sulík: Bolo by dobré mať opatrenia, ktoré majú hlavu a pätu

Na Slovensku by bolo dobré mať opatrenia v boji proti koronavírusu, ktoré do seba zapadajú a majú hlavu a pätu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vie si predstaviť, že by bol lockdown v najpremorenejších okresoch.

„Rád by som videl plán, ktorý nám ukáže, ako von z krízy a ako budeme postupovať do budúcna, nie takéto ad hoc rozhodnutia od pásu,“ podotkol minister. Dodal, že miera predvídateľnosti pandémie by mala byť vyššia, ako je dnes. „Takto to nefunguje dobre, vidíme to z posledných troch mesiacov,“ doplnil.

Sulík poukazuje na to, že ak sa má znížiť mobilita ľudí, najmä seniorov, bolo by treba zrušiť vlaky zadarmo. Prípadné zavretie reštaurácií a terás v piatok označil za cielenú likvidáciu.

V súvislosti s nákupom antigénových testov Sulík potvrdil, že rezort hospodárstva nákup organizuje. Realizovať sa bude priamym rokovacím konaním. „Ak všetko dobre pôjde, testy tu budú 7. januára,“ uviedol. Ministerstvo obrany aj štátne hmotné rezervy majú na svojich skladoch nejaký počet antigénových testov, Sulík však nevedel povedať konkrétne číslo. Malo by však ísť o „nízko miliónový počet“.