Odchádzajúci Kaplan: OĽaNO ma sklamalo

Rozhodnutie o odchode z hnutia bolo spontánne?

Určite som vysielal signály. Uvažoval som o odchode po kauze s Annou Bilecovou, bývalou generálnou tajomníčkou služobného úradu ministerstva vnútra. Tieto veci sa dejú dlhodobejšie. Chcel som si to odkonzultovať na sneme zoči-voči s vrcholnými predstaviteľmi a predsedníctvom. Snem sa nakoniec nekonal. Prišlo nám oznámenie, že sa bude hlasovať o jednom jedinom bode, per rollam o tom, že predsedníctvo zostane v takej zostave, ako bolo. A tak tá možnosť padla. Bolo by hlúpe odísť bez zdôvodnenia, preto som zverejnil list.

Písali ste v ňom, že ste oslovovali aj Úrad vlády prostredníctvom e-mailov. Bola to jediná komunikácia?

S terajším vedúcim Úradu vlády som riešil kauzu Bilecová. Vypočul ma a povedal, že mám preposlať materiály a dokumenty na e-mail, čo som aj urobil. Kontaktoval som opakovane aj samotného predsedu, nikdy som nedostal odpoveď. Dobrovoľný odchod pani Bilecovej oznamovali SMS. Komunikoval som viackrát aj s poslancom Jozefom Pročkom, najprv ma aj počúval, následne to bagatelizoval. Videl som, že ochota riešiť to nie je. Nakoniec štátny tajomník rezortu vnútra Lukáš Kyselica zobral osobnú zodpovednosť, že to bola jeho nominácia a on si za ňou stojí. Potom sa to uzavrelo a až po pod tlakom médií znova otvorilo.

Trápi vás iba kauza Bilecová?

V celom Zemplíne je cítiť jasný odkaz závadových osôb, že tu sa nič nemení! Bilecová zasadla na tretí najvyšší trón v rezorte, ktorý mal byť výkladnou skriňou boja s korupciou. Mňa sa týkala len táto kauza. Vyhrážali sa mi. Ako problém vnímam ďalšie prešľapy, napríklad rozhodnutie o tom, že na čele Slovenského pozemkového fondu je osoba, ktorá osobne podpísala nájomné zmluvy s Ľubicou Roškovou, ktorá brala neoprávnené dotácie. Existujú tam aj rôzne ďalšie prepojenia, ktoré sa týkajú regiónu. Je tu aj kauza so súkromnou strednou odbornou školou v Trebišove či problémy na slovensko-ukrajinskej hranici, aj po výmene vlády všetko funguje ako dosiaľ.

Prešlo iba deväť mesiacov od nástupu novej vlády. Nebolo by lepšie ešte chvíľu počkať?

Videl som, že sa nemení situácia, hoci som to čakal. Preto som vlastne neodišiel hneď po kauze s Bilecovou. Vnímal som to tak, že sa tie vzťahy vyšetria a ľudia pochopia, o čom to bolo. Ale prišli iba chabé výhovorky. Vidím, že nie je snaha veci riešiť, skôr zamiesť pod koberec.

Ste poslancom Košického samosprávneho kraja, kde ste v klube tvorenom OĽaNO – SaS – KDH – Nova. Uvažovali ste aj o odchode z tohto klubu?

Uvažoval som nad tým, no budem komunikovať tieto veci s predsedom nášho klubu a predsedom kraja. Tam nevidím nejaký zásadný problém našej spolupráce, ktorá funguje. Vychádzam a komunikujem bez problémov, ale zvážim aj inú možnosť. Možno oni vidia nejakú prekážku, budem sa pýtať, či s tým majú problém.

Vyhlásenie o vašom odchode z OĽaNO ľudí prekvapilo, máte informácie o tom, že tak chcú urobiť aj ďalší členovia?

Ťažko predvídať, ako sa zachovajú iní. Tých nespokojných je viac, ale nie sú to aktuálne poslanci parlamentu. Celkovo je ťažko identifikovať, členmi sú len určití ľudia.

V minulosti ste boli asistentom poslanca v parlamente, teraz je OĽaNO vo vedení, a tak kritici môžu povedať, že ste nedostali funkciu, a preto odchádzate.

Počúvam to často. Neuchádzal som sa o žiaden post, nikoho som neoslovoval, ani aktuálnych poslancov, aby som pokračoval ako asistent. Túto etapu som ukončil. Bol som si aj vedomý, že nebudem zvolený do parlamentu, keď kandidujem z 98. miesta. Čo sa týka iných funkcií, tak ma oslovili ľudia, ktorí patria k hnutiu Nova, či ma môžu navrhnúť na okresného prednostu v Michalovciach. Povedal som áno, ale keď nastúpila Bilecová, vedel som, že to bude nepriechodná záležitosť. Okresný úrad, jeho prednosta, spadá pod ministerstvo vnútra. Vedel som, že ak sa ozvem, bola by to nereálna záležitosť, napriek tomu som to urobil. Ak by som po nejakej funkcii bažil, tak by som bol ticho, nevyjadril by som sa k tomu. Jediné, o čo sa uchádzam, sú volené funkcie v regióne, v regionálnej politike.

Hovorili ste o vyhrážaní. V liste píšete, že vás sledovala NAKA. Minister vnútra Roman Mikulec vás vyzval, aby ste podali oznámenie na inšpekciu. Boli ste na polícii?

Áno, ešte v septembri. Podal som podnet aj na Generálnu prokuratúru, tá to odstúpila krajskej v Košiciach a tá inšpekcii ministerstva vnútra. Ja som práve preto to dával na Generálnu prokuratúru, lebo som sa chcel vyhnúť tomu, aby ten podnet prešetroval orgán, ktorý je priamo pod vedením ministra vnútra.

Členom OĽaNO ste boli od roku 2019. Čo bolo impulzom na vstup?

Oficiálne som sa stal členom na konci roka 2019, keď sa menil zákon o politických stranách a OĽaNO potrebovalo členov. Ale pôsobil som tam od roku 2016, pretože Nova vtedy išla do koalície s OĽaNO do parlamentných volieb, odvtedy som vlastne bol v tej štruktúre a bol asistentom poslanca.

Uvažujete o vstupe do inej politickej strany?

Bol som členom hnutia Nova pred rokom 2019, ale tam v podstate akoby samo zaniklo, pretože strana nevyvíjala žiadnu činnosť a nemala ani štatutára. Aktuálne neuvažujem nad takouto možnosťou, niekam vstupovať. Budem pôsobiť ako občiansky aktivista, nepotrebujem sa opierať o nejakú stranu alebo hnutie.