Prezidentka vníma výroky premiéra ako snahu prehodiť zodpovednosť na druhého

Prezidentka Zuzana Čaputová vníma stredajšie výroky premiéra Igora Matoviča (OĽANO) ako snahu prehodiť zodpovednosť za svoje rozhodnutia na niekoho iného. Podotkla, že s predsedom vlády žiadny súboj neviedla, ani sa nevyjadrovala proti testovaniu na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

VIDEO: Prehral som najmä s pani prezidentkou, posťažoval sa premiér Matovič. Svojimi vyhláseniami podľa neho zastavila plošné testovanie a Richard Sulík mu zase nedodal požadované testy.

„Prezidentka žiaden súboj s premiérom neviedla. Nikdy sa nevyjadrovala proti testovaniu. Apelovala na to, aby ľuďom nebolo hrozené sankciami,“ zdôraznil Strižinec.

Prezidentka podľa neho verí, že krízový štáb obmedzenie mobility navrhol po zrelej úvahe a v súlade s odporúčaniami odborníkov. „Po tom, čo nie sú nakúpené testy a epidemiologická situácia na Slovensku sa výrazne zhoršuje, je avizované obmedzenie mobility očakávané rozhodnutie,“ doplnil Strižinec.

Predseda vlády priznal prehru v otázke presadenia plošného testovania ako alternatívy lockdownu. Uviedol to v súvislosti s odlišnými postojmi s prezidentkou i prístupom k nákupu antigénových testov zo strany Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Pri prezidentke pripomenul jej spochybnenie logistického zabezpečenia prvej fázy plošného testovania i nesúhlas s povinnou formou testovania v ďalších plánovaných fázach. „De facto vyriekla ortieľ nad decembrovým plánovaným testovaním,“ povedal Matovič. Kritiku adresoval aj svojmu koaličnému partnerovi, ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS).

Realita a znemožnenie plošného testovania znamená pre Matoviča podľa jeho slov rozplynutie sna. „Mal som sen, ktorý by bol možno nepríjemný, no pre ľudí a pre ekonomiku menej bolestivý. Protivietor bol ale silný, keď sa na jeho čelo postaví prezidentka a minister hospodárstva,“ uviedol premiér s tým, že teraz ostáva „lockdown, po ktorom volala prezidentka“.

Na Igora Matoviča reagovala aj Jana Kiššová, poradkyňa ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorá chodí na krízový štáb. Okrem iného na sociálnej sieti napísala:

„Nie je pravdou, že náš rezort dostal úlohu zaobstarať testy 18. 11. Vláda opravovala svoje uznesenie na vykonateľné, ktorým nás touto úlohou zaviazala, až 4. 12. A to po tom, čo tú úlohu nedokázal zabezpečiť rezort vnútra. Ten tú úlohu dostal začiatkom novembra, no po týždni to zrejme vzdal“.