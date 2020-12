Deti sa môžu dostať do škôl len na otočku, ukázala Trnava

Otváranie škôl nemusí byť také ružové, ako by sa mohlo zdať. Hociktorej sa môže v januári stať to, čo postihlo súkromnú školu v Trnave, ktorá mala byť príkladom, že to ide.

Zatvorili ju hneď po prvom dni. Ministerstvo školstva má pozbierať aj informácie z pilotne otvorených škôl a pripraviť manuál pre ostatné. Predstaviť ho chce pred sviatkami.

Na celom Slovensku sa vrátili deti do škôl, ktoré oslovil Úrad vlády alebo sa samy prihlásili do projektu pilotného otvorenia. V Súkromnej bilingválnej škole Besst, pod ktorú spadá škôlka, základná škola a gymnázium, sa v pondelok začali učiť prví školáci, ktorí sa už od októbra vzdelávajú z domu. Nadšenie však druhostupniarom na základnej škole vydržalo len niekoľko hodín. K jednej pozitívnej učiteľke z piatka pribudli v pondelok dvaja ďalší pedagógovia. Infikované sú aj tri učiteľky v škôlke.

Pilot zachytil pozitívnych

Doma zostali aj učitelia, ktorí učia žiakov na druhom stupni i gymnazistov. Zriaďovateľ školy Roman Hirner však v tejto súvislosti hovorí aj o šťastí. „Ak by sme sa nezapojili do pilotu, pozitívni učitelia by boli v škole. Nakazili by sa medzi sebou, nakazili by prvostupniarov a bolo by to oveľa horšie. Prvý stupeň a gymnázium zatiaľ fungujú, dúfam, že ešte vydržia,“ skonštatoval.

Hirner si myslí, že existuje priestor na zlepšenie, aby deti nešli do školy na otočku. „Dá sa to spraviť inak, ale je to ešte náročnejšie. Učitelia by sa pretestovali dvakrát, v piatok, ale aj v pondelok.“ To však môže naraziť na neochotu ľudí. Hirner si to však bez pretestovania nevie v súčasnej situácii predstaviť. Epidemiologická krivka rastie a v súvislosti s Vianocami sa hovorí o katastrofických scenároch. „Ak by sme otvorili bez toho, bola by to pohroma,“ dodal.

Bez PCR testov

Na škole momentálne prebieha epidemiologické šetrenie. Tak ako pri celoplošnom antigénovom testovaní „ani v tomto prípade sa nebudú pozitívne testované osoby preverovať PCR testami“. Potvrdil to Tomáš Hauko, hlavný hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. „Úzke kontakty sa budú trasovať, budú objednané na PCR testy a bude im nariadená karanténa,“ dodal s tým, že to platí aj v prípade detí, respektíve žiakov. Závisí to od toho, ako dlho bola pozitívna osoba v danej triede (koľko hodín učila) a či dodržiava nariadené protiepidemické opatrenia.

Na základe pondelkového epidemiologického šetrenia nariadili trnavskí hygienici karanténu vybraným zamestnancom materskej školy, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s pozitívne testovanými. Trvať bude do 14. decembra. Desaťdňovú karanténu nariadili aj dvom triedam škôlkarov, kde sa zdržiavali infikovaní pedagógovia. Na otázku, či sa dá niečo zmeniť, aby sa predišlo situácii zo súkromnej školy, Hauko reagoval stručne. „Je to v kompetencii ministerstva školstva.“

Manuál do Vianoc

Skúsenosti z otvorených škôl by mal rezort školstva pod vedením ministra Branislava Gröhlinga (SaS) spracovať do manuálu pre ďalšie školy. Ten, ktorý školy dostali od Úradu vlády v rámci projektu pilotného otvorenia, podrobne opisoval organizáciu a priebeh testovania a tiež podmienky otvorenia. „Bola tam jasne stanovená podmienka, že škola musí byť schopná zabezpečiť aj vyučovanie pre deti, ktoré zostávajú doma. Môže otvoriť len tá, ktorá zabezpečí prezenčné aj on-line vyučovanie,“ ozrejmil zakladateľ súkromnej školy Besst.

Nový manuál chce Gröhlingov rezort predstaviť už pred Vianocami. „Ministerstvo školstva intenzívne pracuje na príprave manuálu pre stredné školy a základné školy, ktoré majú záujem o obnovenie vyučovania na základe pretestovania žiakov a ich zákonných zástupcov," píše sa v stanovisku tlačového oddelenia. Aké ponaučenie vyplýva z prípadu trnavskej školy, nie je jasné. Rezort však avizuje, že využije skúsenosti zapojených škôl. Na manuáli spolupracuje s epidemiológmi a odborníkmi na verejné zdravotníctvo.

„Ministerstvo zároveň aktívne komunikuje so zástupcami zriaďovateľov, napríklad ZMOS, SK8 či Únie miest Slovenska, aby sa zladili navrhované postupy a opatrenia s možnosťami samosprávy a škôl, ktorých sú zriaďovateľmi,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. Podrobnosti k manuálu zverejnia až po jeho schválení. Rezort to zdôvodňuje snahou predísť ovplyvňovaniu pedagógov, žiakov, rodičov a zriaďovateľov škôl nesprávnymi informáciami.