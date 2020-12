Víťaz učí mobily hľadať miesto na parkovanie

Na slávnostnom vyhodnotení projektu začiatkom mesiaca ocenili päť mladých podnikateľov a z nich vybrali hlavného víťaza, ktorý bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnej súťaži. Mediálnym partnerom podujatia je denník Pravda.

Víťaz postúpi na medzinárodné súťaže, kde sa stretne so študentmi a podnikateľmi z celého sveta. Marián Meško, výkonný predseda JCI

Absolútnym víťazom sa stal Erik Kuzma zo spoločnosti Erik Kuzma – Urbano, ktorý študuje na fakulte baníctva Technickej univerzity v Košiciach. Odbornú porotu zaujali projekty jeho firmy, ktoré spočívajú vo vývoji dvoch aplikácií. Prvá z nich sa týka parkovania. Obyvateľ alebo návštevník mesta si vďaka tomu pomocou aplikácie alebo internetu môže pozrieť aktuálnu obsadenosť parkoviska.

„Aplikácia funguje za pomoci umelej inteligencie. Kamera sníma parkovisko a umelá inteligencia tento obraz rozloží a zistí, ktoré parkovacie miesto je obsadené. To sa prenáša do mobilnej aplikácie alebo na informačné tabule pred parkoviskom,“ vysvetlil Pravde Kuzma. Druhý projekt predstavuje informačný systém pre cestujúcich v autobusovej doprave, resp. pre autobusových dopravcov. V tejto oblasti je podľa Kuzmu istá medzera, keďže také informačné systémy pre dopravu nie sú ešte veľmi rozšírené.

Skúšobná prevádzka

Systémy, ktoré Kuzma s kolegami vyvinul, sa zatiaľ používajú iba v testovacej prevádzke. Ten informačný takto funguje na autobusovej stanici a parkovací zase skúšobne zaviedli pri nemocnici v košickej mestskej časti Šaca, kde vlastne prebieha jeho pilotná prevádzka. Ako študent priznal, pôvodne mali ponúk na spoluprácu a testovanie viac, ale pre koronavírus ich museli obmedziť.

Nezostávajú však iba pri spomenutých projektoch. Zaoberajú sa aj vývojom rôznych nadstavieb pre svetelnú a zvukovú réžiu v kultúre či v tzv. smart (inteligentných) budovách. „Snažili sme sa prepojiť jednotlivé systémy, ktoré už v súčasnosti existujú, pretože v mnohých smart budovách sme sa stretli s tým, že tam síce je nejaká smart technológia, ale prepojenie na iné systémy nie je možné. Preto sme sa rozhodli vytvoriť platformu pre tie budovy, a hlavne pre tých prevádzkovateľov a správcov, aby mali jednoduchšiu manažovateľnosť budov,“ vysvetlil 23-ročný podnikateľ z Košíc.

Ako dodal, firma by v najbližších rokoch chcela svoje aktivity – najmä pokiaľ ide o parkovaciu aplikáciu – rozšíriť aspoň na východnom Slovensku. „Všetko však závisí od toho, ako sa bude vyvíjať koronakríza,“ upozornil Kuzma.

Absolútnemu víťazovi súťaže Erikovi Kuzmovi odovzdal šéfredaktor Pravdy Jakub Prokeš aj certifikát na ročné predplatné denníka. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Lieky, zeleň aj konope

Katarínu Bajnokovú zo spoločnosti Prapti Donáška ocenili za inovatívne riešenie doručovania liekov do domácností.

Seniorom nad 65 rokov ponúkajú možnosť objednať si ich telefonicky. Spolupracovať by chceli aj s domovami dôchodcov a ďalšími sociálnymi zariadeniami. Cudzincom zasa zadarmo pomáhajú s prekladom, aby si vedeli vybrať správne lieky a zorientovali sa v slovenskom systéme zdravotníctva. Firma ponúka i on-line konzultáciu s lekárom či psychologické poradenstvo. Bajnoková, ktorá bola medzi finalistami jedinou ženou a zároveň jediným zástupcom stredných škôl, študuje na Súkromnom gymnáziu Katkin Park 2 v Košiciach. Už v budúcom roku by služby chcela rozšíriť i do ďalších miest ako Bratislava, Trnava či Žilina.

Michal Hraška zo spoločnosti Greenio, ktorý študuje na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, sa venuje poskytovaniu záhradných služieb a údržbe zelene pre fyzické a právnické osoby. V tomto roku začali navyše podnikať aj v oblasti priemyselných upratovacích služieb. Adrián Ištvanik z firmy Cannature študuje na rovnakej fakulte ako Kuzma, ale jeho parketou sa stali konopné produkty. Jeho spoločnosť ich pestuje, spracováva a predáva už štyri roky, pričom sa zaobíde bez akýchkoľvek pesticídov. Aj pri výbere obalov, propagačných materiálov a ďalších aktivitách sa usilujú postupovať ekologicky. Keď začínali, svoj tovar – čaj a semienka z konope – predávali ešte z dvora. Dnes ich dodávajú do predajní s potravinami, zdravou výživou i ďalších obchodov.

Rozšírili aj sortiment, do ktorého pribudla napríklad konopná múka, proteín, proteínová tyčinka, konopný jogurt a ľadový čaj či konopná smotana.

Výhody súťaže

Modernými technológiami v oblasti financií sa zaoberá spoločnosť Financie.online SK, ktorú vedie Ján Široký z Podnikovohos­podárskej fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach. Firma vytvorila mobilnú aplikáciu Financie.online, v ktorej možno nájsť informácie o bankových a poistných produktoch, ich porovnanie, ale aj rozličné kalkulačky, napríklad na výpočet splátok úverov, sporenia či dôchodku. V ponuke je i možnosť kontaktovať on-line finančného experta, alebo nechať si skontrolovať finančné zmluvy.

„Naším cieľom je pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí na Slovensku dostať sa do lepšej finančnej situácie,“ prezradil Široký.

Podľa výkonného predsedu JCI Mariána Meška je cieľom ich projektu podporovať študentov, ktorí už majú založené firmy. „Zmysel vidíme v tom, že budú zamestnávať ďalších ľudí zo Slovenska, alebo minimálne sami zostanú podnikateľmi aj po skončení štúdia. To je veľmi dobré pre spoločnosť, lebo sú to ľudia, ktorí budú mať svoje živobytie. Víťaz postúpi na medzinárodné súťaže, kde sa stretne so študentmi a podnikateľmi z celého sveta,“ priblížil Meško.

<AF> Finalisti súťaže Študentská podnikateľská cena 2020 (zľava): Erik Kuzma, Adrián Ištvanik, Katarína Bajnoková, Ján Široký a Michal Hraška. Absolútnemu víťazovi súťaže Erikovi Kuzmovi odovzdal šéfredaktor Pravdy Jakub Prokeš aj certifikát na ročné predplatné denníka. FOTO PRAVDA: ROBERT HÜTTNER