Poslanci vo štvrtok ráno pokračujú v rokovaní 18. schôdze návrhom novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu, podľa ktorého by sa mohol vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť by to však musel parlament. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.