Na Slovensku podľa ministerstva vnútra neregistrujú extrémistické náboženské skupiny

Na Slovensku momentálne nemajú zastúpenie vyslovene nebezpečné extrémistické náboženské skupiny, ktoré by ohrozovali zdravie a životy obyvateľov. Konštatuje to Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, ktorú Ministerstvo vnútra SR (MV SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.