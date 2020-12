Voľba špeciálneho prokurátora sa uskutoční koncom januára budúceho roku

Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) zverejneného na webe parlamentu. Kollár určil termín na podávanie návrhov kandidátov do 8. januára 2021 do 16.00 h.

Špeciálny prokurátor sa bude voliť po tom, ako sa obvinený a väzobne stíhaný Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie.

Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.

Kandidátov na špeciálneho prokurátora môžu navrhovať poslanci NR SR, minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, generálny prokurátor, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV).

Kandidáti budú musieť prejsť verejným híringom, podobne ako uchádzači na generálneho prokurátora či ústavného sudcu.