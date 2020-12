Kiska po výpovedi Makóa píše o spiknutí voči nemu. Hlavou má byť Fico

Podľa Makóa sa o vyšetrovanie firmy KTAG, cez ktorú Kiska viedol svoju prezidentskú kampaň, zasadil nitriansky oligarcha Norbert Bödör, vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar, šéf Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško a šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert Krajmer. Prsty v tom mal mať aj ďalší kajúcnik bývalý riaditeľ národnej finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník.

„Tlak Fica, Smeru a polície na moju osobu sa neustále zvyšoval, ako sa blížila voľba ústavných sudcov a parlamentné voľby. Polícia neustále menila vyšetrovateľov len preto, aby ma z niečoho obvinili. Aj sa im to podarilo. Potom, čo všetko vyšlo na povrch, je dnes už každému jasné, kto dal objednávku a kto bol vykonávateľom,“ píše Kiska na sociálnej sieti.

Firma bratov Kiskovcov mala totiž problém s odvádzaním DPH. Do odpočtu si zarátala aj výdavky v rámci Kiskovej prezidentskej kampane. Kiska to vždy popieral a tvrdil, že ide o pomstu Roberta Fica (Smer), resp. tlak na neho, aby ho vymenoval za predsedu Ústavného súdu SR. Fico sa zúčastnil verejného vypočutia kandidátov na ústavných sudcov, pričom deklaroval, že má záujem o post predsedu tohto súdu. Neskôr sa kandidatúry vzdal.

„O činnosti skupiny okolo Bödöra a to, že som cieľom jej diskreditácie, som sa dozvedel ešte počas môjho pôsobenia vo funkcii prezidenta. Človek, ktorý mi to povedal, bol vysoko postavený, mal zo zákona možnosti, ako sa veci dozvedieť, vedieť veľa a nemôcť o tom verejne hovoriť. Nemal som to ako overiť, ani na koho sa obrátiť. Všetko mali v tom čase pod kontrolou Fico s Kaliňákom,“ pokračuje Kiska s poukazom na niekdajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer).

Pellegriniho SMS

Krátko pred parlamentnými voľbami vo februári tohto roku poslanec Ondrej Dostál (SaS) zverejnil esemeskovú komunikáciu medzi Kiskom a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer) v januári 2019.

„Vieš že ON by už veľmi chcel odísť. A jediné riešenie pre neho pripadá predseda US. Ak sa mu tento odchod nevydarí, tak mu asi nič iné nezostane ako len tvrdo bojovať až do konca," bola správa, ktorú poslal Pellegrini prezidentovi Kiskovi. V tom čase sa totiž všetci traja stretli v Starom Smokovci. Témou rozhovoru medzi Kiskom, Pellegrinim a Ficom bolo aj voľba a obsadenie Ústavného súdu SR.

Kiska teraz vysvetľuje, že v kontexte výpovedí Ľudovíta Makóa teraz dostávajú tieto správy jasnejší význam. „Neviem, na koľko detailné informácie o konaní polície proti mne mal Pellegrini. Fico vedel o všetkom vopred a je len otázka, či sám riadil túto skupinu, alebo ju len kryl a ona sama s jeho tichým súhlasom konala a podávala mu správy. Dnes je dokázané, že už predtým, ako boli zaslané médiám emaily s uniknutými údajmi o daňových kontrolách v KTAG, Fico hovoril, čo sa stane a že sa proti mne začne pripravovať trestné konanie. Zjavne vedel o všetkom a netajil sa tým na tlačových konferenciách,“ hovorí Kiska.

„Stál proti mne celý aparát: vedenie štátu, policajný prezident, oligarchovia, daňová správa, prokuratúra…“ dodáva exprezident, ktorý sa po nie veľkom úspechu v parlamentných voľbách a zdravotných ťažkostiach stiahol z politického života.