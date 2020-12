Slovenská polícia za rok 2020 eviduje dva týždne bez smrteľných následkov na cestách

Ako ďalej v tlačovej správe o informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová, keďže chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, polícia odporúča používať pre vlastnú bezpečnosť vždy reflexné prvky. Chodcom radí predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, nepreliezať zábradlia a neriskovať.

Cyklisti by mali sledovať dianie okolo seba a vždy sa presvedčiť o bezpečnom prejazde, dávať viditeľne a včas znamenie rukou o zmene smeru jazdy. Na zvýšenie bezpečnosti by mali používať prilby, chrániče, reflexné prvky a je potrebné mať riadne osvetlený bicykel.

Nebezpečný je najmä čas, keď sa stmieva a rozvidnieva. Vodiči by mali byť opatrní a myslieť aj na to, že v šere a hmle chodca či cyklistu ťažšie zbadajú a budú mať menej času na to, aby zareagovali a predišli tragédii.

„Chodci a cyklisti by nemali po cestách chodiť v tmavom oblečení, ale najmä počas zníženej viditeľnosti si odev doplniť o reflexné prvky. Reflexný pásik vodič uvidí až na vzdialenosť 200 metrov, avšak napríklad sivú bundu len na 18 metrov," upozorňuje polícia s tým, že reflexné predmety majú byť umiestnené najlepšie na konci rukávov, blízko ku kolenám a do úrovne pásu.