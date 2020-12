Čaputová vyzvala Matoviča na súboj. Kto má v rukách lepšie tromfy?

V deň vymenovania Maroša Žilinku za generálneho prokurátora potvrdil predseda SaS Richard Sulík ich spoločné stretnutie, a to ešte pred voľbou v parlamente. Schôdzku mal dohodnúť kontroverzný podnikateľ Michal Gučík. „Bolo to Žilinkovo zakopnutie, vieme o tom, a tak budeme posudzovať aj jeho prípadné rozhodnutia,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Michal Horský. Na margo schválenej novely ústavy nešetril chválou na adresu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí): „je to veľkolepý štart reformy justície.“ V súvislosti s napätím medzi prezidentkou a premiérom komentátor Marián Repa v podcaste povedal, že Igor Matovič (OĽaNO) sa nezmení, a výzvy od Zuzany Čaputovej sú zbytočné. „Šéf kabinetu to robí zle, ženie proti sebe masu ľudí,“ dodal. Obaja komentátori denníka Pravda sa zhodli na tom, že politici by mali ísť príkladom verejnosti, a mali by sa dať zaočkovať na ochorenie COVID-19. „Musia urobiť spoločnú kampaň, inak sa zo zovretia pandémie Slovensko nedostane,“ upozornil politikov v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa.