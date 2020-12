Zničí vírus Vianoce? Slovenskí vedci im veľa šancí nedávajú

Iniciatíva vedcov Veda pomáha – COVID–19 upozorňuje, že nemocnice už nebudú zvládať nápor pacientov a počet infikovaných bude len rásť.

Boris Klempa, virológ z Biomedicínskeho centra SAV

Môj názor je identický s tým, čo sme spolu s kolegami prezentovali v rámci iniciatívy Veda pomáha – COVID-19. Nemám žiadnu špeciálnu tajnú radu. Som presvedčený, že žiadne zázračné opatrenia neexistujú a to jediné zásadné je naozaj reálne obmedziť mobilitu a reálne obmedziť kontakty. Nie je dobré, keď sa po akomkoľvek novom opatrení okamžite všetci vyjadrujú, či to je, alebo nie je dobré. Myslím si, že to nepomáha a zneisťuje to verejnosť, ale rozhodne mám pocit, že opatrenia, ktoré v stredu predstavila vláda, sú nedostatočné. Nechcem sa stavať do pozície, že ja viem niečo lepšie. V tomto si dám tiež poradiť alebo niečo vysvetliť od epidemiológov či matematických modelárov. Zdá sa mi však, že veľa z tých opatrení nie je navzájom kompatibilných a konzistentných, čo prispieva k únave ľudí a slabej adherencii k opatreniam.

Zuzana Krištúfková, epidemiologička z Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity

Každý by mal chrániť najmä seba a svojich blízkych a správať sa zodpovedne v zmysle opatrení, ktoré sú všeobecne známe. Podľa môjho názoru by opatrenia mali byť aj prísnejšie, ako sú tie, ktoré v stredu predstavila vláda.

Marek Majdan, epidemiológ z Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity

Popri rapídnom náraste celkového počtu prípadov je najväčšou hrozbou paralelný nárast počtu takých ochorení, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu. Aj keď takéto prípady tvoria pomerne malú časť z celkovej prevalencie ochorení, pri vysokom počte prípadov ich absolútny počet môže lokálne a neskôr aj celkovo presiahnuť kapacity zdravotníckych zariadení. To má potom dosah nielen na liečbu pacientov s COVID-19, ale aj na všeobecnú dostupnosť a kvalitu zdravotníckej starostlivosti, a tým na celkové zdravie populácie. Dá sa tomu predísť buď všeobecnou stratégiou zníženia mobility a stretávania sa, alebo cielenejšími opatreniami, teda regionálne špecifickými alebo mierenými na najrizikovejšie populácie. V stredu navrhnuté opatrenia sú skôr plošné, čo v súčasnej kriticky sa vyvíjajúcej situácii a pri predpoklade zvýšenej mobility v nasledujúcich týždňoch považujem za dobré. V prípade, že sa podarí stlačiť počty denných prírastkov, všeobecne prijateľnejším riešením sú regionálne obmedzenia. V prvom rade však netreba zabúdať, že prvoradým nástrojom je individuálna zodpovednosť, teda dodržiavanie odstupu a používanie osobnej ochrany – rúška a dezinfekcia rúk. Každé opatrenie je len také účinné, ako ho všetci dodržiavame.

Pavol Čekan, biotechnológ

Odvolám sa na stanovisko našej iniciatívy Veda pomáha – COVID-19, ktoré sme nedávno zverejnili. V posledných dňoch sme pracovali na možných opatreniach a určite sa k tomu ešte vyjadríme.

Richard Kollár, matematik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

To, čo by sme viacerí odborníci v iniciatíve Veda pomáha – COVID-19 privítali, sú silné regionálne opatrenia. To, čo sme si vyskúšali v pilotnom kole celoplošného testovania na Orave a v Bardejove, sa ukázalo ako veľmi efektívne. Ak by sme nasadili práve takúto silnú zbraň na miestach, ktoré sú najviac postihnuté na našom území, pravdepodobne by sme dokázali eliminovať jednak obrovský nápor v týchto oblastiach, ale všeobecne tiež zlepšiť situáciu na celom Slovensku. Epidémia by sa tak počas Vianoc nešírila ďalej z najhorších miest. Druhá vec, ktorú by sme radi videli, je silná komunikačná kampaň voči verejnosti, ktorá by upozorňovala ľudí na to, že práve na ich správaní bude najviac záležať počas sviatkov. Toto by mala robiť nejaká profesionálna agentúra a malo by to byť masívne. Ľuďom by sa malo vysvetliť, že stretávanie sa v rámci rodín, ktoré sa uzatvoria do akejsi bubliny počas sviatkov, je úplne v poriadku, aj keď tá rodina je väčšia. Ak sa však prepájajú rôzne skupiny, to je veľmi nebezpečné. Radi by sme počuli vysvetľovanie, prečo sa urobia práve také opatrenia, aké sú momentálne nastavené.

Martin Smatana, zdravotnícky analytik

Denné rekordy v počte nakazených sa s posunom pár týždňov prejavia ako denné rekordy v počte hospitalizovaných. Počet pacientov v nemocniciach sa dá totiž pomerne presne dopočítať, nakoľko je to stabilné percento zo všetkých nakazených. Ak sa pozrieme na to, koľko prípadov sme zachytili v stredu či vo štvrtok, tak približne 6 až 7 percent z nich časom bude potrebovať hospitalizáciu. Extrémnemu návalu na kapacity nemocníc sa preto pravdepodobne nevyhneme, či by sme dnes čokoľvek sprísnili. Premrhali sme čas, keď sme si ešte mohli vyberať, ako k pandémií pristúpiť. Dnes už máme na výber, z pohľadu občanov, len nepopulárne riešenia. Otázka je, čo spraviť, aby sme nárast, ktorý sa prejaví po sviatkoch, čo najskôr zastavili. Plne súhlasím s výzvou Iniciatívy Veda pomáha – COVID-19. Absolútne kľúčové je, aby sme minimalizovali mobilitu, spoločenské kontakty a plošne testovali v regiónoch, ktoré sú na tom najhoršie. Preto by som navrhoval začať s plošným testovaním v najhorších regiónoch ako Púchov či Považská Bystrica, podobne, ako sme mali na Orave v októbri. Ukázalo sa, že keď sa spraví s podporou armády, sledovacích kapacít, mediálnej kampane a jasnej komunikácie, tak je veľmi efektívne. V rámci toho by som zaviedol regionálny semafor opatrení, ktorý by na jednej strane odpolitizoval rozhodovanie, priniesol transparentnosť a jasnosť a takisto by vyriešil viaceré zvláštnosti, ako máme teraz. Napríklad, že sú otvorené kostoly aj v regiónoch, ktoré sú epidemiologicky absolútne katastrofálne. Zaviedol by som to, žiaľ, čím skôr. Som si vedomý, že situácia je pred sviatkami veľmi kritická, pretože je to pre prevádzky kľúčový týždeň až dva v roku. Máme na výber buď to, že sa budeme každý deň pozerať ako tie čísla, ktoré sa neskôr prejavia na hospitalizáciách a úmrtiach, rastú, alebo niečo spravíme teraz a ešte stále môžeme mať niečo zo zimy a začiatku budúceho roka. Preto som za sprísnenie opatrení čím skôr a spustenie adresnej ekonomickej pomoci dotknutým prevádzkam.

Peter Sabaka, infektológ z Univerzitnej nemocnice v Bratislave

Všetky protiepidemické opatrenia, ktoré sa prijmú, sú vždy kompromisom medzi tým, aby sa čo najviac znížilo šírenie vírusu a medzi tým, čo je spoločnosť ochotná prijať. Verejnosť bola už dlhší čas nastavená tak, že opatrenia by sa mali skôr uvoľňovať, lebo dúfali, že to najhoršie máme za sebou. Preto zrejme došlo k opätovnému nárastu šírenia ochorenia. Prestali sme byť obozretní. Najdôležitejšie nakoniec je, čo urobia ľudia, bez ohľadu na prijaté opatrenia. Mali by si uvedomiť, že to najhoršie máme pred sebou. Nemocnice sú plné. Ak dôjde k ich zahlteniu, ľudia budú zomierať nielen na ochorenie COVID-19, ale aj na iné diagnózy pre nedostatok kapacít. Lôžka pre covidových pacientov sú vytvorené na úkor lôžok pre pacientov s iným diagnózami. Nemocnice nie sú nafukovacie. Už v októbri a novembri sme zaznamenali nárast odvrátiteľných úmrtí v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Mali by sme preto znížiť množstvo sociálnych kontaktov na nevyhnutné minimum. Najvhodnejšie by bolo stretávať sa len s ľuďmi, s ktorými sa človek stretáva na bežnej báze a nechodiť zbytočne na večierky, oslavy a návštevy. Ak sa stretnutiu nedá vyhnúť, tak najlepšie s negatívnym antigénovým testom. V opačnom prípade nás počas Vianoc a po sviatkoch čaká kolaps nemocníc. Teraz je rad na ľuďoch, ako sa zachovajú.

Peter Celec, virológ z Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského

Veľmi ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo nemám údaje, ktoré má vláda, respektíve krízový štáb. Vedci z Nemeckej akadémie prírodných vied Leopoldina odporúčajú v Nemecku veľmi tvrdý lockdown. Neviem o tom, že by situácia u nás bola lepšia. Nemyslím si, že som lepší virológ alebo epidemiológ ako nemeckí odborníci, ktorí sú podpísaní pod vyhlásením, takže by som sa riadil ich odporúčaniami.