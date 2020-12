ONLINE: USA môžu začať od pondelka očkovať

Vývoj počtu vyliečených V grafe je znázornený počet vyliečených za deň a celkový počet vyliečení za deň celkový počet vyliečených 14 dní

7:30 Počet ľudí, nakazených koronavírusom v Spojených štátoch prekročil 16 miliónov. V USA sa prvé dodávky novo schválenej vakcíny proti koronavírusu dostanú do očkovacích centier v pondelok. Oznámili to v sobotu zástupcovia armády, ktorí budú distribúciu koordinovať. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok schválil mimoriadne použitie vakcíny proti COVIDU-19 vyvinuté firmami Pfizer a BioNTech. Ako prvých majú očkovať zdravotníkov a obyvateľov domovov pre seniorov. Doručovacie spoločnosti UPS a FedEx dostanú prvé balíky s očkovacími látkami v nedeľu a v pondelok ráno budú vakcíny na 145 miestach po celých Spojených štátoch, povedal generál Gustave Perna, ktorý velí vojenským logistickým operáciám. Do ďalších 125 nemocníc a zdravotných stredísk sa dostanú v utorok a do 66 v stredu.

„Buďte bez obáv, distribúcia už začala,“ uviedol Perna. V prvej fáze sa má distribuovať okolo troch miliónov dávok vakcíny, uviedla agentúra AP.

Rozvážku vakcíny sťažuje fakt, že látka sa musí prevážať za extrémne nízkych teplôt okolo mínus 70 stupňov Celzia. Spoločnosť Pfizer preto vyvinula špeciálne prepravné kontajnery so suchým ľadom a senzory, ktoré jej umožní na diaľku sledovať polohu zásielky a teplotu. Povolenie pre vakcínu od firiem Pfizer a BioNTech predstavuje historický míľnik v boji s pandémiou, ktorá si v Spojených štátoch vyžiadala takmer 300 000 životov. Pred USA tú istú vakcínu, u ktorej sa preukázala 95-percentný účinnosť, schválila Británia, Bahrajn, Kanada, Saudská Arábia a Mexiko. Očakáva sa, že jej použitie čoskoro schváli aj Európska únia.