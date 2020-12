Koronakrízu by podľa Sulíka mohol manažovať niekto iný ako premiér

„Niekoho by si mohol premiér vybrať a tomu to zveriť. Tento manažér by mal byť zodpovedný za koordináciu protipandemických opatrení,“ skonštatoval Sulík. V čom Matovič zlyhal, si s ním chce vyjasniť osobne, nechce to riešiť cez médiá. Minister tvrdí, že Slovensku chýba logický a predvídateľný pandemický plán. „Keď bude, ľahšie sa nám všetkým bude dýchať,“ skonštatoval.

Ak príde návrh na lockdown, súhlasí, aby bol zavedený v pandémiou najzasiahnutejších okresoch. Musí byť však známe, čo bude nasledovať. „Celoštátny lockdown dobre, ale čo bude potom? Opäť to zatvoríme, napáchame škody, chvíľu to klesne, zaspíme na vavrínoch a znova to pôjde hore? Chcem vidieť plán,“ skonštatoval Sulík.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a expremiér Peter Pellegrini v relácii vyhlásil, že jedno zo zásadných opatrení v boji s koronakrízou vidí v podaní demisie zo strany predsedu vlády. „Nech je premiér nahradený iným, odbornejším človekom,“ poznamenal. Vláda podľa neho cez leto zaspala a rovnako bola v útlme aj po jesennom celoplošnom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19. „Teraz otvára oči, že je tisícky hospitalizovaných a chorých,“ uviedol Pellegrini s tým, že vláda pôsobí chaoticky a amatérsky. Myslí si, že je potrebné nájsť nového človeka, ktorý bude riadiť nielen koronakrízu, ale i vládny kabinet. Občania sa podľa bývalého premiéra stali rukojemníkmi konfliktu vo vládnej koalícii a vláda sa k ním chová ako k poddaným.

Sulík reagoval, že Matovič je legitímny premiér a on ho rešpektuje ako predsedu vlády, hoci môžu mať odlišné názory. „Toľko ľudí je v base. Začal to tu čistiť a robí to výborne,“ povedal vicepremiér na margo Matoviča. Minister deklaruje, že je ochotný ešte niečo zniesť, ak sa to poriadne dočistí a budeme fungovať ako normálna spoločnosť. Pellegrini poznamenal, že to robia policajti a prokurátori, nie vládni politici a že aj on sa počas svojej vlády snažil o očistu v justícii.

Obmedzenia v gastrobiznise vníma minister ako cielenú likvidáciu a „trucpodnik“. Poukázal pritom na otvorené kostoly či vlaky zadarmo pre seniorov. Tvrdí, že tieto nelogické opatrenia sa snažil interne riešiť, no narážal na „tvrdú stenu a hluché uši“. „Nedokážem realizovať všetko, čo by som chcel,“ uviedol Sulík. Priznal, že vzniká zmätok z rôznych protichodných rozhodnutí. Pellegrini povedal Sulíkovi, že ako vicepremiér nesie zodpovednosť, ako sa riadi krajina, nie je to len o Matovičovi. „Je fajn, že bránite gastrobiznis, ale kebyže ste si aj buchli po stole a povedali, že to nedovolíte,“ skonštatoval.